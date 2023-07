El horóscopo de hoy sábado 8 de julio de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Los fantasmas del pasado comienzan a irse y lo puedes sentir en el aire que respiras, no dejes de vivir este tiempo personal, el viaje hacia tu interior no puede esperar y necesitas darle una oportunidad en tu vida. Buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida profesional.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Este es tu fin de semana, Tauro. O, mejor dicho: vuestro fin de semana. Es el momento de dar ese paso hacia la serenidad que tanto has estado buscando y a empezar a trabajar en las cosas bonitas. Aprovecha para hacer tu refugio si aún no lo tienes y, si ya existe, volver a él.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás olvidando las enseñanzas que te dieron tus padres o en tu educación en la infancia, esto lo podrás notar porque quizás has incurrido en algunas acciones que no pertenecen a esto, no dejes que esto siga sucediendo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Siempre viene bien una salida con amigos o una pequeña reunión en tu hogar. Si estás conociendo a alguien recientemente, debes encontrar las maneras para conectarte de buena forma.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si quieres comenzar un negocio propio, hoy es el día para que busques opciones de financiamiento que te convengan y que puedan darte lo que necesitas para llevar a cabo el soñado negocio.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tienes en tu mente una idea muy grande, pero tienes miedo a expresarla a llevarla a cabo, debes buscar a la gente correcta para llevar a cabo lo que estás pensando, puede ser una buena idea que busques en tus antiguos compañeros de estudio.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si tienes la oportunidad de conocer gente nueva el día de hoy, trata de conseguir sus contactos, podría aparecer alguien que te ayude mucho en un proyecto futuro, no pierdas la oportunidad de dar una buena impresión a los demás, lo agradecerás más adelante.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Cuida tu peso, estás perdiendo forma y eso te afectará más adelante. En tu vida privada estás teniendo algunos problemas de carácter emocional, por lo que quizás no te encuentres en el mejor momento para tomar algún tipo de compromiso romántico con alguien.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No importa si la persona que estás viendo ahora no tiene el tiempo necesario para ti, es probable que solo sea un momento, ya que luego tendrá todo el espacio en su vida para dártelo, no cometas el error de apresurar las cosas ni tampoco de exigir algo que no te corresponde aún.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No es bueno que siempre estés reaccionando de forma lastimera frente a lo que te digan otros, tienes que hacerte fuerte y tomar personalidad para enfrentar a las personas que te dicen cosas que puedan herirte, no siempre estará ahí para ti alguien que pueda defenderte.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No dejes de salir de tu casa el día de hoy, necesitas tomar aire y ponerte al corriente con lo que pasa en el mundo. Posible pelea con la pareja el día de hoy, no digas cosas de las que después te puedas arrepentir.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

En un momento muy bueno del día podrías aprender algo importante sobre tu familia, es necesario que tengas la mente bien abierta para escuchar atentamente lo que te será informado, será algo muy bueno de descubrir.