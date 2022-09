La Reina Letizia es un referente de estilo en nuestro país. Cada vez que acuden a un evento su look es analizado con lupa, y tenemos que decir, que es raro que no acierte con sus estilismos.

En esta ocasión la Reina ha acudido a Albacete a la apertura de Formación Profesional 2022/2023 donde ha lucido un conjunto que no ha dejado indiferente a nadie por su elegancia y sencillez. Al igual que hacía recientemente Tamara Falcó en su primera aparición pública tras el escándalo de la infidelidad de su ya expareja, Íñigo Onieva, Su Majestad ha optado por un total look black and white.

Esta combinación de colores marca la diferencia en cuanto a elegancia, y por eso el punto diferenciador lo pone, en primer lugar, la blusa blanca de manga japonesa. Esta pieza la firma una de las marcas favoritas de la Reina, Adolfo Domínguez. ¿Qué la hace especial? Pues nos gusta por su cuello redondo con plisados en forma de acordeón. La blusa se cierra con un un botón posterior y en la web de Adolfo Domínguez tiene un precio de 149 euros.

En cuanto a los pantalones, la Reina ha elegido un modelo de vestir de color negro de Hugo Boss. Los pantalones son de pernera ancha y llevan un maxi cinturón, además el largo del bajo ha sido muy acertado ya que al quedar justo por encima de los tobillos hace que luzcan mucho más sus preciosos zapatos.

Unos zapatos de tendencia

El look de la Reina tiene unos protagonistas claros que nos han enamorado por completo: sus zapatos. Al tratarse de una visita a un centro de estudios en el que Su Majestad ha tenido que ver las instalaciones, en definitiva, darse un paseo, ha elegido un zapato cómodo pero muy elegante.

Se trata del modelo Carrie Black Suede Sling Back de la marca Isabel Abdo y cuesta 180 euros. Tienen punta de pico y un tacón stiletto de 5,5 centímetros lo que lo hacen más cómodo. Están fabricados en España y tiene corte de tafiletes de ante y forro y planta de piel de mestizo con curtición libre de cromo. La suela es de cuero lacado y las plantas interiores tienen un acabado extra confort.