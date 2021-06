Horóscopo: Conoce el lado más oscuro de tu signo del zodiaco

Todas las personas tenemos un lado amable y luminoso y otro un poco más oscuro que no nos atrevemos a mostrar con facilidad. El lado negro de tu horóscopo es ese que se muestra en los peores momentos, cuando no sabemos gestionar nuestras emociones o cuando pensamos que nadie nos está viendo. Sin embargo, en el equilibrio está la virtud y aquí, además de descubrir el punto más oscuro de tu horóscopo, puedes hallar la respuesta para hacer una balanza con tu lado positivo. Recuerda que nunca dejamos de aprender y que, siendo tú mismo, puedes usar lo que crees una debilidad como uno de tus puntos fuertes.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, tranquilidad. Tu malhumor en ocasiones es bastante inquietante, otras insoportable. No tienes por qué buscar pelea cada vez que tienes un mal día, aprende a encontrar consuelo en su lugar. Tampoco eres el signo más agradable para mantener una discusión sana: Para ti la palabra debatir no existe y te lo tomas todo como una carrera en la que siempre tienes que tener la última palabra y eso puede provocarte choques enormes con otros signos como Cáncer o Acuario, quienes pueden mandarte a hacer puñetas si no respetas sus argumentos. Sentimos decirte, Aries, que no siempre tienes la razón.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

¿Por qué no le echas un poco de sal a la vida, Tauro? Tanta rutina y tradición pueden ser cansinas cuando se mezclan con un poco de tacañería, que es tu caso. Sentimos mucho decírtelo, Tauro, pero es para que espabiles: No tienes por qué salir de tu zona de confort, pero hacer que la zona de confort se ensanche un poco más sería lo mínimo. Si algo te apetece, hazlo y hazlo ya: sabemos que te lo pensarás un poco más que cualquier otro signo, pero al menos habrás hecho algo nuevo, que ya es mucho.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Un día estás arriba, otro estás abajo. En ocasiones, Géminis, no hace falta ni siquiera que pasen 24 horas. Tu lado negro es esa necesidad constante de cambiar de vida cada dos por tres, lo que incluye opiniones, metas y personas. Puede ser que para ti tu vida sea súper intensa, apasionante y llena de experiencias, pero dejas tras de ti un rastro de personas agotadas que se han podido llegar a sentir utilizadas. Vamos, Géminis, que sabes que entre aventura y aventura, en ocasiones no te portas bien con la gente. Aprende a echar el freno cuando se trata de los demás y dejar de mirarte el ombligo de vez en cuando.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cáncer, seguramente sepas que las personas que te quieren no merecen que seas tan cerrado con ellos. Eres un muro de contención de emociones y sentimientos, que ves como debilidades y que te impiden llegar a conocerte feliz y fluir con las personas que te quieren. Sé valiente, Cáncer, porque te llevarás muchas gratas sorpresas por parte de gente muy especial. Si usaras las energías en descansar la cabeza, dejar de calcular tanto y vivir la ansiedad desaparecería y también el miedo. Es más fácil romperse cuando no se es flexible. ¿Cuántas veces no te ha preguntado otro signo qué te pasa y tú te has sentido mal porque no entraba en tus planes mostrar que algo ocurría? No tienes confianza en ti ni en tus capacidades, pero recuerda que la mejor forma de proteger a los tuyos es levantar la bandera blanca y dejarte ayudar. Es la única forma sana de no hacerles daño y, sobre todo, de dejar de hacerte daño a ti, cangrejito.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Sí, eso que has hecho está muy bien. Sí, has sacado muy buena nota en las oposiciones. Sí, tu idea ha sido magnífica. No, no podemos estar siempre aplaudiéndote, Leo. No eres el protagonista del horóscopo y la vida no es una competición, haz el favor de relajarte un poco por los demás y por ti, que los gritos tampoco son saludables. Tampoco seas tan mandón y exigente con los demás, sobre todo cuando se trata de cosas que no sabrías hacer por ti mismo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo, deja de buscar que todo sea perfecto. Sí, en ocasiones los demás son vagos, desordenados, incoherentes, testarudos y hasta estúpidos, pero te rogamos que escuches un secreto: tú lo has sido muchas veces. Deja a un lado esa manía de querer ser el mejor en todo y encontrar sólo los fallos de los demás, porque no te dejará ser feliz al cien por cien.