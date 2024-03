El arte te evitará helarte 

Pedro Sánchez, en un mitin del PSoe en Bilbao. / EP

Empezaré aclarando que, pese a ser hijo de un gran experto en arte, que distingue la X dinastía egipcia de la XI, soy un catetillo que no diferencia a Manet de Monet, y de arte contemporáneo sabe lo mismo que Pedro Sánchez de sinceridad. Tal vez sea por ello que las declaraciones del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, me han dejado absolutamente obnubilado: "seguiremos trabajando para conseguir el IVA reducido para la compra de arte contemporáneo, una reivindicación histórica que debe ser atendida". Y yo tengo unas dudas: ¿por qué discrimina al resto de los periodos artísticos? ¿Desde qué año se considera arte contemporáneo? ¿Es el arte contemporáneo una emergencia social?

Se trata de un cuarentón, diplomático, hijo de familia burguesa catalana. No os imaginéis al típico antisistema, con 800 piercings y sobacos teñidos de morado. Con eso de "reivindicación histórica", ¿se vino arriba? Básicamente, porque el IVA se impuso en 1986. Mezclar "contemporáneo" con "histórico" en la misma frase, ¿suena un poco raro? ¿Habrá un antes y un después en la historia de la humanidad, gracias a Ernest? ¡Sí se puede!

Este lumbreras dijo hace un par de meses que tenía un proyecto para la docencia del catalán en todo el país. Ya sabéis que soy un gran defensor del valenciano, siempre que no sea impuesto, pero pretender que un chaval salmantino hable catalán mejor que el inglés....... ¿Por qué discriminaste el gallego, bable, euskera, aranés, o incluso el silbo gomero, Ernest? Probablemente tenga razón, y es mejor eliminar cosas inútiles como las matemáticas o la historia, para dar catalán, pero, como soy un zoquete, no lo veo.¿Se le ocurriría la idea viendo a Torrente hablando en catalán? Hilarante escena, buscadla en YouTube, aunque no tanto como las ocurrencias de Erni. ¿Escuchará The Police nuestro ministro favorito? Concretamente, Walking on the moon (Caminando en la luna).

El colega hace estas declaraciones la misma semana en que el IVA de la luz sube al 21%, lo que supone una falta de sensibilidad hacia personas con problemas económicos. Probablemente pensó: el arte te evitará helarte. Como no tendrás luz para calentarte, y te congelarás, saco este tema para que te "calientes" bien, dando saltos, y no precisamente de alegría. Además, gratis. Ministro, di que sí, eso es pensar en el pueblo, y lo demás, tonterías. Si al menos hubiera propuesto que, ya que rebajaban el IVA de los cuadros, empezasen con el cuadro eléctrico......

Estoy convencido que cualquier españolito de a pie, cuando sale a tomar un café, se plantea con su compañero de desayunito, si pondrá un Tápies, un Banksy o un Miró en el salón. Siempre nos han vendido que no pueden bajarse los impuestos, porque peligra la sanidad y educación gratuita, y ahora nos aparece este buen hombre, que no sé si es pijomunista o pijoprogre, con una medida que, lógicamente, beneficiará exclusivamente a personas con mucho dinero, que pueden afrontar sin despeinarse un elevadísimo desembolso económico por tener una pintura extraña e imposible de entender, al menos en mi caso, para exhibirla a sus amistades. Me parece curioso que un gobierno de izquierdas baje los impuestos a los ricos para que compren arte. ¿Os imagináis que Feijóo hubiese hecho estas manifestaciones? Se hubiera montado la de San Quintín. Eso sí, su propuesta, a las galerías de Malasaña, les vendría bien para poder competir en Europa.

¿En las Mil Viviendas de Alicante están preocupados por la subida de la luz? Nooooo, lo que les inquieta es saber cuándo bajará el IVA del arte contemporáneo. Que los alimentos, jabón, pasta de dientes, ropa, calzado, tengan un 21% de IVA, tampoco les perturba. Ellos quieren ver en su barrio galerías de arte, seguro que han ido a ver a mi tocayo varias veces solicitándoselo. Es el IVA el que de verdad le importa al pueblo llano. En vez de pagar 121.000 euros por un kiwi atado a una cuerda, ahora sólo costará 110.000. ¡Sumar, luchando por el pueblo! La clase obrera, sin duda, está de enhorabuena con este notición.

¿Mi teoría personal? Que Pedro Sánchez le pidió que dijera esta chorrada frívola para que no se hable del caso Koldo, a costa de que se rían de él durante una semanita. Mismo razonamiento que con Yolanda Díaz, declarando que “era una locura que los restaurantes abrieran hasta la una de la madrugada”. Desviar la atención buscaron también destacadas feministas socialistas, para echar del partido “a los que obtengan un acto sexual a cambio de una remuneración”. Los puteros, vamos. Muchos pensábamos que, al desaparecer de la vida política Garzón, Ángela e Irene, se nos había acabado la diversión, pero vemos que no es así, y ya tenemos a Yolanda y Ernest cogiendo el testigo.