El campus de Elche de la Universidad CEU reunirá Cardenal Herrera reunirá a más de 30 expertos españoles para analizar el papel de la fiscalidad medioambiental y su incidencia en la recuperación en unas jornadas tituladas «Reformas fiscales medioambientales para una recuperación económica justa: España en el contexto europeo».

Coordinadas por el profesor de la CEU UCH Álvaro Antón, en ellas se abordará, entre otras cuestiones, la fiscalidad para un transporte compatible con la transición energética, los Impuestos medioambientales o el diseño de tributos y elementos tributarios medioambientales

En la primera sesión, del 15 de mayo, tras la inauguración por los vicerrectores de la CEU UCH, Ignacio Pérez y Enrique Centeno, se debatirá sobre las reformas fiscales medioambientales en el contexto de la UE y nacional.

Para ello, se cuenta con Cristina García-Herrera, directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales y Marta Villar, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad San Pablo-CEU.

Posteriormente, en la siguiente mesa redonda, varios expertos analizarán el papel de la fiscalidad para un transporte compatible con la transición energética. Juan Ignacio Gorospe, catedrático de Derecho Financiero y Tributario abordará la imposición medioambiental en el sector del transporte.

Marina Bisogno. Investigadora del Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad San Pablo-CEU, tratará sobre los cambios en la fiscalidad para promover la electrificación del parque automovilístico y José-Andrés Rozas, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona disertará sobre las medidas fiscales para regular el acceso a zonas de bajas emisiones.

El comportamiento fiscal más cercano

Tras la pausa para el café, será el turno de la Fiscalidad medioambiental en el ámbito autonómico y local. Entre los temas a debatir, la reforma medioambiental de las Haciendas locales, por Pedro Manuel Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED; la fiscalidad de los residuos en el ámbito local, a cargo de Saturnina Moreno, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Castilla la Mancha; y la fiscalidad estatal y local sobre el autoconsumo de energía solar en el contexto de transición energética, por Carmen Cámara, profesora de Derecho Tributario de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Antes del almuerzo habrá tiempo para otra mesa redonda sobre los impuestos medioambientales en el ámbito estatal. En ella se tratará el Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, por Manuel Lucas Durán, profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá; el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, por Gemma Patón, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Castilla la Mancha; y los desafíos internacionales de los impuestos medioambientales extraterritoriales: el Impuesto a los gases fluorados de efecto invernadero y el Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, a cargo de Rodolfo Ruben Salassa, profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pompeu Fabra. Todos ellos moderados por Enrique Ortiz Calle, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III Madrid.

Ya por la tarde habrá tiempo para una nueva mesa de análisis, en la que se debatirá sobre el diseño de tributos y elementos tributarios medioambientales. Moderada por Elizabeth Gil, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante, intervendrán María Amparo Grau, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid sobre las Auditorías de sostenibilidad para el mejor diseño de los incentivos fiscales medioambientales; Jose Marcarro Osuna, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo de Olavide, tratando los incentivos medioambientales e imposición indirecta: el llamado “IVA Verde”; y Marina Serrat Romaní, Assistant Professor of Tax Law at Maastricht University sobre el potencial impacto del Internet de las Cosas en la tributación medioambiental.

La recuperación verde

La sesión del 16 de mayo se centra en conocer el papel de otras claves económicas y jurídicas de la recuperación verde. Para ello, se analizarán el Impacto de los impuestos medioambientales en el sistema de recursos propios de la UE, a cargo de Ricardo García Antón, Assistant Professor en Tilburg School of Economics and Management, Department of Tax Economics; la fiscalidad de la ley de emprendedores, por Carmen Calderón Patier, catedrática de Economía, Universidad San Pablo-CEU; la Tax and environment: a business perspective, analizada por Federica Pitrone, Head of International Tax at Intesa Sanpaolo; la configuración constitucional del derecho al medioambiente, por Antonio López, profesor de Derecho Constitucional. Universidad Cardenal Herrera-CEU; el Medioambiente y Sociedades de Beneficio e Interés Común, a cargo de Sara González, profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad Cardenal Herrera-CEU y los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción en el ámbito medioambiental, por Adela M. Aura y Larios de Medrano, profesora Titular de Derecho Internacional de la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Una mesa moderada por Ana Isabel Mateos, vicedecana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas del Campus de Elche de la Universidad Cardenal Herrera CEU.