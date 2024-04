Lo que pasó este jueves en Supervivientes ha traído, y traerá cola. La reacción en directo de Carmen Borrego a la entrevista exclusiva en una revista de su hijo, José María Almoguera, ha sorprendido a todos. Y es que la hermana de Terelu, que la acompañaba en el plató, recibió las demoledoras declaraciones de su hijo con una tranquilidad pasmosa. De ahí que muchas personas hayan pensado que Carmen ya era conocedora de esta información, a pesar de que el programa ha dicho en todo momento que la colaboradora ha permanecido aislada desde que llegó de Honduras.

Y es que la entrevista de Jorge Javier a Carmen Borrego y Terelu ha cosechado un espectacular 21,1% de share en la noche del jueves, reuniendo a 1.605.000 espectadores. Este dato, que le supuso el vencedor indiscutible de la noche, ha hecho que muchos reflexionen acerca de lo que realmente busca la gente en la televisión. A nadie se le escapa que lo que vimos anoche fue una mezcla de Sálvame y Deluxe, los dos formatos del corazón que han hecho historia en el mundo de la televisión y que Telecinco eliminó de su parrilla después de muchos años en antena.

Así pues ¿la gente está pidiendo que vuelvan estos programas? Para muchos la respuesta es sí y este dato lo confirma. El formato entrevista del corazón gusta, las Campos gustan y Jorge Javier gusta, y los datos los avalan. ¿Se planteará Mediaset volver a recuperar su liderazgo recuperando estos formatos?.

Jorge Javier defiende a Carmen Borrego tras la exclusiva de su hijo

Como no podía ser de otra forma, Jorge Javier también ha reaccionado a los datos de la noche del jueves y en su cuenta de Instagrama ha compartido unos stories en los que recuerda que “es que ayer yo, yo, yo hice un 21 (en referencia al dato de share obtenido por Supervivientes), que saliera ‘potota’ (Carmen Borrego) pues ayudó un poco”.

En tono jocoso y grabado por un amigo, el presentador catalán afirma que “la pobre, yo tengo un hijo así y lo pongo en el mercado de abastos”. Pero no contento con este comentario ha afirmado que “para que luego digan que tenemos que tener hijos”. José María Almoguera ha sido muy duro con su madre en la exclusiva que ha dado en una revista acompañado de su ex pareja, Paola Olmedo, y esto a Jorge Javier no le parece bien.

Tampoco han podido obviar la presencia de Terelu, que algo ayudaría también a subir la audiencia, en el programa de este jueves acompañando a su hermana. "Estaba muy guapa y ayer no llevaba mucha laca”, ha comentado entre risas. La conversación ha seguido y Jorge ha confesado que está muy feliz y ha empezado a repartir "zascas" a diestro y siniestro: “Estoy muy contenta de no tener novio, que luego te vienen con delitos fiscales". Su amigo al oír esto le ha dicho que no se lo cree, que él quiere tener pareja.

Un batiburrillo de comentarios que Jorge Javier ha concluído afirmando que “estoy muy contenta de no tener hijos, que luego te salen como la Borrego”.

Terelu vuelve a Telecinco por todo lo alto

Si su participación en Supervivientes para acompañar su hermana era la vuelta a casa de Terelu a Telecinco parece que no va a quedar ahí, ya que la hermana de Carmen Borrego es la entrevista sorpresa del programa ‘De viernes’.

Terelu acudirá al programa presentado por Sani Acosta para hablar de cómo está su hermana, de cómo le han sentado las declaraciones de su sobrino y, a buen seguro, que también hablará de la reciente relación entre su hija, Alejandra Rubio, y el hijo de Mar Flores Carlo Costanzia.