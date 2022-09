Cada vez es más habitual que la ropa que llevan las famosas y las influencers, en general, sean motivo de pregunta continua en las redes sociales. Raro sería que una influencer no recibiera una pregunta sobre de dónde es la ropa que lleva o los complementos que luce.

Un ejemplo es Nuria Roca, y es que la valenciana nunca deja de sorprendernos con sus estilismos y siempre para bien. Nuria sabe perfectamente qué es lo que le sienta bien y lo luce como nadie.

La presentadora es muy fan de los pantalones palazzo con caída y una blusa fluida como acompañamiento, pero también de uno de los conjuntos de moda: el traje azul. La valenciana se atreve con casi todo y no es raro verla combinar pantalones muy atrevidos con blusas neutras, vaquero y blazer y, cómo no, vestidos.

El último que Nuria ha lucido en ‘El Hormiguero’, como no podía ser de otra forma, no ha pasado desapercibido. El animal print no pasa de moda y ella lo sabe, por eso ha apostado por un vestido de Mango con este estampado de tejido elástico que se adapta perfectamente a su silueta. El tejido de leopardo es semitransparente y con un largo por debajo del midi. El cuello es redondo y la manga es larga, así que no nos puede gustar más. Bueno sí, cuando hemos visto el precio: 25,99 euros.

Además Nuria lo combina de forma arriesgada, pero le sale bien. Apuesta por unas botas altas, de Balenciaga en un rojo a juego con sus labios. Una vez más, un gran SÍ para Nuria Roca.

Los looks de las influencers que no puedes dejar de ver

Como te decíamos son muchas las famosas que todo lo que se ponen es tendencia. Como por ejemplo el famoso vestido marrón que lució Chenoa con un bonito cinturón de piel o el mono de piel corto e ideal que lucía Paula Echevarría para cenar con unas amigas. La asturiana se sumaba también a la moda college y quisimos saber de dónde era su look total denim y sus mocasines, tan de tendencia.

También te hablamos aquí de la biker negra de cuero que no faltaba en el armario de Lola Lolita y Dulceida y del conjunto vaquero de moda que también puso de moda María Pombo gracias a su marca de ropa.

Por último, no podíamos dejar de hablar del conjunto alicantino que lució Cristina Pedroche en la proclamación de su marido, Dabiz Muñoz, como mejor chef del mundo por segundo año consecutivo.