Gracia desmiente a Vegara sobre la reapertura del centro Oriol en Navidad

La portavoz del grupo socialista en Orihuela, Carolina Gracia, ha desmentido al alcalde del municipio, Pepe Vegara, sobre la fecha que aseguró el regidor para reabrir el centro ocupacional Oriol en el Palmeral, ya que con la actualización de las obras de rehabilitación que pidió el equipo de gobierno "ha aumentado tanto en presupuesto como en plazo".

A su juicio, "esta información es la que tendrían que darle a la AMPA cuando se reúnen con ellos y no generar expectativas o mentirles, para que dejen de reivindicar en la puerta del Ayuntamiento lo que a este gobierno no le gusta, que no es otra cosa que la falta de trabajo y las promesas que con la documentación que conocen saben que no se cumplirán".

La AMPA Oriol inició protestas el pasado día 22 en la puerta del Consistorio, y así cada jueves indefinidamente hasta que comiencen las obras en el Palmeral y en el antiguo asilo. En aquella ocasión, Vegara se comprometió a que los usuarios, desperdigados en Torrevieja y La Aparecida desde que la DANA de 2019 arrasó las instalaciones, se comerían el turrón en el Palmeral. Para ello, enseñó incluso el permiso de la Generalitat para acometer las obras, al tratarse de un BIC.

En este sentido, Gracia ha recordado que "tardaron en pedirlo cuatro meses, lo que les obligó a anunciar en el pleno que desistían de la modificación aprobada en abril, pasando a financiar las obras con cargo a un presupuesto que todavía no ha pasado ni el visto bueno de la Intervención".

En este sentido, Gracia ha explicado que "es lamentable que se atrevan a decir fechas, sabiendo que el plazo ha aumentado y que la licitación también conlleva, por el importe de las obras, al menos dos meses más, por lo que es materialmente imposible llegar a la Navidad con el centro funcionando, algo que saben perfectamente".

La concejala socialista ha pedido al gobierno que deje de mentir, y ha insistido en que "el centro del Palmeral necesita, además de las obras, mobiliario, maquinaria y equipos informáticos que se incluyeron en la modificación con cargo a remanentes del pasado año, por importe de 495.000 euros. Esto tampoco se ha tratado en ninguna reunión. Lo que pedimos es que incorporen estos conceptos desde el inicio para que luego la excusa o el motivo del retraso en la puesta en funcionamiento del centro no sea que hay que tramitar modificaciones para estas cuestiones".

Por último, ha exigido al equipo de gobierno que "sus concejales se pongan a trabajar en serio y busquen la fórmula económica que sea más rápida y que permita cuanto antes se pueda iniciar y publicar la licitación de las obras".