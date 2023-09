Tres son los problemas que están frenando el desarrollo del sector citrícola en la provincia: el agua, con cada vez más recortes del trasvase que aboca a regar con agua desalinizada, los bajos precios agrícolas con unos costes de producción que han subido mucho y las políticas en materia agraria que se toman en Bruselas. Sí, este último es uno de los mayores problemas. Además de las plagas provenientes de terceros países, al no hacerse controles adecuados en los puertos de entrada y los acuerdos comerciales que la Unión Europea (UE) firma con terceros países, Mercosur, Sudáfrica y Egipto, que hacen una competencia que califican de "desleal".

Naranjas de Sudáfrica, limones de Egipto o Argentina. Cada vez son más los mercados en los que es fácil ver estas frutas de terceros países, sobre todo en grandes superficies. Imposible para los productores españoles competir en precio, pero sí en calidad porque estas frutas, en la mayoría de ocasiones, ni siguen los controles que exige la Unión Europea, como el tratamiento en frío, ni allí están prohibidos productos fitosanitarios contra las plagas que los productores españoles no pueden usar. Las consecuencia, una competencia desleal que, además, trae consigo nuevas plagas.

Así lo han alertado los más de 200 agricultores, distribuidores, comercializadores, empresarios vinculados al sector agroalimentario y representantes de organizaciones empresariales, así como Asaja, organizadora, con el apoyo de la Diputación y del Ayuntamiento de Orihuela, de la III Jornada de Cítricos que se ha celebrado en la capital de la Vega Baja, donde se cultiva el 40% del limón de toda España. Exigen a la UE que cumpla con la normativa de la preferencia comunitaria, acusándola de incumplirla. La preferencia comunitaria es que las mercancías producidas en cualquier estado miembro, como España, tengan preferencia frente a las que vienen de países terceros, principalmente cuando están activas las campañas locales.

Así se lo han trasladado también a los dos europarlamentarios en materia de Agricultura, Mazaly Aguilar y Juan Ignacio Zoido, y al diputado nacional, Pedro Gallardo, que han asistido a las jornadas y participado en una mesa redonda sobre “Producción y mercado de cítricos en la Unión Europea”.

"Exigimos una mayor firmeza en la defensa de los cítricos alicantinos, y solicitamos que las autoridades europeas garanticen la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos dejando a un lado presiones ecologistas y acuerdos con terceros países a los que se les exime de las obligaciones que a nosotros nos imponen, por ejemplo, en cuanto a pesticidas que en Europa están prohibidos hace más de treinta años", manifestó el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu.

Desafío

La asociación lleva tiempo denunciando que en Europa no se cumplen los principios de preferencia de los productos de aquí frente a los de terceros, y que tampoco hay reciprocidad, por lo que se está ante un gran desafío que, de no resolverse impulsará el abandono de las explotaciones agrarias, alerta. "A la agricultura hay que protegerla por la fragilidad que tiene y, en lugar de eso se le está haciendo lo contrario", ha lamentado el secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa.

Los productores alicantinos de cítricos, un cultivo que representa el 50% de la renta agraria de la provincia, lo tienen claro, no pueden competir con fruta de Sudáfrica o Egipto por precio, aunque sea de mala calidad. "La UE tiene que consolidar el principio de preferencia comunitaria, primero las producciones europeas y luego las que vengan de fuera", ha insistido Espinosa.

Precisamente, un veto mientras dura la campaña local es el que tienen que aceptar los productores de cítricos alicantinos en Estados Unidos, donde hay una gran producción en California. "Hasta que no termina su campaña, no piden a la Comunidad Valenciana", recuerda Espinosa.

Actualmente, algunos supermercados optan por comprar en septiembre y en octubre cítricos de fuera y llenan las cámaras con fruta hasta diciembre, que es cuando está en pleno auge la campaña en el Levante. "Se tiene que poner freno", señalan los agricultores alicantinos. "La UE se ha convertido en un círculo de mercaderes y se está usando la agricultura y nuestros cítricos como moneda de cambio para otros bienes", añade, firme, el secretario técnico de Asaja.

Tratamiento en frío

Mazaly Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, se muestra contundente en este sentido. "El derecho de preferencia existe, pero no se cumple". La europarlamentaria, que ha participado en las jornadas, explica que hay una normativa, además, para que los cítricos de Sudáfrica tengan que someterse al tratamiento en frío, para evitar plagas como la mancha negra. Sin embargo, "los sudafricanos no usan los fitosanitarios que se usan en Europa y encima le están poniendo pegas a la UE porque dicen que son muy exigentes, pero no critican cuando se las ponen en Japón o en EEUU que les exigen ese mismo tratamiento en frío", lamenta.

