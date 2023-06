El verano está a la vuelta de la esquina y, para muchos, eso significa planificar las ansiadas vacaciones. Si eres de los afortunados que tienen un perro como miembro de la familia, seguramente te preguntas cómo incluirlo en tus planes de viaje. ¡No te preocupes! En este artículo te ofrecemos valiosos consejos para garantizar que tanto tú como tu peludo amigo disfrutéis de unas vacaciones inolvidables juntos.

La planificación es clave para viajar con tu perro

Viajar con un perro requiere una planificación adecuada para evitar sorpresas desagradables en el camino. Antes de emprender el viaje, asegúrate de llevar a tu mascota a una visita al veterinario. Allí podrás realizar un chequeo completo, asegurarte de que todas las vacunas están al día y actualizar su cartilla de vacunación. La salud de tu perro es primordial para asegurar unas vacaciones libres de preocupaciones.

Equipa a tu perro para el viaje

El equipaje de tu perro es tan importante como el tuyo. Asegúrate de llevar los elementos esenciales para su comodidad y bienestar. Esto incluye un collar con una chapa identificativa que contenga su nombre y tu número de teléfono móvil, la cartilla de vacunación y desparasitación en regla, una lista con los centros veterinarios de la zona que visitarás, un seguro de responsabilidad civil, un trasportín adecuado, comedero y bebedero, bolsas biodegradables y una botella de agua con vinagre para los excrementos y orines, algún juguete que le guste y, si te alojas en un hotel, un cojín o colchoneta de viaje para su descanso.

La importancia del trasportín

El trasportín es una herramienta fundamental para mantener a tu perro seguro durante el viaje. Además de ser obligatorio para viajar en avión, tren o barco, un trasportín bien asegurado en el automóvil garantiza la protección de tu mascota y evita distracciones mientras conduces. Recuerda que los perros no pueden viajar en los asientos delanteros y deben ir correctamente atados o en el trasportín. No cumplir con estas normas puede resultar en un accidente o en una multa considerable.

Consejos para un viaje sin mareos

Si tu perro suele sufrir de mareos durante los viajes, es importante tomar precauciones. Evita que coma justo antes del viaje o durante el trayecto, ya que esto puede empeorar las náuseas. Lo ideal es que tu perro haya comido entre tres y cuatro horas antes de iniciar el viaje, y durante las paradas, ofrécele cantidades pequeñas de comida. Si necesitas ayuda adicional, consulta con tu veterinario, quien puede recomendar algún producto para aliviar las náuseas.

No sin mi perro: ¡Vacaciones juntos!

Según estudios recientes, un alto porcentaje de españoles no quiere separarse de su perro durante las vacaciones de verano. Para muchos, su perro es su compañero favorito, solo superado por su pareja. De hecho, según un estudio reciente, más de la mitad de los encuestados planea viajar con su perro este verano, mientras que otros optarán por dejarlo al cuidado de un familiar o amigo de confianza. No es de extrañar, ya que el 81% de los encuestados considera a su perro como su mejor amigo y no quiere dejarlo solo por muchos días.

Recuerda, los perros educados son bienvenidos

Si quieres tener a tu perro como compañero de viaje, asegúrate de que esté bien educado. Un perro educado no solo facilitará el viaje, sino que también causará una impresión positiva en los demás. Mantén a tu perro bajo control, respeta las normas y reglamentos, y asegúrate de recoger sus necesidades en lugares adecuados. ¡Un perro educado es siempre bienvenido en cualquier lugar!

En resumen, llevar a tu perro de vacaciones puede ser una experiencia maravillosa si sigues estos consejos. Planifica con anticipación, asegúrate de contar con el equipaje adecuado y mantén a tu perro seguro y cómodo durante el viaje. ¡Disfruta de unas vacaciones inolvidables con tu leal compañero de cuatro patas!