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra, nunca sabemos qué puedes estar pensando. Sabes que por evitar el conflicto eres capaz de dorarle la píldora a cualquiera, y la equidistancia no es el método más efectivo para que el resto de signos del zodiaco te vean como a alguien de fiar. Sabes que esta actitud se basa en una parte bastante oscura de tu horóscopo, tu lado negro es que te gusta aparentar mucho, Libra, y quizá lo hagas porque creas que eres frágil… pero no lo eres. Cuando dejes atrás la máscara que te has puesto y te muestres frente a los demás demostrarás tu verdadera valentía.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La venganza no es una etapa del luto, Escorpio, por mucho que Cruella lo asegure en su película. Reconoce que a veces eres celoso, posesivo y, cuando algo te hace daño, intentas por todos los medios devolver con lo mismo. No hagas sentir culpables a los demás de tus propios fallos y aprende a ver, como bien sabes tantas veces, que hay personas que jamás te harían daño conscientemente. No puedes controlar lo que sienten los demás, pero si lo entiendes y lo respetas podrás empezar a ordenar tus emociones de una forma más sana.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No, no tienes siempre la razón, Sagitario. Aprende a sobrellevarlo y, sobre todo, a ceder (que es lo que más te cuesta). Tu pareja, amigos o familia agradecerían que de vez en cuando pisaras el freno y reconocieras tus errores. Esto también va por tu extraño concepto de la fidelidad, querido Sagitario, sabemos que no siempre va acorde con las normas que has establecido con tu pareja. Si sabes que te has equivocado, no seas cobarde y sincérate porque la verdad es muchas veces menos dolorosa que esas mentiras piadosas con las que quieres salvarte.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Con el “no” a todo no vas a llegar a ninguna parte, Capricornio. Debes ser más flexible y aprender a no ser tan pesimista. Sí, hay cosas que te han salido mal: pero no ha sido todo, ¿verdad? No te hundas antes de lanzarte al agua porque olvidarás que sabes nadar y, cuando lo haces, te sale divinamente. La generosidad en ocasiones no es tu fuerte, fruto de esa desconfianza y desapego que sientes con todo el mundo, no seas tan tacaño y darás la oportunidad de entrar en tu vida a cosas mucho mejores de las que tienes.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario, eres uno de los signos más pasionales del horóscopo. Eres terco y cabezón hasta la médula, lo que te puede conllevar más de un problema con las personas que no piensan como tú. Recuerda no ser arrogante, Acuario. No todo el que piensa distinto a ti está loco o le falta un tornillo, ¿has pensado lo que los demás pueden pensar de ti?. El compromiso tampoco es uno de tus puntos fuertes y lo sabes, has dejado muchos corazones rotos por el camino… Pero cuando encuentras a la persona que te apasiona eres leal hasta el final. Sí, jamás serías infiel pero ¿es que cuándo te comprometes? Recuerda encontrar el equilibrio porque al igual que tú has dañado también te pueden dañar, Acuario.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis, eres uno de los signos más sensibles de todo el zodiaco; melancólico y en ocasiones bastante oscuro. Los pensamientos contradictorios te invaden de vez en cuando y te ahogas en ellos, pues piensas que nada tiene solución o que tú mismo eres un desastre: procura mirar tus problemas desde fuera y no desde dentro, Piscis. Tampoco seas demandante y exigente con las personas que tienes alrededor, a veces es muy difícil encontrar el punto para ayudarte porque te vuelves a enrocar en tu propia melancolía. Si estás pasando por un momento triste, es muy importante que abras bien los ojos de vez en cuando y valores a esas personas que simplemente esperan a que estés mejor.