"No hay personal sanitario. Vamos a tener problemas este verano"

La falta médicos y en general de personal sanitario a las puertas de la temporada turística preocupa, y mucho, en la Conselleria de Sanidad: se acerca el verano y con ello las vacaciones de la plantilla, que coincidirá con el aluvión de visitantes a las playas de la Comunidad Valenciana, pero no hay suficientes recursos humanos para cerrar el plan de vacaciones. Algo con un especial impacto en la provincia de Alicante, que atrae a millones a sus costas. Así lo ha recalcado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante la jornada "Infosalud. Estado de la Sanidad en Alicante" celebrada este miércoles en el Club INFORMACIÓN.

En una entrevista realizada por el director del diario, Toni Cabot, el titular de Sanidad ha aprovechado la pregunta sobre el retorno del Centro de Información y Coordinación de Urgencias a Alicante tras su descentralización de València para recalcar ese problema. Pues también les está costando conseguir al personal para reforzar este servicio, que en un principio debería volver a funcionar de nuevo desde la provincia este verano en función de los plazos que dio en su momento el conseller.

CICU

"En la primera visita que hice a Alicante, en agosto de 2023, ya dije que la promesa del presidente Mazón se había cumplido. El CICU iba a venir a Alicante. Después hicimos un decreto. Para que vean los tiempos que tarda la administración, en el de centralización de los CICU en València se tardó un año y medio. Nosotros lo aprobamos en febrero. Nosotros no queríamos el CICU que había antes sino uno mejorado. Vamos a aumentar personal con un millón de euros. Para eso nos marcamos tres pasos: el decreto, la formación y la implantación. Estamos en fase de implantación y estamos sufriendo. En agosto ya hice una llamada a los sindicatos y a los colegios de médicos para que ayudaran a encontrar personal sanitario. No hay personal sanitario. Este es el mayor problema que en este momento tiene la sanidad pública española: no hay personal sanitario", ha recalcado.

Gómez ha abundado en que en la Comunidad Valenciana, según datos del 15 de mayo, hay 666 plazas de personal facultativo, es decir, de médicos, presupuestadas y sin poderlas cubrir. "No es una cuestión de voluntad porque si fuera así no las hubiéramos presupuestado. Es una cuestión de que no hay personal sanitario. Lo que hago es una llamada, estamos buscando y formándolos, y en el momento en que los encontremos y los formemos, lo implantaremos (el CICU), pero tenemos un gravísimo problema con el personal sanitario", ha reiterado.

Problemas en verano

"Vamos a tener problemas para sustituciones, para cubrir bajas y vamos a tener problemas este verano, y esto hay que decirlo. Nunca me había encontrado en una situación y llevo en esto ya 42 años como médico, de los que diez ya estuve en la gestión, y nunca ha habido una situación similar", ha dicho el conseller.

Como posible solución, ha apelado al Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, que depende de la ministra Diana Morant, desatasque el embudo para homologar personal médico extracomunitario.

"Ya que nosotros no podemos cubrir con personal de nuestro país, y me remito a los centenares de MIR que no han elegido Medicina Comunitaria, que desatasquemos la homologación de extracomunitarios con criterios de calidad. El Ministerio de Ciencia tiene la obligación de resolver esto porque, por no desatascarlo ellos, tendremos problemas este verano en comunidades como la nuestra. No solo tengo que cubrir las vacaciones lícitas y legítimas de todo el personal sanitario sino que además tenemos que aumentar plantilla porque somos receptores de turismo, somos hospitalarios, porque tenemos buen clima, porque la gente quiere visitarnos".

Sin los MIR este año para vacaciones

Sin embargo, los MIR que terminan este año no pueden trabajar como adjuntos durante el verano porque los 800 que se forman en la Comunidad no terminarán el 30 de mayo sino el 30 de septiembre ya que empezaron más tarde al ser la promoción de la pandemia.

Esto supone que "esa plantilla que tenía para sustituir a la gente de vacaciones este año no la voy a tener pero mi obligación es dar asistencia sanitaria pública a todos los españoles que vengan. Cuando uno está enfermo no se le puede ir con excusas de los MIR, tenemos que ser imaginativos y valientes. Nos hemos reunido con algunos sindicatos, con colegios de médicos y con unidades docentes, y tomaremos las medidas que tengamos que tomar para dar asistencia pero esto es coyuntural. Como estructura, el Ministerio de Sanidad debe hacer un plan global a diez años y el de Ciencia y Universidades homologar los títulos de extracomunitarios".

