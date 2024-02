La "cesión" de una rotonda de Daya Nueva al vecino municipio de Dolores ha desatado una agria polémica en el municipio dayero. El PSOE y el PP, que gobiernan en coalición en Daya Nueva, ha aprobado un acuerdo con el municipio vecino de Dolores, gobernado por el PSOE, para que este último se encargue, en modo de cesión, de la gestión y conservación de la rotonda situada en la salida de la AP-7, en la carretera CV-9206. Se trata de una rotonda, que aunque alejada de su casco urbano, está dentro del término municipal de Daya Nueva, pero que da acceso a una de las principales entradas de Dolores.

Este acuerdo entre los ayuntamientos de Daya Nueva y de Dolores ha desatado la ira de la oposición en el primer municipio. Para la portavoz de Cs en Daya Nueva, Inmaculada Vicente, la cesión del mantenimiento de esta rotonda al municipio vecino no es más que "el pago", indica, al alcalde de Dolores y secretario comarcal del PSOE, Joaquín Hernández, por no expedientar al regidor dayero, el socialista Pablo Girona, tras el pacto entre socialistas y populares para gobernar después de las elecciones municipales de mayo de 2023. "Estamos pagando favores", lamenta Inmaculada Vicente, quien sigue muy molesta por el pacto que impidió gobernar a su formación. "Que el PSOE no diga que tiene como línea roja pactar con el PP en sus estatutos, el resultado tendría que haber sido la expulsión", señala, indignada.

El convenio entre ambos ayuntamientos, aprobado en pleno en Daya Nueva con los cinco votos que suman los ediles socialistas (2 concejales) y populares (3 concejales) (Cs, con cuatro concejales en la oposición, votó en contra), encomienda al Consistorio de Dolores la conservación y mantenimiento de dicha rotonda, permitiéndole actuar en la mejora de la iluminación, seguridad y señalización en la glorieta, con un plazo de vigencia de cuatro años, con una posible prórroga de otros cuatro años más.

En un "extremo"

El acuerdo destaca que dicha "redonda", como se conoce coloquialmente a estos elementos en la Vega Baja, está "en un extremo" del término municipal de Daya Nueva, pero que, sin embargo, instalada en la salida 737 de la autovía entre Alicante y Cartagena constituye el acceso principal y directo a Dolores, y muy próximo a los futuros desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad dolorense.

Además, se constituye una comisión de seguimiento formada por los alcaldes de ambos municipios, no vaya a ser que haya algún problema de interpretación o entendimiento que se extralimite a lo acordado.

El Ayuntamiento de Dolores venía ocupándose del mantenimiento de esta rotonda, de la poda y cuidado de la vegetación que hay en ella, unas yucas, desde hace tiempo. Sin embargo, lo hacía sin un convenio, de manera alegal, explica el alcalde de Daya Nueva, el socialista Pablo Girona. "Se le ha dado forma para regularlo, ya que Dolores estaba poniendo recursos suyos en un lugar que era de nuestro municipio", explica Girona, quien ve un beneficio para su municipio por el ahorro en el coste de mantenimiento de una rotonda por la que no se le ve mucho interés. "A nosotros no nos afecta, nos pilla muy alejados, en una punta del término municipal, y tenemos muy pocos recursos y el mantenimiento se hacía como se podía", indica el regidor.

No obstante, hace una década se suscribió un convenio similar, siendo alcalde de Dolores el popular Gabriel Gascón. Sin embargo, ese acuerdo caducó. Desde entonces, el Ayuntamiento de Dolores se encarga de podar y limpiar esa rotonda sin un escrito que lo avale, como el aprobado ahora. Esto llevó a la Intervención en Dolores a dar un toque de atención al alcalde Joaquín Hernández, quien impulsó que se hiciera este convenio, a lo que accedió el también socialista Pablo Girona.

Molesto

Hernández se muestra muy molesto con las acusaciones de la portavoz de Cs en Daya Nueva. "Es falso que esto sea una contraprestación por algo", señala, y añade, enfadado, que "voy a hacer lo que ellos no hacían que es mantener la rotonda de su término municipal, se olvidan de ella porque está en una esquina de su municipio".

El alcalde de Dolores puso en contacto a los secretarios de los dos ayuntamientos, el de Dolores y el de Formentera que está acumulado en Daya Nueva, que han sido quienes han escrito el convenio aprobado. "Yo quiero acondicionarla, ponerle unas farolas y unas tuberías para regar las plantas", adelanta, el regidor dolorense, quien recuerda que cuando se realizó la obra de entrada al municipio, que acaba en esa rotonda, se puso una toma de agua y otra de luz para quien se encargara de mantenerla.

