Secuelas por los carriles bici en Elche

Esta mañana, al cruzar de lado a lado la avenida de Juan Carlos I, he descubierto que los carriles bici me han dejado una secuela, no sé si terrible ni si tendrá solución. He sido consciente de que antes de atravesar la avenida sigo mirando a ambos lados por precaución o por miedo, como hacía antes. Inmediatamente me he sentido un poco estúpido y avergonzado por lo que acabo de hacer. Me he fijado en si algún otro peatón o conductor se ha dado cuenta de que hacía este absurdo gesto porque el tráfico desde hace días solo viene desde una dirección.

No es solo una secuela lo que me invade sino noto que me embarga una sensación de tristeza. En mi imaginación sigue dibujado el carril y recuerdo cómo sirvió para apaciguar el ruido de esta sórdida gran avenida. Contemplo ahora algún coche estacionado de forma descuidada en uno de los dos carriles, con los cuatro intermitentes encendidos, advirtiendo de su presencia, y recuerdo cómo con el carril bici solo se veía de vez en cuando sobre él a alguna ambulancia dejando pacientes en una clínica de rehabilitación. Era una ambulancia de traslado que me exasperaba porque la mayoría de veces un magnífico estacionamiento a solo seis metros, frente a él, estaba expedito. Su aparcamiento irregular obligaba a los ciclistas, que iban en una u otra dirección, a sortearla utilizando el único carril que había quedado para coches, autobuses, camiones y motocicletas.

Tengo la sensación de que el tráfico va ahora por esta avenida mucho más rápido. No escucho ni en el ascensor de casa, en las aburridas conversaciones vecinales entre piso y piso, ni tampoco en las bulliciosas cafeterías, aplaudir ni agradecer la decisión al gobierno municipal de eliminarlo. Tampoco se escriben cartas a los medios, ni escucho llamadas a las radios para felicitar al equipo de gobierno por la extraña valentía que ha supuesto cumplir una promesa electoral en tiempo record como si fuera una viejísima necesidad, una reivindicación que hubiera movilizado en su día a los ciudadanos, generado una cataratas de criticas en los medios de comunicación en contra de esta infraestructura para vehículos sin motor o sesudos análisis. Probablemente su desmantelamiento fuera el primer anuncio de Pablo Ruz: "si yo algún día soy alcalde...". Aún lo recuerdo en el video, enérgico y decidido. Ocurrió muchos meses antes de que todos pensáramos en las municipales del pasado mayo y yo al menos no le di mayor importancia. No hemos llegado a 100 días de gobierno y el alcalde me ha dejado claro una cosa: en promesas, palabras y gestos por ahora no tiene marcha atrás. Pise el callo que pise y le duela a quien le duela y pese a que en su discurso se investidura se agarrara a esa máxima de cualquier político de "voy a gobernar para todos", si lo tiene claro va a seguir adelante.

El otro día me contaba un amigo las discrepancias que tiene con su pareja por este asunto. Uno de ellos, no diré quién, piensa que está bien haber eliminado el carril, pero no entra en si era o no necesario por las ventajas/desventajas que tiene para el tráfico rodado. Sólo valora el hecho de que Pablo Ruz haya cumplido su promesa electoral sin vacilar. Ensalza el aplomo en la decisión. En definitiva, el continente y no el contenido. Y eso es una virtud sobresaliente en cualquier líder frente a los pusilánimes que gobiernan incapaces de tomar una decisión sin darle mil vueltas, dejando pasar el tiempo sin que ello sirva para que madure, más bien para que se pudra o todo explote.

Mientras, el otro cónyuge intentaba que comprendiera que hay promesas que quizá es mejor no cumplir nunca (los políticos saben de sobra de qué hablo: de mirar hacia otro lado de vez en cuando o de asumir errores y pedir disculpas); bien, no darse prisa en cumplirla; o, si se ha de llevar inexorablemente a cabo y supone una desinversión, lo que inevitablemente va a generar un debate, previamente debe haber dado una solución igual o más efectiva al destrozo, que contente a toda la ciudadanía y lo justifique. Que, en definitiva, mejore el producto y el resultado final.

Vuelvo a mirar hacia la avenida, veo a lo lejos una bicicleta sobre la calzada borrada ya de señales, como si solo fuera un viejo tatuaje del asfalto, y pienso que ese ciclista que da pedaladas también tiene una secuela, como yo, porque transita, no sé si siendo consciente de ello, por el mismo espacio sobre el cual antes se dibujaba el carril. Lo hace, evidentemente, por el carril de la izquierda y pienso: "lo van a atropellar cualquier día". Me doy cuenta que quizá su secuela es más grave que la mía o bien lo hace siendo plenamente consciente de ello, de su riesgo y está convencido de que se enfrenta a una guerra y él libra su propia batalla por esta decisión. Me consuelo en no ser el único enfermo y espero que la vergüenza y tristeza que he sentido al mirar a ambos lados al cruzar no desaparezca con el tiempo.