Daniel Guzmán, Luis Tosar y un desconocido Joaquín González acudían este lunes a El Hormiguero a presentar su última película ‘Canallas’. Un film dirigido por Guzmán, que se estrenará el próximo 1 de abril, y que es una comedia sobre tres canallas que intentan ganarse la vida como pueden.

El protagonista de la noche fue un desconocido Joaquín González, amigo de Daniel Guzmán desde los 13 años, y que era la primera vez que se ponía delante de una cámara. “Joaquín se va a convertir en un fenómeno social, yo creo que hemos creado un monstruo”, decía Guzmán presentando a su amigo. “No se ha estrenado la peli y ya es un juguete roto”, añadía Tosar entre risas.

Pablo Motos se unía a la broma asegurando que su madre decía de él que era muy mentiroso pero buena persona. Joaquín no daba crédito: “Eso no lo ha dicho mi madre”, respondía muy serio. Finalmente, al parecer, era la madre de Joaquín en la ficción, pero la chanza no le hizo mucha gracia…

No fue este el único momento tenso que se vivió esa noche en el plató de El Hormiguero y es que la ocupación de Joaquín dejó con la boca abierta a Pablo Motos. “Puedo vender un hotel, un cuadro, un suelo, azúcar, leche en polvo…”, explicaba el protagonista de ‘Canallas’. A lo que añadía que tenía un barco de petróleo en Rotterdam parado, para venderlo, pero que no había podido realizar la operación porque estaba en Málaga en una entrevista. “Si cogiste el teléfono en directo”, apuntaba Tosar. “Que no, que no, que no me dejasteis coger el teléfono, que no mientas Luis, coño”, zanjaba serio Joaquín. Tosar baja la cabeza y sonríe.

Pero aquí no terminan las “ventas” de Joaquín y las risas de Tosar. “Tengo un amigo en Punta Cana que tiene cosas muy buenas para vender. Soy yo el que vende todo en punta Cana”, señala el actor. “¿Qué he dicho de malo yo Luis para te rías?”, volvía a increparle Joaquín.

El público parece que tampoco estuvo muy conforme con la entrevista de anoche y el desconocido Joaquín González no acabó de triunfar en Twitter.

#canallasEh el joaquin este un poco vale pero cansa un poco tanta tonteria — Fudoshiki Erreala (@Titooyuri) 21 de marzo de 2022

#CanallasEH Luis tosar el único con fuste y mira que me gustaba daniel guzmán pero por dios está noche 🤦‍♀️ — Almu (@Almu72536516) 21 de marzo de 2022

#CanallasEH por favor, que salga el Monaguillo a rescatar el programa!! Que coñazo!!! — leticia (@Leticia4tero) 21 de marzo de 2022

#CanallasEH Mira que suelo tener cierta paciencia con los que van al programa pero a Guzmán y a Joaquín González no los aguanto — Maria Sanz (@mariasanz16) 21 de marzo de 2022

Su negocio más grande

Pero la curiosidad de Pablo Motos iba más allá y le preguntó por el negocio más grande que había realizado. “Con un socio cerramos una operación muy grande, compramos genéricos en España y los vendimos en Sudamérica”, explicaba Joaquín. Pablo Motos no salía de su asombro y González acaba espetándole: “¿Tú me estás tomando el pelo?”. “Yo te estoy haciendo preguntas y estoy flipando”, explicaba Motos.