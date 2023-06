El horóscopo de hoy miércoles 21 de junio de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás experimentando una baja de energía, un cansancio que te tiene sin ánimos para seguir adelante, sobre todo en el trabajo, pero por muchas cargas que tengas en tu vida, no puedes dejar de luchar, no importa si otros están por encima de ti en este momento.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

A veces la prisa puede ser desesperante, lo sabemos, Tauro... necesitas parar, dar un respiro y sobre todo ser consciente de lo que te está sucediendo y qué quieres hacer verdaderamente con las cosas que están llegando a tu vida. Hay platos que necesitan cocinarse a fuego lento, lo que no implica que haya que estar atento a los tiempos de cocción. No te angusties porque tienes el poder de elegir cuándo y cómo... te lo has ganado.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes una deuda importante que debes pagar, es probable que el día de hoy tengas problemas a raíz de ello, ponte al día con lo que debes, podría traerte problemas financieros graves más adelante.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Una invitación a un espectáculo o al cine podría llegar de una persona que estás conociendo hace poco y que tiene interés en ti, insiste en pagar tu parte de las entradas, podrías enfrentar resistencia de su parte, pero así dejarás claro que todavía no tienes la disposición de tener algo más.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No olvides saludar a una persona que está sufriendo por una situación muy particular el día de hoy, es probable que espera que le pongas atención de alguna forma.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Cuida el corazón y la mente, recuerda que las penas se pasan riendo. El trabajo viene muy bien para quienes están esforzándose por lograr sus objetivos, no dejes que otros se interpongan en el camino que has escogido y tampoco que destruyan tu trabajo con malos comentarios.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Te acercas a una etapa de plenitud, donde podrás disfrutar de todo el esfuerzo de tu trabajo, no lo arruines siendo testarudo. Si estás teniendo un buen momento de pareja, es importante que procures que las cosas sigan así por un buen tiempo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Alguien que quieres mucho podría estar necesitando de forma urgente una mano que te ayude y tienes que hacerle un llamado el día de hoy para concretar de mejor manera la posible ayuda que puedes darle.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes pasar el momento de intimidad que podrías vivir con alguien especial el día de hoy, tienes que poner más atención a las necesidades de tu pareja y darle en el gusto de vez en cuando, no todo se trata de lo que tú quieres de la situación.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si tienes que dormir un poco más para reparar el mal sueño que has venido teniendo hace algún tiempo, entonces tienes que hacerlo, no dejes de descansar bien por las noches, si tienes la posibilidad de tomar una pequeña siesta durante el día, hazlo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es momento de tratar de una mejor forma a la persona que estás comenzando a conocer, es probable que no te des cuenta que estás cometiendo errores en la forma en la que tratas a esta nueva persona.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis tiene la oportunidad de ser un muy buen líder el día de hoy, no desaproveches este momento. Para quienes trabajen atendiendo personas, hoy podría ser un día un poco pesado, ya que el ánimo en general dentro de las personas que verán será bastante bajo.