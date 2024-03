"¿Quién ha sido?"

Han pasado 20 años. Pero aquel atentado -y los días siguientes- permanecen en la memoria de muchos españoles. Nunca un atentado había causado 191 muertos y nunca un presidente, Aznar, manipuló tanto la información. Pensó qué si ETA era la autora, Mariano Rajoy podía ganar las elecciones. Si era obra de los islamistas, el electorado lo asociaría con la participación en la guerra de Irak y Zapatero, que había explicitado su oposición, tendría premio.

En el ABC del pasado domingo Jesús de la Morena, entonces Comisario General de Información de la policía, afirmaba: “desde el primer momento pensé que aquel no era el modus operandi de ETA”. Y con humildad tengo que decir que intuí que era difícil que, ya en un momento de gran debilidad, ETA fuera capaz de cometer el atentado más sangriento de su historia.

Sin embargo, aquella mañana del 11-M Aznar llamó a los directores de diarios de Madrid y Barcelona para “blindar” la autoría de ETA. ¿Por qué? Rajoy era visto como un hombre de Aznar, desprestigiado en su segunda legislatura por ignorar el sentimiento popular contra la guerra de Irak y, entre otras cosas, la boda de su hija en El Escorial. Y las encuestas -todavía favorables- empezaban a acusarlo. Prueba: en enero Rajoy era preferido como presidente sobre Zapatero (47 a 42%), en febrero ya lo era Zapatero (49 a 41%). Y Zapatero lo sabía y creía que ganaría (soy testigo).

Aznar también lo debía temer. Y en el terrible atentado creyó ver la oportunidad de invertir una tendencia que le inquietaba. No podía tolerar que su legado histórico fuera la derrota del PP. Acebes estaba dispuesto y Rajoy, el candidato, no osó contradecirlo. Pero la gente no tragó. Acebes era tan obediente como poco empático y los servicios de inteligencia americanos y británicos, alertas desde el atentado de las torres gemelas, se consternaron: estos islamistas nos han vuelto a montar otra en Madrid. Y lo filtraron a influyentes informadores. Y como ya había globalización las fronteras eran porosas y Aznar ya no pudo hacer lo de Franco cuando intervenía La Pirinaica, la radio del PCE que emitía desde Bucarest.

Aznar montó una gran manifestación de rechazo y Jordi Pujol, que asistió, ha dicho que cuando oyó el gran clamor: ¿Quién ha sido?, pensó por primera vez que el PP iba a perder. Así pasó el 14 de marzo tras que un desconcertado Rajoy y un hábil Rubalcaba salieran en TVE, a última hora del día de reflexión, mientras dos amigos, muy de orden, me insistían en que fuera a la calle Urgell a protestar ante la sede del PP.

La mentira fue grave, pero quizás fue peor repetirla durante años para deslegitimar al gobierno de ZP que, por cierto, aguantó bien el domingo el interrogatorio de Jordi Evole. Habrá que dejarlo para otro día. Hoy me quedo con la frase de Ignacio Camacho en la tribuna de ABC de este lunes: “el 11 de marzo del 2004 quedó plantada la semilla de la actual polarización política”. En España, porque en Catalunya aún vendría la sentencia del Estatut del 2010.