Amelia Bono sigue ofreciendo el mismo buen rollo que en 2023. 2024 ha empezado para la influencer dándonos magníficas ideas para nuestros looks. En esta ocasión, ha vuelto a elegir su adorada falda plisada de Zara, que ya se la hemos visto en otras ocasiones pero esta vez ha optado por combinar estilos y, como casi siempre, ha acertado de pleno.

¿Qué puede salir mal si combinas las prendas estrella de la temporada? Y es que las faldas satinadas y las zapatillas Adidas Samba se han convertido en los absolutos protagonistas de los últimos meses.

Amelia Bono nos ha demostrado que estas faldas también son perfectas para los looks invernales, combinándolas con jerséis y zapatillas, como ella misma luce. Está claro que las Converse no pasan (y parece que no van a pasar de moda) pero este invierno nadie puede negar que las Adidas Samba y las Gazelle son las piezas incónicas para tener en tu armario. Y Amelia lo sabe.

Copia el look de Zara de Amelia Bono

La falda de Amelia Bono es de Zara y es plisada en color cava. El toque satinado hace que esta pieza sea realmente especial. Tiene un largo midi y no está de rebajas: su precio es de 25,95 euros.

Este conjunto de Amelia no solo es ideal para el trabajo, sino también para comidas o cenas con amigas. Además de estar a la vanguardia de las tendencias, Amelia Bono ha logrado crear un atuendo perfecto para mantenerse cálida durante los fríos días de enero.

De las Adidas Samba poco más te podemos decir. Que cuestan alrededor de 120 euros pero en Stradivarius y Zara tienes varios modelos que emulan bastante bien esta deportiva. Así que si te gusta el estilo que aporta pero tampoco quieres gastar mucho dinero puedes apostar por un modelo similar.

En cuanto al jersey que luce Amelia Bono se trata de un básico de Zara, un jersey de punto soft, de cuello redondo y acabados en rib. Tampoco está en rebajas y su precio es de 27,95 euros.

Aunque hace frío Amelia no lleva medias y en vez de ponerse un abrigo opta por una blazer negra básica.

Más looks de Zara

