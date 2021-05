Desde tiempos inmemoriales, el tema de la sangre humana ha estado en la mente de muchos estudiosos, hasta llegar a nuestros días con la transfusión sanguínea, es decir, la inyección de sangre de un ser humano a otro. Un arma poderosa contra la enfermedad y la muerte.

Pero para llegar a la transfusión sanguínea con garantía y de calidad, los siglos vieron pasar muchos intentos fallidos, hasta 1901 donde el científico austriaco-estadounidense Karl Landsteiner descubriera los llamados grupos sanguíneos. Se había descubierto el llamado “Sistema de grupos ABO”, lo que supondría el avance de la medicina transfusional. Con posterioridad Landsteiner en 1940 descubriría el factor RH, permitiendo hablar de sangre positiva y negativa y, desde entonces afirmamos que las transfusiones sanguíneas son seguras.

En 1948 encontramos la creación de una Sección Hematológica en Alicante, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la jefatura del insigne Dr. Francisco Mas Magro, aunque en 1.945 el Instituto Provincial de sanidad contaba con un Servicio de Hematología en Alicante. En 1954, se diría en prensa: Ocupando una de las amplias y buen orientadas plantas del edificio de la Jefatura Provincial de sanidad, en las inmediaciones de lo que fue Paseo de Campoamor, funciona con gran éxito desde el año 1945 el Servicio de Hematología y Hemoterapia bajo la hábil dirección del joven doctor don José Molina, que con gran celo y cariño se entrega a su cotidiana labor sanitaria.

La sangre utilizada por el Servicio de Hematología y Hemoterapia procedía de un Cuerpo de donantes seleccionados entre personas voluntarias o retribuidas, integrado por ciento sesenta personas inscritas en fichas numeradas, y clasificadas alfabéticamente. Ese año, los equipos de transfusión de que la ciudad disponía, eran dos: el de “urgencia”, que solo efectuaba las transfusiones de sangre solicitadas con tal carácter; y el permanente, que llevaba a efecto las transfusiones dentro de las dos horas siguientes a la petición.

Reseñar que, en 1959 nacería en Alcoy el Banco de Sangre de María Auxiliadora, siendo el segundo de España después del de Navarra. Un banco pionero y muy meritorio, llegando a donar más de trescientos cuerpos a la Ciencia, donaciones de sangre y banco de córneas, expandiéndose a otras localidades, como en Elche, Alicante, Banyeres de Mariola, y Villena.

En los años sesenta, la creación de hospitales de la S.S. en España, impulsaría la creación de las hermandades de donantes. En nuestra provincia, en 1967 se constituiría la Hermandad de Donantes Altruistas de Sangre de la S.S. de Alicante, al amparo de la Residencia Sanitaria del S.O.E, hoy Hospital General. Los donantes altruistas de sangre, llegaron para garantizar que no faltase sangre en los hospitales y, para erradicar la donación profesional remunerada. Esta Hermandad alcanzaría en el año 2004 el Premio Importantes del Diario Información.

En 1971, Cruz Roja abriría su flamante Banco provincial de Sangre en Alicante, bajo la dirección del doctor Carlos Mazón Iborra, hasta 1987, cuando el nuevo CTA absorbiese e integrase a todas las hermandades, Bancos de María Auxiliadora y banco de Cruz Roja. El nuevo Organismo pondría orden en el tema de las colectas de sangre.

En 1972, el médico rural de Castalla Dr. Trinidad Rivera crearía una lista de doscientos voluntarios ante posibles donaciones de sangre, consignando en fichas el grupo sanguíneo. En 1978, promovería la construcción del primer monumento al donante de sangre en España, en Castalla. Los donantes de sangre salvábamos una vida con cada bolsa de sangre, hoy salvamos tres gracias a los avances científicos.

En el año 2006, la ADSPA recogió el testigo de la antigua hermandad retomando la ardua tarea de formar, informar y promocionar la donación de sangre en nuestra provincia. La donación de sangre requiere organización, voluntariedad y solidaridad. En su inicio, las colectas de sangre, cautivaban el interés de los medios de comunicación. La donación llenaba páginas de prensa, artículos y llegaba a los corazones, hoy, España sigue siendo líder mundial en trasplantes de órganos, mientras muchísima gente olvida el hecho de que tanto trasplante necesita muchas bolsas de sangre, y no jarabe de fresa o agua bendita. Los donantes de sangre apenas son mencionados en el éxito y logro de los trasplantes.

La ADSPA nos recuerda que donar sangre es un proceso sencillo, rápido y sin riesgo. Cada pocos minutos una persona necesita una transfusión. Dar sangre no es doloroso, necesitarla, sí. No somos héroes. No es un héroe quien actúa en un momento determinado, pues el verdadero héroe es el que practica todos los días acciones concretas.