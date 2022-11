El horóscopo de hoy miércoles 23 de noviembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

El dinero será un punto alto del día, ya que verás que tus finanzas comenzarán a incrementarse de una forma que no esperabas, es probable que quieras darte algunos gustos y también comprar cosas que necesitas en tu hogar.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No es un buen momento para hacer compromisos que después puedas romper con facilidad, es mejor que el día de hoy te mantengas en una sola línea y no intentes dar tu palabra con cosas que después podrías no ser capaz de hacer por falta de tiempo o de ánimo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No trates de solucionar lo que ya está roto y no se puede volver a juntar, si tuviste un quiebre con alguien o si una persona que estabas conociendo no quieres saber más de ti por un error que cometiste o por cualquier razón que no entiendas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es un buen día para amar y lo notarás porque recibirás mucha atención de alguien que ha puesto sus ojos en ti de una forma muy rápida, no se trata de alguien ande con rodeos, será una persona muy clara en sus intenciones desde un principio, lo que te provocará una suerte de encanto.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Un buen panorama siempre será el salir de casa para deambular por la ciudad, es muy probable que en la calle no solo encuentres diversión y tiendas donde comprar cosas que necesitas, sino también puedes encontrar cultura, inspiración para tu trabajo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tienes mucha seguridad en tu pareja y eso está bien, necesitas comenzar a explorar otras formas de expresarle esto, puede ser que ya no sienta tanto tu afecto y eso va a tener un alegato en un tiempo más, comienza desde hoy a acercarte mucho más.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Necesitas hace un cambio en tu actitud frente a las personas, estás confiando demasiado en cualquier persona y es probable que piensen que pueden aprovecharse un poco de ti, no dejes que esto suceda. Virgo vivirá una jornada bastante agotadora.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si no has cuidado bien de tu cuerpo, entonces eso te llevará a tener un mal estado de salud, debes comenzar a hacer ejercicio y también a dejar el trasnoche. No dejes para hoy ese trabajo que necesita ser terminado el día de hoy.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tienes una oportunidad muy buena para encontrar un trabajo que esperas, de hecho, el día de hoy recibirás noticias sobre un lugar donde postulaste, pero para tomar esta decisión, necesitas madurez y comenzar a pensar en lo que te conviene.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Capricornio vive grandes momentos junto a sus seres queridos, tienes una buena relación con todos, por lo que podrás esperar una buena jornada junto a los tuyos. Estás dejando que la impulsividad tome tu vida y tu mente.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario tiene la posibilidad de experimentar algo que no había probado antes el día de hoy, podría ser algo relacionado con el amor o el juego de pareja, sea lo que sea, le dará una nueva visión del mundo y también de sí mismo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es un buen día para Piscis, serán capaces de usar todas sus dotes de comunicadores innatos, por lo que no tendrán conflictos con otros durante la jornada, es de esperarse que esto se mantenga así por un tiempo más.