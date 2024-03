Compromís y Esquerra Unida plantan a Sumar en su intento de fundación en Alicante

El segundo acto celebrado por Sumar para intentar fundarse en Alicante como partido e ir construyendo una estructura orgánica en la Comunidad Valenciana, celebrado este viernes en la sede de UGT de Alicante, se saldó con un pinchazo en cuanto a asistencia. Apenas acudieron una treintena de personas a una cita que estuvo encabezada por el diputado en el Congreso por Alicante de Compromís-Sumar, Txema Guijarro. A diferencia de lo que ocurrió en el primer encuentro, celebrado en el mes de diciembre, otras fuerzas situadas a la izquierda del PSPV-PSOE, como el caso de Compromís o Esquerra Unida, declinaron su participación en la convocatoria.

En un primer momento estaba prevista la presencia del líder de Iniciativa en Alicante, Rafa Mas. Finalmente, el representante de uno de los socios de Compromís decidió no acudir. «Entendemos que es un proceso propio de Sumar, en el que se iban a discutir documentos internos. Més tiene por delante su congreso, nosotros nuestra asamblea y no tenemos doble afiliación», argumentaba Mas sobre los motivos de su ausencia a preguntas de este diario. La dirección de EU en la ciudad de Alicante también decidió no asistir. «No acudiremos hasta que no haya claridad respecto a la confluencia y el partido», manifestó el líder de la ejecutiva de EU, Manolo Copé, antes de añadir: «La sintonía que tenemos Compromís y EU favorece que no participáramos en el encuentro. Entendemos que no es necesaria una nueva formación política, aunque sí es necesario el espacio de confluencia de Sumar».

La treintena de personas que acudieron al acto portaron una pegatina en el pecho con su nombre escrito, un gesto que se llevó a cabo para romper el hielo y presentarse unos a otros. Entre los asistentes se encontraban el exlíder de Podemos en Alicante, y ahora asesor de Sumar en el Congreso, Xavier López, la exdiputada en las Cortes Valencianas por la formación morada Llum Quiñonero, que en 2019 encabezó la lista de Més Compromís al Senado por Alicante, o el coordinador de EU en San Vicente del Raspeig, Luis Bosch, quien, a diferencia de sus compañeros en Alicante sí que decidió participar.

El acto que celebró Sumar en diciembre contó con una mayor participación de representantes de la izquierda alicantina. Al margen de Mas y Copé, estuvieron presentes la también edil de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante Sara Llobell, la concejala de la coalición valencianista en Elche Esther Díez y los dirigentes locales de Més Natxo Bellido y Sonia Tirado. El que sí que ha estado presente en los dos encuentros ha sido uno de los fundadores de Iniciativa, Pasqual Mollà. Tanto el histórico dirigente como su hija, la exconsellera Mireia Mollà, llevan tiempo dejándose querer por el proyecto de Yolanda Díaz.

Al margen de que Compromís declinara participar en el acto organizado por Sumar este viernes en Alicante, en el seno de la coalición valencianista existe un importante debate sobre la relación que se tiene que establecer con quien fue su socio en las elecciones generales del pasado 23 de julio, con la configuración de la candidatura de las elecciones europeas en el horizonte. El pasado sábado Iniciativa confirmó su apoyo a ir con Sumar en estos comicios, mientras que las dudas en Més son mayores, sobre todo tras el resultado del BNG en Galicia.