El horóscopo de hoy domingo 9 de abril de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Hoy tienes que reconocer que has sido demasiado duro con tu pareja y deberás dar un paso atrás en tus decisiones. Vas a escuchar a alguien que va a poner las cosas claras, y va a hacerse evidente que te equivocaste en esa última decisión que tomaste.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El amor nos ayuda a valorar lo bueno y a sobrevivir a lo malo. Para que su magia se produzca, ambas partes deben estar presentes. Tienes que dar más de ti, en forma de tiempo y presencia, pues tu pareja lo necesita.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Las promesas se hacen para cumplirse, y no para ganar tiempo. Tienes que arreglar este problema entre los dos no con vanas promesas, sino con compromisos reales, pues de otra manera se encontrarán de nuevo en el punto de partida.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Los días corren como caballos sobre las colinas, sobre todo cuando eres feliz. No pierdas más tiempo, que se te va entre los dedos. El trabajo y las obligaciones cotidianas son, sin la menor duda, ineludibles, pero no pueden ser pretexto para restar dedicación al amor.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Cada comida debe ser una celebración del amor y de tu pareja. Deja de pedir comida, al menos por hoy, y cocina para la persona que amas, pues el ingrediente secreto que se pone en todo plato que preparamos es esencial en la vida: el calor del amor.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Hay cosas importantes y cosas verdaderamente importantes. Es vital que, dentro de tu relación de pareja, no las confundas entre sí. Por ejemplo: esos celos que te despierta que tu pareja sea atenta con otras personas, son importantes.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Hay que saber decir que no cuando las situaciones te rebasan o sencillamente no quieres participar de ellas. Incluso cuando tienes una pareja: estás en tu derecho de no acudir a los espacios que te hacen sentir ajeno o como un intruso.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

¿Tu pareja tiene el mismo nivel de compromiso que tú? En este momento, sin lugar a dudas, eres el que más pone en esta relación, pero te olvidas de la esencia del amor. Se trata de un proceso en el que todo cambia a cada instante.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

La justicia en una relación comienza porque todo lo que se planifique debe incluiros a los dos. El futuro, cuando amas a alguien, es un Paraíso posible diseñado para ser habitado por dos. De modo que hacer planes que no involucran a tu pareja no es lo correcto.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Hoy te levantas con la idea de que el amor es un campo de batalla, y eso es un gran error. Crees que es normal que tu pareja y tú debáis disputaros cada espacio físico y emocional o cada decisión y cada logro. Debéis reencauzar la manera en que os relacionáis.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

En el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método. Te toca a ti ir descubriendo sobre la marcha sus reglas y sus exigencias. Y es que, al final de cuentas, se trata de mantenerse a la par, de cerrar un frente común contra las intemperies de la vida.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Esperarlo todo se puede parecer a esperar nada. Tu pareja lo espera todo de ti, y ese es el problema. Todo lo que tiene que ver compromiso y con tu pareja parece a punto de suceder, pero nunca acaba por ocurrir. Es hora de ir, paso a paso, cumpliendo con tu palabra.