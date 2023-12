La Fundación lucentina para la Ley y el Orden acababa de recibir una misión especial. Tendría que mandar a su mejor agente a los confines de la península, al Pazo dos Deportes a combatir al Club Ourense Baloncesto, alias el COB. Devon había avisado: era una misión particularmente peligrosa. Frente a la debilidad que parecía mostrar el equipo de Félix Alonso, en horas bajas tras cinco derrotas seguidas con palizón por parte de San Pablo Burgos incluido, se escondía un enemigo cruel aguardando a su víctima para destruirla. «Michael Knight no está disponible», anunció Bonnie.

«Tendremos que buscar a otro especialista». «A ver si tenemos algún gallego en plantilla. Alguien que conozca bien el terreno y hable el idioma». «Caínzos, jefe». «Pues no se hable más». Y así fue cómo el coach del HLA Alicante, el gallego más competitivo a este lado del Miño, empezó a buscar sus gafas oscuras y su chaqueta de cuero para ponerse a los mandos del coche más famoso de la televisión, rumbo a su tierra. «KITT no está disponible, Antonio. Tendrás que irte en autobús».

«¿Pero esto qué es? Al menos me daréis un reloj inteligente para contactar con los jefes, no?». «Lo siento, Antonio. No hay reloj. Pero hemos preparado la tablet de Alberto Carrillo para que te ayude en el partido». Bonnie había estado trabajando en un prototipo de tableta con distintas funcionalidades vinculadas a cada uno de los jugadores lucentinos, y había estado entrenando al pinosero en su uso. «¿Una tablet? ¿Una tablet?». Pérez Caínzos no daba crédito.

«No te preocupes. Ya verás qué bien funciona», anticipó Carrillo. Así fue cómo, tras innumerables horas de viaje en bus, se plantaron en el Paco Paz. A ver qué era capaz de hacer la tablet esa, recién salida del tráiler. Carrillo encendió la tablet. Enseguida comenzó a sonar una música: «Lucentum escucha, esta es tu grada…». Bien, el modo competición estaba activado. Caínzos le dio a un botón sin mucha esperanza, y de repente Bercy empezó a bailar como si no hubiera un mañana.

«Nooo, Antonio. Eso al final del partido. Vamos a probar otras cosas primero». Carrillo hizo un par de clics e, inmediatamente, Balint dio un pase picado a Gatell que acabó en canastón. «No está mal», dijo el coach. Pulsó la opción de speed y, como un rayo, Adrià Rodríguez cruzó la pista a toda velocidad para enchufar una bandeja. «¿Y esta opción?». Había una pestaña de «ahora que has caído…».

«Es un plan de salvación del equipo en caso de ir perdiendo durante el último cuarto». «Confiemos en que no haga falta. ¿Qué es esto de eject?». Ipso facto, Mus Barro salió por los aires y terminó colgado del aro. «Púlsalo solo cuando Mus vaya a recibir el balón», apuntó Carrillet. «El botón de block está claro. ¿Pero y el de emergencia, qué hace?». «Le da una dosis extra de energía a los tiradores para afinar el tiro de tres. Funciona muy bien con Davison y con Gudmundsson».

El agente Caínzos sonrió mientras terminaba de trazar el plan de asedio a Ourense asistido por su fiel Alberto, dispuesto a restaurar la ley y el orden en la LEB Oro. Si quieren saber cómo termina esta historia de velocidad y peripecias con ecos de los ochenta, no se pierdan el capítulo de este miércoles, a las 20:45 horas, y verán competir al Lucentum en una de sus misiones más peligrosas.