Y acusa a la Comisión Europa de "falta de coraje y valentía para poner pie en pared y decir a los sudafricanos o usted cumple la ley o no entra", manifiesta la europarlamentaria.

"Sudáfrica está intentando torcerle en brazo a la Comisión Europea, que es quien debe hacer cumplir esa normativa, y le está chantajeando con llevarla a la Organización Mundial del Comercio para ver si me puedo salvar de usar ese tratamiento", añade Aguilar, quien anuncia que la Comisión de Agricultura de la UE está dispuesta a llevar a los tribunales de Europa a la Comisión Europea por dejación de funciones.

El panel de expertos que ha participado en la mesa redonda, quienes defienden la agricultura y la ganadería en el Parlamento Europeo, han reconocido que las políticas europeas "dan la espalda al sector primario", pero que "hay que seguir presionando para que este momento crítico nos haga salir con más fuerza".

Juan Ignacio Zoido, eurodiputado y portavoz del Partido Popular de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo se ha quejado que cada vez hay más trabas administrativas, más limitaciones para agricultor -ejemplo de ello es la nueva Política Agraria Común (PAC)-, "y encima se toman decisiones injustas respecto al agua, como la del recorte del trasvase Tajo-Segura, que solo responde a razones políticas".

Pedro Gallardo, diputado nacional del Congreso de los Diputados por el Partido Popular, ha cargado duramente contra el Gobierno central "por no llevar la voz cantante en Europa, sino más bien lo contrario, conformarse con un segundo plano que no nos permite poner en valor este sector".

Además, han coincidido en que esa seguridad medioambiental que centra la hoja de ruta de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, tiene que traer aparejada una seguridad en materia de sanidad vegetal y de toda la sociedad.

Desabastecimiento

Pero, ¡ojo!, que está sucediendo una variable con la que no contaban los mercados europeos y que los ha dejado desabastecidos en el final del verano, cuando no hay producción en España y depende de la de los países del hemisferio sur.

Los productores de Sudáfrica y Argentina están dejando de vender en Europa para abastecer la demanda de países que hace unos años no eran grandes consumidores de cítricos y ahora sí, y además, pagan mejor, cuestión por loa que está habiendo un desplazamiento de venta.

Esos terceros países están comercializando cítricos en Taiwan, Corea del Sur, Japón o India, que pagan esa fruta a mejor precio que en Europa. "Los supermercados europeos están llamando al mercado español pidiendo ya cítricos, porque esos países productores del hemisferio sur venden a quien mejor les pague, y no les importa desabastecer a Europa, por eso hay que apostar por producciones de aquí, garantes de sanidad y de suministro", explica el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu. Argentina, de hecho, ya cortó en julio la exportación de cítricos a Europa porque se los pagaban mejor en Estados Unidos.

Temor al "mal seco"

Además, la importación de terceros países de fruta sin pasar todos los controles que exigen a la española conlleva la llegada de plagas. Los productores alertan de la aparición de "mal seco", causada por el hongo vascular Plenodomus tracheiphilus, que penetra en los tejidos de la planta a través de las heridas. Produce la pérdida de la cosecha tanto en calidad como en cantidad y la muerte progresiva o fulminante de la planta.

Se ha detectado ya en Murcia, a las puertas de la Vega Baja y su efecto es como el de la xylella, que obliga a cortar todos los árboles en varios metros a la redonda del ejemplar enfermo. Afecta principalmente al limón, el cultivo mayoritario en el sur de la provincia.

También preocupa la llegada de HLB, que se ha detectado en Chipre. Desde Asaja piden la implicación a las administraciones para evitar que estas plagas lleguen a la provincia. Y pone el foco en la falta de control europeo en los dos puertos de Europa por donde entran toneladas de cítricos de terceros países, como son Marsella y Rotterdam, por lo que exige un plan de vigilancia europeo homogéneo.

En la provincia está afectando la plaga de pulvinaria, aunque hay tratamiento para ella y no ha provocado una bajada de producción, sí que repercute en los mayores costes para erradicarla. "Hay una filosofía de la UE de cada vez prohibir más productos fitosanitarios, y esto es un hándicap porque es más difícil luchar contra las plagas, y algunos productos se han eliminado por la UE sin ningún criterio científico", critica Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja.

Control fitosanitario

La presidenta de Intercitrus, la Interprofesional Citrícola Española, Inmaculada Sanfeliu, abordó en las jornadas los retos de futuro del sector citrícola en cuanto a reciprocidad y control fitosanitario en aduanas. Se centró en Sudáfrica, el principal proveedor extracomunitario de cítricos de la UE, por lo que reclama medidas más contundentes por parte de Europa, para que dejen de entrar plagas como la mancha negra y la falsa polilla. Este año y hasta agosto, Sudáfrica ya acumulaba hasta 32 detecciones, alertó la experta. Además, aprovechó su intervención para reclamar que el tratamiento en frío se extienda también a mandarinas y pomelos y se quejó de que no se está cumpliendo rigurosamente.