Aunque no ha querido desvelar aún qué medidas extraordinarias serán esas, sí ha mencionado que se podrá recurrir a una solución en el marco de las nuevas agrupaciones sanitarias interdepartamentales con la movilización de personal de unos hospitales a otros.

Problema multifactorial

A la hora de buscar las causas, considera que es un problema multifactorial que ya se ha debatido en el Consejo Interterritorial de Salud, formado por el Gobierno y las comunidades; a la vez que generacional, por las jubilaciones de médicos de la generación del baby boom; y de cambio social de la juventud.

Pero a la vez entiende que tiene que haber una reestructuración de recursos humanos con una planificación real a diez años "porque tengo que generar las especialidades que me hacen falta dentro de una década, no a mañana. Da la sensación de que al Ministerio de Sanidad no le corresponde nada porque no tiene competencias y es un error, tiene una labor importantísima, por eso creo que deben poner a personas que sirvan para esto, no debe ser trampolín para ser presidente de la Generalitat catalana o para ser alcaldesa de Las Palmas. Tiene una labor esencial en la planificación de recursos humanos y de la salud pública, en los precios de referencia de la farmacia, en la investigación. Tiene una labor importantísima. No puede ser que cada comunidad tiremos por nuestro lado porque es un error".

Dispersión del MIR

Así, se ha referido a los "cantos de sirena" de hace unos meses cuando se habló de dispersar el MIR, "el mayor error que se podía cometer por la sanidad pública española. Lo dije en el consejo, lo digo aquí y lo diré en todos los sitios. Es un diamante en bruto, la formación especializada es la envidia de toda Europa y por intereses políticos no podemos dispersarlo porque entonces generaríamos distintos MIR, devaluaríamos la asistencia y entraríamos en el mercadeo de profesionales. Y la sanidad no está ni para bulos ni para muros".

Concesiones

Por otro lado, el conseller ha avanzado, a preguntas del director del diario sobre las concesiones sanitarias, que la Generalitat prorrogará la concesión del Hospital del Vinalopó, que gestiona Ribera Salud, si este mantiene los indicadores actuales, que ha afirmado que en estos momentos tiene todos "por encima de la media".

"Si el Hospital de Elx-Crevillent sigue actuando como en la actualidad, que en este momento todos los indicadores están por encima de la media, el gobierno de Carlos Mazón no le va a hurtar a los ciudadanos de Elche-Vinalopó una asistencia sanitaria que, en este momento, es buena. No tenemos ningún tipo de prejuicio ideológico. Si sigue en los indicadores actuales, que está por encima de la media en indicadores de accesibilidad, cirugía mayor ambulatoria, consultas externas, rotación o sustitución, si siguen así, lo prorrogaremos", ha adelantado.

Hospital de Dénia

Además, ha recalcado que la situación de este hospital "no es la misma" que la de los de Dénia y Manises, donde sí se ha revertido a la gestión pública. "Cuando hicimos la auditoría, encuestas y valoramos indicadores de calidad y asistenciales, nos dimos cuenta de que lo mejor para Dénia y Manises era la reversión al sistema sanitario público", ha señalado.

Asimismo, Gómez ha sostenido que deben tomar decisiones "basadas en la eficacia y eficiencia". "Hay que huir de cualquier tipo de decisión ideológica, porque es preconcebida y siempre es errónea. Creo en el modelo de concesiones, pero controladas, con calidad, donde se haga responsabilidad real de lo que es la asistencia sanitaria por parte de la conselleria. Pero no es menor cierto que lo que creo más es en la calidad percibida por parte del ciudadano", ha apuntado.

Sanidad privada

El conseller piensa que no es posible gestionar la sanidad pública sin la sanidad privada y ha sostenido que "la sanidad no tiene apellido, sino que es o bien gestionada o mal gestionada". De hecho considera que no se puede sostener con solvencia un sistema sanitario si en momentos puntuales no se recurre a la sanidad privada.

"Mi obligación es gestionarlo bien, pero si para mi mayor objetivo, que es el darle salud a los ciudadanos con lo que yo gestiono, no puedo, no llego a darle unos buenos elementos de salud o salud óptima, tengo que complementar clarísimamente con la privada", ha defendido.

En la misma línea, ha precisado que su primer objetivo es el derecho a la salud; el segundo, una gestión de la sanidad pública "bien hecha, eficaz y eficiente"; y, en caso de no poder hacerlo, "concertar de una forma ordenada, equitativa, pausada, con la sanidad privada, y controlada".