El horóscopo de hoy lunes 7 de noviembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una persona muy importante te dirá que tiene sentimientos fuertes hacia ti, si solo le consideras una amistad y nada más, díselo con confianza y con la seguridad que no se perderá el vínculo entre ustedes. Comienzas a vivir una excelente etapa para sentirte bien acerca de tus logros.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No dejes que la necesidad de acumular dinero o riquezas permita que descuides el amor, es una parte fundamental de la vida y no te puedes dar el lujo de perder a un ser amado o de no darte la oportunidad de conocer a alguien nuevo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El amor está buscándote hace un tiempo y puedes sentirlo en el aire, es importante que veas las señales que alguien te ha estado dejando, lo ha hecho de una forma muy pausada, pero que está causando un efecto en ti.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si el rechazo que estás sintiendo es solo por el temor a entregarte, entonces debes mejorar esto antes de perder a quien estás conociendo, si por el contrario no crees que sea la persona para ti por diversos motivos, habla con honestidad.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No es un buen día para firmar acuerdos, ni tampoco para decidir sobre materias legales, si es inevitable, procura siempre observar bien el trato que estás realizando. Estás reprimiendo muchos sentimientos con respecto a alguien que tienes en mente desde hace algún tiempo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Importantes cambios estás sucediendo en la vida de Libra y esto traerá consecuencias muy positivas para los nacidos bajo este signo. La paciencia es algo que se cultiva y que entrega muchas satisfacciones si se practica sabiamente.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No tengas precauciones en este momento acerca del amor, estás viviendo un buen momento junto a alguien que te quiere para bien y que no está buscando algo más que tu cariño y compañía.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La persona que quieres está pasando por un momento malo, podría ser una baja en su salud o la pérdida de alguien importante para su vida, debes darle todo el apoyo que necesita, eres una persona fundamental para poder pasar este momento que vive.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

La persona que creías estar conociendo y con quien proyectabas algo que podía resultar en el futuro, podría darte una sorpresa desagradable el día de hoy, es muy posible que te haya mentido en algo o que sus intenciones contigo no fuesen del todo buenas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tu pareja querrá más atención de tu parte y aunque encuentres que es difícil nivelar los tiempos, debes darle la atención que necesita. Es tiempo de involucrarte mucho más en tu relación de pareja o decidir si das el gran paso con la persona de tu interés.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es un excelente momento para el amor y para las relaciones de pareja, sobre todo aquellas que llevan años juntos. El día de hoy será una jornada especial para pedir un compromiso más serio o para tomarse las cosas de forma más serias con esa persona que estás viendo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Dudas con respecto a la lealtad de una persona en especial te harán tener una confusión el día de hoy, es probable que hayas escuchado algún rumor que te haga pensar que esa persona no es alguien de fiar, pero no te dejes llevar por los comentarios de otros.