El Paseo del Mar, nombre comercial de la zona de ocio que se construye en el puerto de Torrevieja ya cuenta con más demanda que oferta de espacios de restauración disponibles, según fuentes de la concesionaria que está reurbanizando el espacio, Empresas del Sol. Global Optima Services, la consultora inmobiliaria que va a gestionar este espacio cuenta en Torrevieja con la solicitud de multinacionales del sector de la hostelería que trabaja las franquicias. Y ya copan los 8.500 metros cuadrados que se van a ofrecer en arrendamiento, distribuidos en seis edificios de dos plantas, junto a la bahía de la ciudad.

En menor medida hay una reserva para negocios de hostelería de empresas locales. En total se ofrecen entre 23 y 27 locales con una media de cuatrocientos metros cuadrados, además de los cines y una bolera. La cifra total dependerá de la distribución final de los negocios y el tipo de actividad y si alguno ocupa más superficie que un local estándar.

Solicitudes

En la zona de ocio se va a construir un aparcamiento subterráneo con capacidad para 650 vehículos que podría estar terminado el verano que viene. Mientras que los espacios de hostelería estarían listos para 2024. La inversión inicial sobre los 18.000 metros de concesión total se situaba sobre los 17 millones de euros pero el aumento de precios y suministros ya eleva la inversión por encima de los veinte. Los promotores han recibido peticiones de negocios que no encajan con el perfil del proyecto que va a desarrollar el concesionario y que han sido rechazadas. También para negocios comerciales que no están permitidos en la delimitación de espacios portuarios realizada por la Generalitat. Solo se permiten negocios comerciales si no están vinculados con el sector náutico.

Aduanas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) , y el empresario concesionario Enrique Riquelme visitaron ayer las instalaciones del rehabilitado edificio de Aduanas en el que está reubicado desde hace unas semanas el personal de Puertos de la Generalitat y el de Capitanía Marítima. También acogerá una oficina de la Guardia Civil. Esta obra de reforma ha costado 800.000 euros, respeta el edificio original levantado en los años cuarenta del pasado siglo. Forma parte de las mejoras que la Generalitat reclamó al concesionario para hacerse con la explotación del suelo de dominio público durante 50 años.

También pidió la construcción de una nueva lonja que se puso en marcha a principios de octubre pasado con un coste aproximado de otros dos millones de euros. Una vez terminadas estas dos mejoras, con el derribo de los antiguos edificios de Puertos y la Capitanía, los almacenes pesqueros y pertrechos de la flota pesquera, ayer comenzó la demolición de la antigua lonja pesquera.

Son más de 3.000 metros cuadrados que ocupan la zona más cercana al cantil de la bahía. Durante la última semana se ha retirado la cubierta de fibrocemento y derribado las instalaciones interiores. Y ayer por la tarde, justo tras la visita del jefe del Consell, seguido de cargos de la Conselleria de Territorio comenzó esa demolición. Construcciones que han definido la imagen del espacio portuario en los últimos 70 años.

Derribo de la lonja

El derribo más importante de estas obras celebrado como una buena noticia por el concesionario, la Generalitat y el equipo de gobierno del PP, que volvía a difundir en redes sociales esta primera fase de la reurbanización del entorno portuario como un proyecto propio, tuvo una voz discordante. Miguel Ángel Pavón, que presentó la única alegación contra la modificación del Plan General que ampara este proyecto: «Es muy fácil destruir el patrimonio y las huellas de la historia cuando las administraciones se muestran insensibles a su protección y se anteponen intereses particulares a los generales. Un clásico en Torrevieja, por desgracia». El PSOE local también hizo un amago de intentar preservar parte de estos edificios como espacio expositivo, pero luego se olvidó.