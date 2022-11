Luis ‘El Oráculo’ se ha hecho más que viral. ¿El motivo? Hace unas semanas se atrevió a hacer su predicción más arriesgada hasta el momento: el número ganador de la Lotería de Navidad. El vidente se atrevió no sólo a decir qué número cantarían los niños de San Ildefonso el 22 de diciembre, si no que también ofreció tres terminaciones que resultarían afortunadas.

Todo un órdago con el objetivo de “ayudar a cuanta más gente mejor”. La cuestión es que este ‘Oráculo’ se ha hecho viral y ha pasado de tener más de 122.000 seguidores en Tiktok a tener, a día de hoy, más de 135.000. Predicciones sobre el horóscopo, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania o sobre economía copan su cuenta en esta red social, donde también explica el “gran éxito” que ha tenido tras su predicción de la Lotería de Navidad y las numerosas colaboraciones que le han ofrecido hasta la fecha.

“No voy a cobrar una millonada pero sí que exijo un precio justo”, ha explicado porque “estamos exponiendo mi imagen y estamos haciendo una colaboración de la cual, ese negocio tendrá un antes y un después”, puntualiza Luis, que también aclara que elegirá la colaboración “que me convenga, no por dinero, si no por energía que me motive”.

11 del 11 de la ONCE

A raíz de este éxito de su canal, Luis ‘El Oráculo’ publicó hace unos días otro vídeo en el que se atrevía con otra predicción: la del sorteo del 11 del 11 de la ONCE. “Muchas personas que habéis visto el vídeo que se ha viralizado me habéis pedido otros números porque os habéis quedado sin número para la Lotería de Navidad, así que me lanzo a la piscina”, explica Luis que añade que esta predicción es “para ayudar, como ya hice en la otra ocasión”.

Luis cierra los ojos y se dispone a tener una visión que le revele al número ganador del sorteo. Tras unos 10 segundos de incertidumbre el resultado no es exactamente el esperado. “En este caso solamente veo un número y la terminación es el 8. No veo claro el número”, explica. Esto se debe a que “la visión no me ha dado más claridad, así que la suerte está echada, por lo menos espero que no se agoten los números acabados en 8 de la ONCE”.

Como en la otra ocasión, habrá que estar muy atentos este viernes y el día 22 de diciembre por si estamos ante un verdadero vidente que ha repartido la suerte a través de Tiktok.