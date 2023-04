El pasado 30 de marzo fue el Día Mundial del Trastorno Bipolar. No es una fecha cualquiera en el calendario, sino que se escogió este día para hacer honor al pintor neerlandés Vincent van Gogh, que también lo padeció.

No es la única celebridad que conocemos que lo tuviera ni que lo tenga. Últimamente, muchos famosos hablan abiertamente sobre sus ansiedades, sus trastornos bipolares, sus brotes psicóticos, etc. para derribar los estigmas de las enfermedades mentales que tiene la sociedad.

No solo hay famosos con trastorno bipolar o con enfermedades mentales. Hay más de medio millón de personas en España con trastorno bipolar y alrededor de 46 millones de personas en todo el mundo. Seguramente conozcas a alguien que convivan con ello, pero ni lo sepas. ¿Por qué? Porque es un tema que se esconde.

Pensé en escribir una carta al director sobre este tema, pero automáticamente lo descarté, porque me sentía incómoda. Más tarde pensé: ¿No sería contradictorio querer normalizar una situación y no querer hablar sobre ello? Al fin y al cabo, soy parte de ese 46 millón de personas

Quizás esté loca, o quizás, simplemente, sea alguien con trastorno bipolar que quiera romper los estigmas sobre esta enfermedad.

Considero que esto es un punto para mí… o como diría Ángel Martín: ‘’punto para los locos’’.