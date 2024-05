Tras una acalorada discusión con Aurah Ruiz en Supervivientes, en la que ambos intercambiaron graves insultos, y Ángel Cristo Jr. la llamó "desgraciada", "indigente mental" y "basura", el hijo de Bárbara Rey decidió huir de los Cayos Cochinos. Sin considerar las posibles consecuencias -o tal vez sí, según algunos- Ángel Cristo Jr. cruzó el perímetro de seguridad de 'Supervivientes' y desapareció en la isla.

El equipo del programa le estuvo buscando durante tres horas e incluso tuvo que pedir el apoyo del Ejército de Honduras para que les ayudara a localizarlo.

Esta acción puso en peligro su integridad física, ya que se trata de un terreno muy peligroso al que no se debe acceder bajo ninguna circunstancia por razones de seguridad. Además, comprometió la seguridad del equipo del reality. Esta grave infracción le costó la expulsión inmediata por motivos disciplinarios, terminando así su participación en el concurso, del cual muchos creían que sería el ganador y se llevaría los 200.000 euros del premio.

La reacción de Ángel Cristo, en directo

La reacción de Ángel Cristo cuando en el programa de Carlos Sobera le preguntaron por este grave incidente fue, en principio, de pedir disculpas pero luego de pasar a la ataque. El hijo de Bárbara Rey denunció que la organización había tapado la agresión que sufrió por parte de Arantxa del Sol con tres puñetazos, según reveló Kiko Matamoros.

Ángel acusaba a la organización de Supervivientes de mentir sobre este episodio y dejar a la presentadora dos semanas más en la isla hasta que fue expulsada por decisión de la audiencia. De hecho este episodio no se conoció hasta que Ángel un día, en directo, instó a Arantxa a contar lo que había pasado en la lancha. Y a partir de ahí la modelo lo contó todo. Este hecho llevó al programa a no seguir contando con Arantxa en sus galas.

Pero no quedaba ahí el tema de Ángel Cristo, ya que el concursante quiso denunciar las graves palabras que Aurah Ruiz había pronunciado sobre su hija y sobre el régimen de visitas que tenía con su ex pareja. Además, reveló que su ex mujer le había denunciado por violencia de género y había salido absuelto. Todo esto generó un gran revuelo por las desafortunadas palabras machistas que también había tenido Ángel Cristo hacia sus compañeras: “Es lo único que sabéis hacer vosotras, las mujeres, pisar a los hombres”. Ante este comentario Arkano le paraba los pies y le decía que no había estado afortunado soltando esas palabras.

El mensaje de Ana Herminia, la novia de Ángel Cristo

Desde que se supo la noticia de su expulsión, su novia ha reaccionado en redes sociales. En el Tiktok de Anna La Salseo o lasalseoentiktok, que tiene casi 150.000 seguidores en esta red social, captaba los stories que había colgado Ana Herminia.

“Que les quede claro a todos, que Ángel, si no lo expulsaban iba a pagar para salir, lo dijo bien claro, que el show para él había terminado al comenzar el programa”. Además, añadía que “quería salir, porque no podía más con todo lo que estaba viviendo y me arrepiento de haberle convencido para que se quedara. Pero él por su team Ángel lo hizo. Esta historia continuará”.

“Gracias team Ángel por tanto apoyo y amor, esta aventura GRACIAS A DIOS HA TERMINADO. Saldremos fortalecidos de esta pesadilla vivida. Sois grandes ahora vendrán cosas más bonitas, las que realmente se merece nuestro guerrero. El show se acabó pero ahora sí que comienza lo bueno. Os queremos mucho y gracias una vez más por tanto. Por siempre”, concluía su mensaje.