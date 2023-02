El Ayuntamiento de Los Montesinos ha suspendido un proceso de consolidación de una plaza de interino como fijo de coordinador de Deportes tras un recurso administrativo de Izquierda Unida (IU) en el que se advertía que se exigía una titulación superior a la que a la prevista por la legislación. Según la formación de izquierdas el objetivo del equipo de gobierno era adjudicarla supuestamente a una persona ligada a la lista electoral del PSOE.

Abusos

Las mismas fuentes han explicado que la aprobación de la ley estatal que permite la estabilización de plazas y puestos en el sector público del personal interino «con un mero concurso de méritos y sin oposición alguna, está propiciando determinados abusos en no pocos ayuntamientos y administraciones; situación grave que, con una habitualidad cada vez más preocupante, está dando lugar a que los tribunales entren a pronunciarse sobre la ilegalidad de algunos procedimientos de estabilización. Así ha sucedido, por ejemplo, en el municipio de Elche». IU señala que «lo que ya no es tan habitual es que sea la propia administración la que recule» en el procedimiento y menos si esa marcha atrás se produce tras recibir un recurso administrativo en el que se denuncia «con todo lujo de detalles» que la consolidación no es, a juicio de IU, que «un mero montaje con el que se pretende colocar de forma irregular a determinados compañeros de lista electoral» del alcalde José Manuel Butrón.

Bases "ilegales"

Así IU ha ganado un recurso de reposición planteado contra las bases, que considera «ilegales», para estabilizar un puesto de coordinador de deportes que está siendo ocupado laboralmente, según las mismas fuentes, «de forma irregular» por «un reconocido integrante de la lista electoral del PSOE; puesto de trabajo para el que se exigía en las bases en cuestión una titulación superior a la prevista en la legislación de función pública que sería de la que dispondría el candidato «agraciado». Para IU «la ilegalidad era tan flagrante que, mediante acuerdo de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Los Montesinos de principios de febrero, se ha aceptado íntegramente» el recurso.

Otro recurso

Está pendiente de resolver otro recurso contra las bases, en opinión de esta formación, «ilegales» para estabilizar un puesto de ingeniero técnico de Obras Públicas que hasta hace poco desempeñaba «de forma irregular por un funcionario con juicio oral abierto y acusado por varios delitos junto con el alcalde».

En este caso la situación «es más grave todavía: solo se contempla en las bases la exigencia de una titulación a los aspirantes que no es la que legalmente está prevista, sino que se valora con hasta seis veces más puntuación los trabajos realizados para el Ayuntamiento, frente a los realizados para otras administraciones».