La falta de educación sexual y el fácil acceso al porno disparan el 'sexbullying', que se ceba con las chicas

“A la vuelta del viaje de fin de curso, en el autobús, mi hija apoyó la cabeza en el hombro de un compañero. Una chica les hizo una foto y se la envió al novio de mi hija asegurándole que le había puesto los cuernos. También la hizo correr por redes sociales llamándola zorra”. Este testimonio, facilitado por la madre de una adolescente de 17 años a la Fundación Anar e incluido en el reciente informe de abril, refleja que el 'sexbullying' está causando estragos en las aulas. El fenómeno del acoso escolar de carácter sexual se ha enquistado en los centros escolares y se ceba especialmente con las chicas debido, según divulgadoras y sexólogas, a la falta de educación sexual y la facilidad de acceso a un porno 'online' humillante y sádico con las mujeres.

Los insultos siguen siendo la forma mayoritaria de ejercer el bullying (64%), seguida del acoso psicológico (46%), la exclusión social (39%) y las agresiones físicas (30%), según el informe ‘Percepción del bullying’, elaborado por Educar es Todo y Totto (2023). Después se ubica el 'ciberbullying' (10%) y el acoso sexual de carácter verbal y físico, que supone un 5%, un porcentaje que, en realidad, es muchísimo mayor porque se extiende al resto de las formas de acoso, especialmente el digital.

"El acoso escolar hacia las mujeres y el colectivo LGTBI es, casi en su totalidad, 'sexbullying'" — Marina Marroquí, educadora y activista

“El bullying se ha inundado de violencia sexual. El acoso escolar hacia las mujeres y el colectivo LGTBI es, casi en su totalidad, 'sexbullying'. Ya no se insulta a ninguna chica directamente llamándola guarra. Ahora lo que se hace es coger su foto, manipularla con inteligencia artificial (IA) para que aparezca desnuda y pasarla a todo el instituto. O engañar a la víctima para hacerle creer que está viviendo una relación sentimental, pedirle fotos íntimas y compartirlas con los compañeros para reírse de ella”, denuncia Marina Marroquí, educadora social, especialista en violencia de género y activista que acuñó el término 'sexbullying'.

Entre 13 y 15 años

El rango de edad más afectado por el acoso de carácter sexual es la primera adolescencia: entre los 13,5 y los 15 años. “Hasta un 90% son chicas, y eso es algo que tiene que ver con los estereotipos de género. Para una mujer es humillante aparecer desnuda y, sin embargo, si les pasa a los chicos son machotes”, apunta la sexóloga María Rodríguez. Responsable del proyecto Rizoma y autora del ensayo ‘Por(no) educar’ (editorial Vergara), la divulgadora se dedica a recorrer institutos para impartir talleres de educación sexual y prevenir cualquier tipo de violencia. “Siempre les hago la misma pregunta. ¿Conocéis a alguien que haya sufrido 'sexpreading' (envío masivo de fotos íntimas)? Siempre me dicen que sí”, admite.

"Cuando voy a los institutos siempre les hago la misma pregunta. ¿Conocéis a alguien que haya sufrido 'sexpreading'? Siempre me dicen que sí" — María Rodríguez, sexóloga y autora de 'Por(no) educar'

'Sexting', 'sexpreading' y 'sextorsión'

Dentro del 'sexbullying' hay muchas formas de violencia y todas ellas tienen gran impacto psicológico. La más conocida es el 'sexting' sin consentimiento, que consiste en el intercambio de mensajes o material online con contenido sexual. Es una práctica que, según los técnicos de Save the Children, se hace por primera vez entre los 15 y 16 años. Dentro del 'sexbullying' también está incluido el 'sexpreading', la 'sextorsión' (extorsión, chantaje o amenaza de publicar imágenes sexuales) y los 'deepfakes'. Estos últimos son falsificaciones de contenido sexual manipuladas por IA, como ocurrió en 2023 con unas fotos manipuladas de desnudos de niñas en un chat de chicos de 13 años en Almendralejo (Badajoz) y que serán consideradas delito en la futura ley de protección digital a los menores que prepara el Gobierno.

“Cuando destapé el caso, nadie sabía qué era un 'deepfake'. Hasta la policía nos dijo que no podíamos hacer nada contra los chavales porque eran imágenes falsas”, recuerda la doctora Miriam Al Adib Mendiri, madre de una de las afectadas de Almendralejo que llegó a ir al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo para denunciar el caso y que, finalmente, fue sentenciado judicialmente como pornografía infantil y delito contra la integridad moral.

"Hace décadas, te hacían bullying por llevar gafas. Ahora, el acoso está relacionado con lo digital y lo sexual, y las víctimas sufren una humillación pública" — Miriam Al Adib Mendiri, ginecóloga y divulgadora

“Hace décadas, te hacían 'bullying' por llevar gafas. Ahora, el acoso está relacionado con lo digital y lo sexual, y las víctimas sufren una humillación pública. La solución tiene que venir de la mano de la educación sexual, pero no solo para los menores sino también para sus padres y madres”, sentencia Adib Mendiri, ginecóloga y obstetra que acaba de publicar ‘Todo lo que tienes que saber sobre sexualidad y otras cosas que no te cuentan en clase' (Molino). En su opinión, el 'sexbullying' se ha convertido en un problema social debido, entre otros motivos, a que el porno 'online' se ha convertido en el fallido educador sexual de las nuevas generaciones, que ni en casa ni en las aulas están recibiendo una educación sexual en condiciones.

Según los datos de Interior, tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes (75%) se han visto envueltos en una situación de violencia sexual a través de dispositivos electrónicos. Aunque la estadística no especifica el porcentaje relacionado con el acoso escolar, en más de la mitad de los casos, el agresor pertenece a su entorno, desde familia hasta compañeros de clase.

Uso responsable de los móviles

“No solo falta educación sexual, también una educación para que la infancia y la adolescencia haga un uso responsable de la tecnología. No son nativos digitales sino huérfanos digitales. Les hemos dejado solos y no tienen herramientas suficientes. Pensamos que con los controles parentales es suficiente y ellos se lo saltan fácilmente”, critica la sexóloga Rodríguez. La experta reclama a las familias un cambio de mentalidad: “Tenemos que hacer que el filtro esté en su cabeza, no en su dispositivo”.

Por su experiencia en las aulas, Rodríguez explica que, en la mayoría de los casos, los que cometen el 'sexbullying' no son muy conscientes del daño que están haciendo. “Cuando les explico un caso de 'sexting' no consentido siempre les hago la misma pregunta: ¿Quién es el culpable? No me responden ni el que envía las imágenes sin el consentimiento de la otra persona ni los que se dedican a expandirla por el instituto. Para ellos, sorprendentemente, la culpable es la chica que envía las fotos a su pareja y que no sabe que terminarán en los móviles de toda la clase”, explica.

En el caso de Almendralejo de 2023 muchas familias de las afectadas, en lugar de dirigir su ira hacia los chavales que habían manipulado las imágenes de las chicas, echaron la culpa a sus hijas, las víctimas. “Si no tuvieras móvil, no te habría pasado esto", les reprocharon. La médico Al Adib Mendiri –que destaca que su hija y el resto de las niñas están ahora bien psicológicamente dado el trabajo que se hizo con ellas– concluye que este tipo de actitudes demuestra que la educación sexual se debe extender no solo a los jóvenes sino a sus padres y madres.