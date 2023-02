La cúpula de Compromís apoya decididamente a la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, en el proceso de primarias que se está viviendo en la provincia de Alicante, cuya votación a través de medios telemáticos ha arrancado este miércoles y culminará el sábado con el voto presencial. Prueba de que la cúpula está con la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas fue la presencia de la mayoría de los pesos pesados en Alicante a mediados del pasado mes de diciembre, el día que la crevillentina oficializó su candidatura a las primarias. Entre los miembros destacados de la coalición que dieron su apoyo a Mas, se encontraba la síndica en las Cortes Valencianas, Papi Robles, que este miércoles ha vuelto a decantarse por la vicepresidenta frente al resto de los candidatos: el portavoz en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana; la representante de Joves PV, Maria Jose Calabuig; y la opción presentada por el sector de los Mollà, la ilicitana Marina González.

Argumentos

Uno de los argumentos empleados por Robles para mostrar su apoyo a Mas es que ha reconocido que no le gustaría que todos los cabeza de lista de Compromís “fueran hombres”. Teniendo en cuenta que la candidatura de la coalición en València la va a encabezar el diputado nacional Joan Baldoví y la de Castellón el exconseller Vicent Marzà, ya que ellos no tienen competencia en las primarias, el apoyo de la portavoz en las Cortes a la vicepresidenta es evidente. El gran adversario con el que cuenta la crevillentina en Alicante es Fullana, puesto que Calabuig y González desempeñan papeles más secundarios, a priori, en el proceso interno. Por lo tanto, en caso de triunfo del portavoz en la Diputación se completaría la tripleta de hombres que no quieren ni Robles ni el resto de los pesos pesados de Compromís.

En su comparecencia previa al pleno de las Cortes que se está celebrando este miércoles, la síndica de los valencianistas ha manifestado que “las propuestas realizadas por la dirección tienen que ser ratificadas ahora por la militancia”. Robles también ha hecho un llamamiento a la prudencia, lo que no le ha impedido significarse con Mas. “Hay que esperar al sábado y ser respetuosos con los resultados. He reiterado que me gustaría que todos los cabeza de lista del partido no fueran hombres, las mujeres tenemos que ser representadas. Ese es mi deseo, ahora hay que ver ver cuál es el de las más de 42.000 personas que se han apuntado a votar en las primarias. Ese es el elemento importante, que nos abrimos una vez más a la ciudadanía y todo el mundo tiene la posibilidad de participar y configurar las listas de forma abierta. Confío en que todas las personas que han trabajado intensamente tengan un buen resultado”, ha reflexionado Robles al respecto.

Respuesta

La respuesta de la portavoz en las Cortes se ha producido tras ser preguntada por las palabras que pronunció Mas el pasado viernes, en la rueda de prensa que ofreció tras la celebración del pleno del Consell. En aquella intervención, la vicepresidenta reconoció que se sentiría desautorizada si perdiera las primeras en Alicante. “Creo que es obvio”, fue su respuesta cuando se le cuestionó por ello. La dirigente rechazó contestar en primera instancia, al argumentar que su comparecencia se producía en calidad de portavoz del Consell. Ante la insistencia de los periodistas contestó con el escueto “creo que es obvio”.