Las auroras boreales son uno de los fenómenos naturales que más asombran a todos. Esas fascinantes cortinas de luz verdosa que danzan en el cielo oscuro han cautivado a la humanidad durante siglos y lo siguen haciendo en la actualidad. Este espectáculo, también conocido como las Luces del Norte, se da solo en ciertos puntos del planeta y atrae hasta allí a viajeros de todo el mundo.

Si estás planeando un viaje este invierno para presenciar este asombroso fenómeno, aquí te contamos cuáles son los mejores destinos para ver las auroras boreales.

Ya te advertimos que no son destinos baratos, pero seguro que la experiencia merece la pena.

Los 5 mejores lugares para ver las auroras boreales este invierno

1. Tromsø, Noruega

Tromsø, situada en el Ártico noruego, es uno de los lugares más accesibles y fiables para ver las auroras boreales. Entre noviembre y marzo, las posibilidades de avistamiento de este fenómeno son altas. Además, Tromsø ofrece una variedad de actividades de invierno, como paseos en trineo tirado por perros y excursiones de avistamiento de ballenas.

2. Rovaniemi, Finlandia

Rovaniemi, conocida como la "Puerta de Entrada a la Laponia", es otro destino ideal para observar las auroras boreales. La temporada de auroras aquí se extiende de septiembre a marzo. Además de ser un lugar privilegiado para observar las luces, Rovaniemi es famosa por ser la "casa" de Papá Noel, lo que añade un toque mágico a tu viaje.

3. Reykjavik, Islandia

Islandia es famosa por sus impresionantes paisajes naturales y, por supuesto, por las auroras boreales. Aunque se pueden ver desde toda la isla, Reykjavik ofrece tours nocturnos dedicados a la caza de auroras. El período entre septiembre y abril es ideal para visitar este destino.

4. Yellowknife, Canadá

Yellowknife, en los Territorios del Noroeste de Canadá, se sitúa directamente bajo el "Ovalo Auroral", lo que significa que tiene algunas de las tasas de avistamiento más altas. La temporada de auroras aquí dura desde mediados de noviembre hasta principios de abril.

5. Abisko, Suecia

El Parque Nacional de Abisko en Suecia es conocido por tener uno de los cielos más claros del mundo, lo que lo convierte en un lugar perfecto para observar las auroras boreales. La temporada ideal es de noviembre a marzo, y el lugar ofrece también la oportunidad de experimentar la cultura sami local.

Consejos para ver las auroras boreales

Si decides que el 2024 es el año en el que por fín verás una aurora boreal, debes tener en cuenta ciertas recomendaciones para que tu experiencia sea perfecta. En primer lugar, planifica tu viaje con antelación, ya que son destinos muy demandados en esta época por lo que se llenan rápidamente y los precios suben. También es importante que vayas con una vestimenta adecuada. Todos estos lugares son muy fríos así que asegúrate de llevar ropa de invierno ligera pero muy cálida.

Otro punto fundamental para ver las auroras boreales es la paciencia. No hay que olvidar que se trata de fenómenos naturales y que sus fechas no son exactas así que planifica varias noches de observación por si en la primera o en la segunda no tienes suerte. Además, a la hora de elegir el lugar debes evitar la contaminación lumínica para lograr una mejor visibilidad.

En resumen, ver las auroras boreales es una experiencia única en la vida que todos deberíamos experimentar. Estos destinos ofrecen no solo la oportunidad de presenciar este increíble fenómeno, sino también de disfrutar de una variedad de actividades de invierno y conocer diferentes culturas. Prepárate para un viaje lleno de maravillas, aventuras y recuerdos que durarán toda la vida.