En la esfera felina, algunas razas de gatos ostentan la etiqueta de exclusivas y, sin duda, acaparan los titulares. Estos divinos mininos, majestuosos y raros, son la elección predilecta de los entusiastas de los gatos dispuestos a pagar una cifra considerable. Al adentrarte en el intrigante universo de las razas de gatos más exclusivas y las razas de gatos más caras, descubrirás una amplia variedad de especies con rasgos y herencias únicas. A continuación, te presentamos las razas de gatos que tienen un precio acorde a su rareza y encanto.

El glamur de los gatos: Las razas más exclusivas y caras del mundo

1. El titánico Savannah

El Savannah, un felino híbrido y el más grande reconocido oficialmente, ostenta una apariencia de guepardo en miniatura, producto de la cría entre un serval africano salvaje y un gato doméstico. Estos animales grandiosos y su pelaje llamativo pueden costar miles de euros, especialmente en las primeras generaciones de la raza, cuyos rasgos de comportamiento reflejan un alto porcentaje de sus ancestros salvajes. El precio de un gato Savannah de raza de primera generación, conocido como F1, ronda los 15.000 euros.

2. Bengala: Un pedazo de la selva en casa

Descendientes de un leopardo asiático y un gato doméstico, los gatos bengala irradian salvajismo y requieren mucho entretenimiento. Puedes identificarlos por su pelaje único, que parece de depredador, y una naturaleza juguetona que, a pesar de su aspecto feroz, los convierte en compañeros amorosos. Estos exóticos mininos tienen un precio inicial de 4.000 euros.

3. Safari: El lujo de la rareza

El gato Safari, una especie enigmática y extremadamente rara, puede costarte hasta 6.000 euros. Este gato híbrido es el resultado de la unión entre un gato montés sudamericano y un gato doméstico común. Con menos de 100 individuos conocidos en el mundo, este felino carismático se considera un verdadero trofeo entre los entusiastas de las razas de gatos más exclusivas.

4. Caracat: El elegante fracaso de la cría

Los Caracat son resultado de un intento de cría entre un caracal y un gato doméstico. A pesar de los esfuerzos, la cría no tuvo éxito, lo que llevó a que los Caracat sean una de las razas de gatos más caras, llegando a costar entre 6.500 y 9.000 euros. Aunque son difíciles de conseguir hoy en día, siguen siendo altamente apreciados por su misterio y excentricidad.

5. Gato esfinge: La belleza de la desnudez

Los gatos Esfinge o Sphynx son razas casi desprovistas de pelo, lo que los coloca entre las razas de gatos más caras. Sus características únicas hacen que sean codiciados, y un ejemplar de un criador responsable puede alcanzar precios de 800 euros o más.

6. Peterbald: Un rostro distintivo

El Peterbald ruso es otra raza de gato sin pelo. Descendiente del Don Sphynx, estos gatos son conocidos por su delgada apariencia y su cara angulosa. Son muy queridos por su personalidad afectuosa y pueden llegar a costar alrededor de 1000 euros.

7. Khao Manee: Los gatos de los reyes

Originarios de Tailandia, los Khao Manee son considerados los gatos de la realeza tailandesa. Son conocidos por sus impresionantes ojos multicolores, un fenómeno conocido como heterocromía. Estos gatos blancos de la suerte son muy raros y pueden costar desde 700 a 2000 euros.

8. Maine Coon: Los gigantes gentiles

Los Maine Coon son gatos grandes y amigables que se originaron en los Estados Unidos. Su gran tamaño, pelaje espeso y abundante y su personalidad cariñosa los han convertido en una de las razas más deseadas. Su precio puede oscilar entre 800 y 1500 euros.

