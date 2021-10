SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy sábado 23 de octubre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

El buen vivir no sólo tiene relación con los buenos ingresos sino también con la calidad que le damos a los momentos compartidos. Trate de meditar sobre esto y mejore su vida familiar y afectiva. Ningún ganador tiene baja autoestima.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Está en condiciones de fortalecer los vínculos amorosos y afectivos y de superar cualquier conflicto de pareja para mejorar y evitar la ruptura de la relación. Expresa su ser auténtico rechazando sueños prestados, directivas sociales que no van contigo y evitando el rechazo hacia su propio ser.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Disfrutará de momentos muy gratos con su pareja, la intimidad estará colmada y el diálogo cotidiano será armonioso, utilizarán su gran desarrollo del razonamiento y la comunicación para retomar los vínculos que se habían desgastado o roto con su pareja.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Se alejará de los intereses que compartía con su pareja por la acción de un planeta retrógrado que se ubicará en la Casa de Piscis. Estos nativos tratarán de pasar estos malos momentos concentrándose en otros asuntos.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El astro regente traerá sorpresas e imprevistos. Deberá aprender a manejar situaciones nuevas. Alguien nuevo en la familia, puede ser un mayor que regresa o un joven que se incorpora. Traerá nuevos aires muy bien aspectados y renovación positiva.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No se encierre en si mismo y permítase cambios para mejorar en todo sentido. No todo se Los que aún no tengan pareja tendrán muchas oportunidades de concretar algo con muy buenos augurios. Practique liberarse del pensamiento negativo que lo lleva a considerar menos a los demás ya tratar de que todos piensen como usted, no es un buen camino.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Los solteros pueden encontrar en su lugar de trabajo o en el ambiente en el que se relacionan socialmente a una persona con la cual puedan unirse afectivamente. Suerte en el juego de azar y mejor aún en los juegos recreativos.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Trate de alimentarse bien y tomar vitaminas, el trabajo está bajando sus defensas. Sea precavido y si no puede tomarse vacaciones al menos haga cortos y reconstituyentes paseos. De igual manera debes mirar al resto, con comprensión, con amor y tolerancia.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El amor estará hoy a toda máquina, su atractivo y poder de seducción será increíble y también la felicidad que los embargará si se encuentran viviendo con su pareja, ya que la relación mejorará y será pura pasión e imaginación.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Se exaltará su sensualidad gracias a sus buenas intenciones y canalización de prioridades y nadie quedará al margen de sus encantos. Recuerde sus prioridades. Que acuda en su ayuda el amor, hacia si mismo y hacia los demás.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Podrá derrumbar toda clase de obstáculos en el ámbito laboral y financiero. Trate de no generar discusiones en casa. Se producirá durante este tiempo un giro muy importante en su vida afectiva ya que intelectualizarán sus sentimientos y se mostrarán, como son ellos, poco emocionales.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Los asuntos de familia ocuparán el primer lugar y así dejarán relegados los temas de la pareja. En muchos casos, se tendrán que hacer cargo de padres ancianos y de hermanos descarriados. Deberán actuar para conquistar al ser amado.