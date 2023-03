El horóscopo de hoy viernes 31 de marzo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los 12 signos del zodiaco.

¿Tendrás suerte en el día de hoy? Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental con esa persona especial, en tu trabajo o en los negocios. Consulta a continuación la suerte que le depara a los signos de agua, tierra, fuego y aire.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes una buena relación de pareja, por lo que el día de hoy será un día muy bueno a su lado, deberán unir fuerzas y sacar adelante un proyecto que a ambos les ha tomado mucho tiempo pensando, no trates de evadir esto, porque es necesario que pongas todo de tu parte para poder salir airosos de lo que se están proponiendo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Este fin de semana no habrá canciones de llorar que pongan triste, estás ya pensando en empezar abril con buen pie... algo que una persona con tan buena letra como tú hará a la perfección. Este "finde" es tuyo y empieza hoy viernes: haz con él lo que te apetezca y recuerda desayunar bien para coger fuerzas. ¡La lista es larga!

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El miedo a fracasar a veces nos obliga a hacer cosas que no queremos realmente, no es bueno que siempre sigas todos los consejos que te dan, muchas veces debemos seguir nuestro instinto, si nos caemos, eso será algo bueno para nuestro interior, ya que es la única forma de crecer y de aprender de los errores.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás pensando en finalizar un proyecto que antes no tuvo acogida o no conseguiste dinero para llevarlo a cabo, no dejes que esta idea se vaya de tu cabeza, hoy es el día para darle rienda suelta a ello, comienza por buscar las maneras más seguras de llevar esto a cabo, tendrás mucho éxito si lo haces desde ya.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás necesitando de forma urgente hacer cambios en tu vida y no estás prestando atención a lo que estás necesitando, no dejes que esto te pase la cuenta más adelante, ni tampoco te sorprendas si tienes resultados malos en algo que esperabas que saliera bien.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Comienza a ver bien quienes están a tu lado, es probable que haya alguien que no está aportando cosas buenas a tu vida y esté siempre tirando tus ganas de salir adelante hacia abajo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra tendrá un día muy especial junto a alguien que quiere mucho, es una buena excusa para invitar a alguien a salir si tienes a una persona en tu mente. Un momento muy bueno sucederá entre tú y tu pareja el día de hoy, pero no puedes forzar a que suceda, debe ser una iniciativa de ambos y te darás cuenta del por qué cuando lo vivan durante la jornada, será algo muy positivo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Los estragos del tiempo siempre son un motivo de tristeza, sobre todo para quienes han pasado a una edad más adulta de la vida, pero no debes mirar esto de esta forma, siempre será bueno que el tiempo vaya pasando por nosotros, no entrega sabiduría, nos llena de recuerdos bellos, no regala el amor de personas variadas y que es probable se mantengan a nuestro lado por mucho tiempo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