9. Gato Ceilán: Una joya pura de Sri Lanka

Conocido como la joya de la isla de Sri Lanka, el gato Ceilán es una raza de gatos exclusiva y llena de encanto natural. No es un híbrido ni un felino sin pelo, es simplemente un deslumbrante ejemplo de belleza natural. Esta raza gatuna fue traída a Italia en los años 60 por verdaderos amantes de los gatos y desde allí se dispersó por Europa. Sin embargo, encontrar un gato Ceilán de pura raza en Europa sigue siendo un desafío, lo que añade a su atractivo. Con un característico color agouti y rayas distintivas en las patas, la cola y la cara, esta raza es fácilmente identificable. La verdadera guinda del pastel es su marcada 'M' en la frente. Para tener una de estas bellezas en casa, tendrás que estar dispuesto a desembolsar entre 1.000 y 2.500 euros. Pero, ¿quién puede poner precio a tener un pedacito de la exótica Sri Lanka en el hogar?

10. Gato Sokoke: Un raro tesoro africano

El Sokoke, una raza de gato verdaderamente exótica, se originó en el bosque de Arabuko Sokoke en África Oriental. Esta raza exclusiva encontró su camino hacia Dinamarca en la década de los 80 y fue adoptada por criadores entusiastas que quedaron cautivados por su belleza y singularidad. En 1993, la Sokoke fue reconocida oficialmente por la Fédération Internationale Féline (FIFé). Hoy en día, la mayoría de los gatos Sokoke se encuentran en Dinamarca y se les conoce internacionalmente como "African Shorthair". Si estás considerando hacer de un Sokoke tu nuevo amigo felino, ten en cuenta que estos gatos, provenientes de un criador responsable, pueden costar al menos 1500 euros. Pero, ¿no vale la pena pagar ese precio por tener una mascota que es una verdadera joya africana en tu familia?

11. Gato Balinés: Un toque exótico de Oriente

A pesar de lo que su nombre pueda sugerir, el gato balinés no se originó en Bali. Es, de hecho, una variante de pelo semi largo del gato siamés, que comenzó a criarse en la década de 1920. Esta raza de gato, que es reconocida como independiente, es un tesoro escaso, lo que hace que su precio sea un poco más alto que el de las razas más comunes. Si bien puedes esperar precios que comienzan alrededor de los 900 euros por gatito, es difícil poner un precio a su belleza inigualable y a su mística oriental. Al traer un gato balinés a tu vida, no solo estás obteniendo un nuevo amigo felino, sino también un pedacito de exotismo oriental en la comodidad de tu familia.

12. Korat: La elegancia tailandesa

El Korat, una raza con orígenes en Tailandia, se ha ganado un lugar de prestigio en los corazones de los amantes de los gatos en todo el mundo. En su tierra natal, se le conoce como "maeo dok-lao", que se traduce como "gato del color de las nubes antes de una tormenta", un homenaje poético al matiz gris de su pelaje lujoso. Tradicionalmente, se consideraba al Korat como un amuleto de buena suerte, un regalo precioso que se daba, no se vendía. A pesar de su popularidad creciente, los Korat de pura raza son bastante raros en Europa, con precios que superan los 800 euros. No obstante, al elegir un Korat, no sólo estás eligiendo un gato de excepcional belleza, sino también una joya de la tradición tailandesa, una que te traerá buena suerte en los años venideros.

13. Scottish Fold: El encanto de las orejas caídas

El Scottish Fold se ha ganado un lugar en los corazones de los amantes de los gatos de todo el mundo gracias a su rasgo más distintivo: sus adorables orejas dobladas hacia adelante que le dan una expresión casi melancólica pero increíblemente encantadora. Originario de Escocia, el Scottish Fold es el resultado de una mutación genética natural que fue cuidadosamente preservada y cultivada. Aunque su encanto es innegable, no son solo sus orejas las que han capturado la admiración global. El Scottish Fold también es conocido por su temperamento tranquilo, su afabilidad y su naturaleza juguetona. Tener uno de estos dulces felinos en tu vida puede costarte un poco más que otras razas - los precios pueden variar bastante, pero a menudo superan los 1000 euros. Sin embargo, al tener un Scottish Fold ronroneando en tu regazo, te darás cuenta de que este es un pequeño precio a pagar por el amor incondicional y la felicidad que aporta a tu vida.

Es importante recordar que aunque estos gatos pueden ser costosos, hay muchos gatos maravillosos en refugios y albergues esperando un hogar amoroso. ¡No subestimes el amor y la alegría que un gato rescatado puede traer a tu vida!