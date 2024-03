Canten y bailen

El musical de los 80 a los 90 / INFORMACIÓN

El musical de los 80 a los 90

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

⭐⭐1/2 Guion y dirección: Antonio Martín Compañía: Onbeat Producciones

Cualquiera puede tener un reencuentro con compañeros del instituto. Y más ahora con las redes sociales. Salen a flote los recuerdos y la situación actual de cada uno. Un nostálgico viaje o un pálido reflejo social de entonces. La banda sonora de muchos continúa viva de alguna forma. Vean El musical de los 80 a los 90 con conocidas canciones que anidan en el desván de la memoria. Historias cantadas que marcaron nuestras vidas y perviven. Éxitos nacionales e internacionales. Las primeras fiestas, el primer amor o las noches de verano. Deseos y frustraciones.

La inauguración del bar de uno de ellos, La Movida del Bacalao, y la reunión de antiguos alumnos, quienes cantan los temas musicales de aquella época. Una experiencia que los espectadores viven y disfrutan a fondo, cantando, bailando y dando palmas en el Principal de Alicante. La intensa movida pop está garantizada hasta el domingo con la evocación de conjuntos y cantantes como Celtas Cortos, Los Secretos (grupo que estará en un musical próximamente en este escenario), Nacha Pop, Mecano, Miguel Ríos, Ryan Paris, Bon Jovi, Danza Invisible, Alaska y Dinarama, Seguridad Social, Tequila, Hombres G… El muy ligero guion y la dirección son de Antonio Martín. La coreografía, de Fátima Padial, pone en acción a los bailarines y a los actores que bailan también. Un musical sencillo, luminoso y necesario por su temática y el amplio repertorio, y una fiesta colectiva sin toda la emoción que el asunto admite.

La calidad del reparto es un tanto desigual en todos los sentidos. Eso sí, es indudable la entrega de Pedro Ordoñez, José Carlos Palao, Marcos Horcajo, Ángeles Vela, Cristina López o Paula Cuesta. Un tributo más. Oímos y se reviven, entre otras muchas canciones, Ni tu ni nadie, Dolce vita, I will survive, Salta, Amante bandido, Pretty woman, Fama, Rock and roll en la plaza del pueblo, Mamma Maria o Voy a pasármelo bien. Así lo pasan los asistentes. Si yo fuera usted, no me lo perdería.