¿Se pondrá cartel de bienvenida?

Sin embargo, la portavoz de la oposición en Daya Nueva teme que el regidor tenga previsto instalar en la rotonda uno de los carteles que se han puesto de moda en todos los municipios que dan la bienvenida a la localidad, con la palabra "Dolores", o que se use para publicitar actos en ese municipio, como Fegado, dada la estratégica ubicación de la "redonda". Dolores se va a hacer cargo de la señalética. "Con el tiempo veremos en nuestra rotonda las letras de Dolores, cuando tenían que estar las de Daya Nueva", manifiesta.

Sin embargo, los alcaldes de ambos municipios lo niegan. "Dolores no va a poder poner un cartel de Dolores, cualquier cosa que quieran hacer en este sentido debe aprobarlo primero el Ayuntamiento de Daya Nueva", insiste Pablo Girona.

Por su parte, Joaquín Hernández, niega que esa sea su intención y en cuanto a publicidad de Fegado resalta que "las que ponemos en otras rotondas son letras movibles". Precisamente, este hecho fue lo que echó para atrás a la anterior alcaldesa de Daya Nueva, Teresa Martínez (Cs), quien temía que Dolores colocara su letrero allí, y no permitió ese convenio en el anterior mandato. "Ni se encargaban del mantenimiento, ni dejaban que nos ocupáramos nosotros", protesta Joaquín Hernández.

Sin expediente de expulsión

El también secretario comarcal del PSOE en la Vega Baja ha adelantado a este diario que finalmente no habrá expediente de expulsión del partido para el alcalde socialista de Daya Nueva, Pablo Girona, por pactar con el PP para gobernar en coalición. Joaquín Hernández señala que el partido no ve que se hayan traspasado las líneas rojas, pese a lo que se anunció tras el pacto.

Justifica la decisión en que los tres ediles populares de Daya Nueva no han formado grupo municipal, pero sí que están gobernando bajo las siglas del PP con el PSOE. "No se han constituido como grupo municipal popular porque, al parecer, el PP de la provincia de Alicante dijo que la futura candidata del PP iba a ser la que es ahora de Cs y se ve que todos los de la lista del PP decidieron no constituirse como grupo", explicó Hernández, quien insistió en que "el PSOE no ha pactado con el grupo municipal popular, institucionalmente no estamos pactando con el PP, no hay motivos para abrir expediente".

Una sorprendente justificación, puesto que los ediles del PP siguen siendo del PP y están gobernando con el PSOE. "Hay muchos ayuntamientos en los que han pactado PSOE y PP para que no entre un determinado partido político a gobernar, y Pablo dijo que prefería gobernar con antes con el PP que con la portavoz de Cs, que exigía unas cosas que no estaba dispuesto a dar, y que eran más moderados", zanjó el secretario comarcal de los socialistas.

En Daya Nueva se firmó un insólito pacto entre el PSOE y el PP el pasado mes de junio. El socialista Pablo Girona designó al portavoz del PP, Pablo García, como primer teniente de alcalde. Además de García, los otros dos ediles del PP forman parte del gobierno municipal con distintas competencias. El pacto establecía un cambio de Alcaldía a en noviembre de 2024, que pasará al popular Pablo García, mientras que el socialista ocupará la primera Tenencia de Alcaldía.

De hecho, se da la circunstancia de que quien ostenta la Alcaldía, el PSOE, es el partido que menos representación obtuvo en las elecciones del pasado 28 de mayo, concretamente dos ediles, Pablo Girona y Melani Ramírez. El PP fue la segunda fuerza más votada con tres concejales, por lo que en el equipo de gobierno que dirige el socialista Girona hay más ediles populares que del PSOE.

El popular Pablo García tiene la única dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. La otra dedicación, que es parcial, es para el propio alcalde, quien compatibiliza su cargo con su trabajo. El PSOE de Daya Nueva cumplía así su pacto con el PP en Daya Nueva que los socialistas de la localidad no habían querido reconocer al estar desautorizado, en un principio, por la dirección comarcal del PSPV, aunque finalmente le ha dado luz verde.

Un pacto que, además, dejaba a Ciudadanos sin la única Alcaldía que podía ostentar en la provincia, ya que fue el municipio donde ganó las elecciones.