De ahí, que la organización considere necesario implementar un sistema que permita verificar que el tratamiento en frío se aplica tal y como marcan las normativas internacionales y fue recogido en su momento en el Diario Oficial de la UE. En concreto, reclama que, antes de partir hacia el destino europeo, el operador concrete cuál será su puerto de entrada.

Además, exige que todos los contenedores -como establece la Norma Fitosanitaria NIMF 42- incorporen las tres sondas de pulpa que deben medir y registrar la temperatura de la parte central de la fruta. Por último, ha incidido en la postura de Intercitrus de excluir a los cítricos y al zumo de naranja del Tratado Comercial de la UE con los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), pendiente de ratificar.

Maribel Deval del Toro, Jefa de Nuevas Técnicas de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura, expuso los avances de la administración en las plagas que afectan a los cítricos, como por ejemplo el vector HLB.

Nuevo contrato

Uno de los mayores problemas del sector agrario alicantino es la rentabilidad agraria. Por ello, Asaja Alicante ha elaborado un modelo de contrato de compraventa de cítricos "más justo y equilibrado", para acabar con las prácticas comerciales desleales que, por desgracia, se están convirtiendo en habituales a pesar de estar prohibidas por la Ley de la Cadena Alimentaria.

El departamento jurídico de la asociación ha redactado un contrato que incluye cláusulas que considera fundamentales para que las relaciones comerciales no acaben lastrando la rentabilidad del agricultor. "El contrato tiene que ser escrito porque les da más garantías y, además, acabamos así con los problemas de los destríos en cítricos", explica Beatriz Cuevas, del departamento jurídico de Asaja Alicante. Muchas veces los comercializadores dicen que hay más destrío, fruta con algún defecto comercial que se vende pero no se le paga al productor, del que se había acordado y no se le paga lo acordado al agricultor.

Al no estar especificado, muchas firman se llevan gratis hasta el 60% de la cosecha en concepto de destríos alegando que van destinados a la industria cítrica cuando en realidad la venden como producto de segunda en fresco en el mercado internacional. Este abuso, como lo califica Asaja Alicante, además incumple la normativa del Reglamento de la UE 543/2011, y deja al agricultor en una situación de absoluta vulnerabilidad en cuanto a capacidad de negociación y valor económico.

Para solventarlo, los abogados de Asaja Alicante proponen fijar un porcentaje mínimo y un precio para aquella fruta recolectada objeto de minoración que carezca de los requisitos para ser comercializada en fresco y tenga como destino la industria de transformación. Para que resulte de aplicación este precio será necesario que el comprador acredite documentalmente al vendedor que dicho producto ha sido efectivamente destinado a dicha industria.

En este punto ha centrado su ponencia el abogado y secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, quien ha explicado las novedades de este contrato: por un lado, es necesario especificar la fecha de recolección. “Cuando la recolección no se realice dentro de la fecha límite convenida sin justa causa, el vendedor podrá dar por resuelto el contrato y reclamar el precio total acordado. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, el vendedor también podrá vender a terceros la cosecha restante, sin perder el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos, de cuyo montante se descontará el precio de la segunda venta”.

Otro punto a tener en cuenta es la necesidad de los albaranes de corte y recolección con datos como el pesaje y computo de la fruta antes de que esta salga de la finca y sea transportada a su destino. Estos aspectos ayudan a tener pruebas que garantizan una mayor seguridad para ambas partes.

Cadena alimentaria

Por último, Espinosa ha incidido en que conforme la modificación producida en la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en febrero de 2020, debe hacerse mención expresa a que el precio cubra el coste efectivo de producción. Asimismo, ha informado sobre la labor de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) y ha animado a los presentes a denunciar prácticas que actualmente están prohibidas por la ley anteriormente mencionada, aunque ha reconocido que la Administración y los Gobiernos deben de dotarla de mayor presupuesto para aumentar la vigilancia, pues son muchas las vulneraciones que se producen en el sector.

También acudió a las jornadas el secretario autonómico de Agricultura, Javier Bartolomé, quien puso de relieve la importancia que tienen los cítricos en la Comunidad Valenciana, y anunció que la Conselleria está trabajando en la puesta en marcha de la AVICA -la versión valenciana de la AICA- "que permitirá controlar más de cerca los incumplimientos de la normativa, proporcionando una mayor protección al agricultor".

El acto ha finalizado con la clausura del diputado provincial de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor, quien destacó el apoyo de la entidad provincial a los cítricos valencianos y a la "Huerta de Europa".