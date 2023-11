Regantes en la III edición de los Premios del Agua Lorenzo Pardo: «los agricultores no somos delincuentes» Expertos ponen de relieve el buen uso que hacen de los recursos hídricos los regantes en la provincia, aunque advierten de que a medio plazo no podrán pagar el alto coste del agua desalada El alcalde de Orihuela lamenta que la comarca no está preparada para otra DANA