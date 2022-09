Seguro que si buscas en tus bolsillos o en la cartera tienes a mano seis euros. En monedas, un billete… no es mucho dinero a priori pero es sólo el que necesitas para hacerte con un vestido ideal.

Sí sólo 6 euros (5,99 para ser exactos) y tendrás uno de los must have de la temporada. Perfecto para el otoño. Eso sí, tenemos que decirte que cuando lo veas o lo amarás o lo odiarás, porque el animal print no deja indiferente a nadie. Seguro que no te descubrimos nada nuevo si te hablamos del estampado de leopardo, de cebra o incluso de vaca, pero qué me dices si te descubrimos el de jaguar. Pues sí, hay un vestido de jaguar en H&M que está arrasando y por sólo 6 euros.

Vestido Jaguar de H&M

¿Qué tiene de especial este vestido? Pues que lo puedes combinar de mil formas. Se trata de una prenda de tela con escote barco y cierre de lágrima con un botón revestido en la zona de la nuca. El vestido tiene una caída recta y las mangas de raglán son amplias lo que le dan un toque muy setentero.

Este vestido tiene numerosos comentarios en la web de la marca de ropa y la mayoría destacan su forma en A y que las mangas son bastante amplias. Otro comentario que nos ha parecido fundamental es que ¡no hace falta plancharlo! Después de lavarlo lo cuelgas en una percha y perfecto para ponértelo.

A la hora de combinarlo nos parece también de lo más versátil. Creemos que te quedará ideal con unas deportivas negras y un bolso negro para un toque más informal, pero también con unos mocasines o un zapato tipo oxford.

Para una cena o una salida puedes optar por añadirle una sandalias o si hace más frío una bota de tacón de caña alta. Nos parece que pueden quedar ideal con todos ellos.

Más estampado jaguar

Si te hemos convencido con el estampado jaguar pero este estilo de vestido no es lo tuyo puedes optar por uno con el mismo diseño pero largo hasta los pies, de gasa con manga alta, cuello de volantes y escote de pico. Tiene un precio de 34,99 euros.

Por último H&M también tiene un body drapeado de manga larga ideal para combinar con una falda larga en color negro o con unos vaqueros. Por 14,99 euros no puedes quedarte sin él.