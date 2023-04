El horóscopo de hoy lunes 3 de abril de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una persona muy importante dentro de tu trabajo está a punto de ofrecerte algo muy bueno, pero no sabes si tienes la preparación necesaria para llevarlo a cabo, debes comenzar a dar saltos de fe en esta materia, te irá mejor.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro hoy ha dormido mejor que ayer pero peor que mañana: si has hallado la receta para el insomnio, ¿por qué no seguirla a rajatabla a partir de ahora? Al fin y al cabo, eres ante todo una persona razonable. La semana empezará de la forma más dulce posible, así que, recuerda, ¡ten siempre a Ítaca en tu mente!

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tus dones personales en el trabajo podrían verse nubladas el día de hoy por la irrupción de alguien nuevo, no tengas miedo a perder tu puesto, puede ser alguien que te ayude mucho. Algunas confusiones podrían presentarse el día de hoy.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Necesitas tomar consciencia de las cosas que haces y también de los consejos que les das a las personas, es probable que una persona que aconsejaste en el pasado vuelva el día de hoy para pedir tu ayuda nuevamente, procura ser objetivo ante la situación que te va a relatar.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Volver a creer en el amor es algo que a muchas personas les puede costar, ya que no se trata de un paso fácil para los que han estado decepcionados de esta parte de la vida. Una persona muy importante para tu vida volverá a aparecer, había estado ausente por un tiempo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El trabajo se proyecta bien, pero tienes que estar más presente y con mayor poder de decisión. Periodo para estar a solas, si estás conociendo a alguien hace muy poco y crees que no te sientes bien como para enfrentar una relación seria, hazle saber esto.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si te sientes aprisionado en tu relación de pareja actualmente, tienes que tener una conversación sincera con la que persona que tienes a tu lado, es probable que no se dé cuenta que está tomando el control de demasiadas cosas en tu vida.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un momento muy bueno en tu profesión, podrías enfrentar un reto nuevo que sortearás con mucha facilidad. El amor está muy presente en tu vida y tienes todo para que se quede junto a ti.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

La salud marcha muy bien, solo cuídate un poco más. Tienes muchos talentos, pero no los estás explotando de la forma adecuada, por lo que hoy tendrás que comenzar a poner en práctica todo lo que sabes hacer.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Capri debe dedicar su día a pensar bien en las cosas que necesita para estar mejor. Empieza a hacer cambios en tu alimentación, tienes que cuidar más de tu cuerpo. Si estás buscando un lugar de trabajo, entonces debes buscar en el día de hoy.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Los solteros tendrán una jornada un tanto complicada, ya que si han conocido a alguien hace poco, es probable que hoy eso ya no vaya más, no será la última persona que llegará a tu vida, no te preocupes.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Tienes la opción de conocer a alguien nuevo el día de hoy, por lo no debes mostrar inseguridad al enfrentarle, debes intentar de mostrar todo lo contrario, no le des una opinión errada de ti. Comienzas a dejar de avanzar en tu carrera profesional, por lo que tienes que salir de este pantano.