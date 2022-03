Quienes se empeñaron en crear la Academia Valenciana de l´Audiovisual están convencidos de que no sólo existe nuestro cine, sino que goza de buena salud. Pero basta con tomar la temperatura a la producción nacional en el Festival de Málaga para constatar cómo los que de verdad progresan adecuadamente y marcan distancia son los catalanes. ¡Y las catalanas! Carla Simón, Clara Roquet, Neus Ballús, Elena Trapé, Isabel Coixet y muchos más, como Isaki Lacuesta, son los que hoy por hoy marcan la pauta. Suyo es el cine que deja huella en los festivales internacionales.

El cine valenciano continúa siendo irrelevante. No tiene ningún peso. Ni por su acento territorial, ni peor todavía, por su poso cinematográfico. Basta recordar los últimos ganadores de las Galas del Audiovisual para constatarlo: ‘El desentierro’, ‘Vivir dos veces’ o ‘Coses que fer abans de morir’. Películas que pasaron sin pena ni gloria por la cartelera; sin dejar huella industrial ni autoral de ningún tipo.

Este año se han creado los Premios Carmen. Así se llaman los de la Academia de Cine Andaluz. Ahí sí hay motivo de orgullo. Películas con denominación de origen y con mucho cine dentro: de Alberto Rodríguez, Manuel Martín Cuenca, Benito Zambrano y una pléyade de mujeres cineastas.

En el Festival de Málaga estuvieron fuera de concurso dos películas valencianas. La de clausura, ‘Llenas de gracia’, de Roberto Bueso (el mismo de ‘La banda’) tan buenista como la primera; y ‘Toscana’, de Pau Durá (que logró 7 candidaturas en los premios del Audiovisual Valenciano con ‘Formentera Lady’, ¡cuidado con esa tendencia a inflar la nadería!). Dos películas, de nuevo, llamadas a la más absoluta irrelevancia.

No se me olvida ‘Espíritu sagrado’. Es un Objeto Cinematográfico no Identificado. Necesitaría muchas palabras para matizar mi opinión.