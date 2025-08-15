Tele de papel. / LA PROVINCIA

Hubo un tiempo en que la televisión se podía leer. La revista ‘TeleRadio’ nació en 1960 y se mantuvo en los quioscos semanalmente durante 26 años hasta 1986. Cuando feneció todavía faltaban cuatro años para que llegasen a nuestro país las televisiones privadas, aunque en esos momentos ya acababan de aparecer las primeras autonómicas de las regiones con lengua propia.

La revista ‘TeleRadio’ la confeccionaban trabajadores públicos, como los que hasta 1984 pertenecían a las plantillas de los medios de comunicación del Estado. Para los teleadictos era una auténtica bendición porque tenía muchísimo contenido que leer.

Contaba con todas las secciones que se pueden pedir a un periódico: cartas al director, entrevistas, críticas, crónicas, reportajes, noticias, rodajes, pasatiempos. Y algo que ahora sería impensable: la programación de los siguientes siete días pormenorizada minuto a minuto. Una programación que no fallaba en nada.

Este verano me estoy dedicando a revisar la parrilla de hace cincuenta años y es una delicia poder hacerlo con tal cúmulo de detalle. Un procedimiento que no podrán realizar los lectores del papel o las hemerotecas digitales cuando visiten cómo era nuestra televisión de hoy dentro de cincuenta años. Podrán verla grabada, pero difícilmente gozarla en formato periodístico.

Porque hubo un tiempo en que la televisión se podía leer largo y tendido. Aquel en el que cohabitó la revista pública TeleRadio con aquella otra privada de bolsillo, el popular TP, que solía estar encima de los televisores de los españolitos de a pie de los años sesenta y setenta.

Es una pena que el TeleRadio dejara de editarse a partir de 1986, como también que los Anuarios que RTVE comenzó a publicar a partir de entonces desaparecieran. Así hemos perdido mucha memoria catódica.