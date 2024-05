La situación de Ángel Cristo en Supervivientes se ha vuelto insostenible y ha sido expulsado del concurso de manera fulminante. El hijo de Bárbara Rey, que desde el comienzo de la edición se ha enfrentado a prácticamente todos sus compañeros, traspasó todos límites tras una fuerte discusión con Aurah Garrido, tras la que decidió hacer caso omiso y saltarse el perímetro de seguridad de la isla en la que se desarrolla el concurso. Estuvo completamente desaparecido durante más de tres horas, en un terreno peligroso y no controlado ni supervisado por nadie.

El concursante fue localizado con efectivos especiales de seguridad tras varias horas de búsqueda y apartado del concurso de inmediato tras ser localizado, hasta que Carlos Sobera conectó con él en 'Tierra de nadie'. "Lo que has hecho no solo es un grave incumplimiento de las normas de seguridad, sino que ha sido realmente temerario. Has puesto en riesgo tu vida y la del equipo", le dijo el presentador.

En un primer momento, Cristo entonó el mea culpa: "Quiero pedir disculpas a la organización u a todos los que se han preocupado por mí. He actuado de forma inconsciente y pido perdón desde lo más profundo de mi corazón". No obstante, rápido se revolvió contra la organización: "Hay consecuencias para unos pero no para otros. Arantxa del Sol me pegó. Pero como no se grabó, no existió", espetó el concursante. "Arantxa está fuera del concurso tras lo ocurrido", le respondió el presentador del programa, al que interrumpía constantemente. "Y siguió aquí hasta que la audiencia la expulsó. No mientan a la gente, por favor", replicó.

Los motivos de Ángel Cristo para abandonar el concurso

La gran pregunta que deja todo el asunto de Ángel Cristo es: ¿Por qué salió del límite establecido? Una cuestión que hasta el momento no ha sido explicada, pero que ayudaría a entender todo este jaleo. El propio protagonista no ha querido dar explicaciones, pero parece ser que su amigo y defensor en los debates, Ricky, ha desvelado algunos de los secretos.

Ante la expulsión disciplinaria a Ángel Cristo su defensor no se mostró nada de acuerdo. "Es una decisión de la productora, del programa y es verdad que esta decisión se tenía que haber tomado con otros concursantes. No nos tenemos que olvidar que la única persona agredida en este concurso ha sido Ángel Cristo". Ante la vehemencia de Ricky, Carlos Sobera intentó tranquilizar al defensor, sin éxito.

"Si Arantxa no lo hubiera sacado, la productora era consciente de esto y hace un mes tenía que estar fuera. La productora lo sabía y no hizo nada", siguió exponiendo. Sin embargo, ahí quedó su argumentación, ya que a la vuelta de anuncios, Ricky ya no estaba en el plató. "Que sepáis que nadie me ha expulsado de plató, sino que lo he decidido yo, porque ya no pintaba nada aquí. Han tomado la decisión de expulsar a Ángel y tendremos el tiempo de contarlo todo y tiempo de hablar, pero no quiero que penséis que a mí me han expulsado del plató".