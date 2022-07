La edil expulsada de Cs acusa al portavoz naranja de El Campello de "chantajear" a los alcaldes para buscar una moción de censura

La nueva concejal de El Campello Eva María Segura, que ha sido expulsada de Cs a la semana de tomar posesión, tras romper la disciplina de voto en cinco ocasiones en su primer pleno, ha roto este viernes su silencio. Y lo ha hecho para denunciar que la formación naranja está en El Campello al servicio de intereses personales, arremetiendo con su portavoz Julio Oca, quien asegura ha "pervertido" el partido y "chantajea" a los alcaldes -tanto en este mandato del PP como en el anterior presidido por Compromís-, y solo "busca una moción de censura" para acceder a la vara de mando". Justifica así que se alineara con el PP en diversos temas solo unas semanas después de que los populares echaran el equipo de gobierno a Cs tras más de un año de choques constantes.

En un comunicado Eva Segura, que va a pasar al grupo de no adscritos, explica que "en ningún momento" se la requirió para informarla de su expulsión del grupo municipal y que su voto "no fue contrario al criterio de su grupo si no a favor del mayor interés de los campelleros".

Segura afirma sentirse "maltratada" por “la familia” que encarna Ciudadanos en el Campello desde hace años y que "son Julio Oca y su cuñada -la edil Mercé Pairó- quienes han pervertido los principios del partido naranja al poner al servicio de sus intereses personales la acción política de los de Arrimadas en el municipio".

El pleno del pasado 30 de junio ha sido el" detonante que ha hecho estallar una situación que viene arrastrada desde 2019", cuando la agrupación municipal de El Campello de Ciudadanos decidió en una asamblea “convocada con nocturnidad y alevosía”, como relata la edil Eva Segura, "expulsarla de la directiva local y pasar la misma a quedar controlada por la familia Oca-Pairó".

“Yo no he cambiado mis principios, yo soy la única Campellera de verdad que hay en el grupo municipal de Ciudadanos, secuestrado por un ególatra de intenciones más que dudosas que, junto a su cuñada y una guardia pretoriana de estómagos agradecidos, han hecho y desecho a su antojo en el grupo municipal desde 2015”, ha aseverado la concejal expulsada del grupo Cs. Y ha apuntado que "tras los resultados de mayo de 2019 en los que la ahora edil se quedó a la puerta de lograr su acta, no ha mantenido contacto alguno con los miembros de Ciudadanos de El Campello, dándose de baja en el partido tras la fallida moción de censura de Ciudadanos en Murcia, punto a partir del cual la caída de los naranjas se ha hecho imparable".

“No quiero que se me relacione con este clan, yo soy de este pueblo y cuando acabe este mandato caminaré con orgullo por sus calles, soy campellera de cuna y mantengo incólumes los principios liberales que me empujaron a presentarme por Ciudadanos”, ha asegurado. Segura recuerda que "los acontecimientos que vienen sucediéndose en el grupo municipal ciudadanos desde 2015, empezando por la denuncia que interpuso contra Julio Oca la exedil Lorena Baeza y siguiendo con la renuncia al acta de los ediles Jesús Garrido, Javier Martín y Javier Giner ponen claramente de manifiesto que el problema de Cs en El Campello se encuentra en el clan Oca, quienes llevan dinamitando la política municipal y chantajeando a los alcaldes de este municipio desde 2015 'con la única finalidad de ocupar el sillón de alcalde por parte de Julio Oca pasando por encima del hecho irrefutable de que los campelleros no le han dado su confianza este señor para ocupar ese puesto'”.

Caballo de Troya

Segura ha afirmado que “Julio Oca no solo no ha dedicado su tiempo en el gobierno a resolver los graves problemas que atenazan a este municipio en las áreas que ha gestionado, sino que ha actuado como un caballo de Troya, más pendiente de que la situación empeorase para justificar su conocido plan de armar una moción de censura que le llevara a la alcaldía. Plan que si no ha llevado a cabo puede afirmarse que es gracias al 'trellat' de algunos concejales de la oposición que conocen bien el paño y desconfían de las intenciones de esta gente y no se prestan a hacerle el juego".

Así, la nueva edil campellera ha manifestado que “en el pleno de junio yo no voté contra Ciudadanos, eso es ridículo, yo voté a favor de mi municipio, expedientes que venían con informes técnicos favorables y que eran totalmente necesarios para desatascar asuntos que llevan enconados años y que hacen peor la vida a los ciudadanos de El Campello. Peor aún, el punto número 33 que él me acusa de votarlo contra las instrucciones del grupo y que efectivamente yo voté en contra del mismo, venía con informe técnico desfavorable, lo que me habría puesto en la tesitura de cometer una prevaricación administrativa, tan sólo para darles gusto a los egos de Julio Oca y su cuñada, algo que, como jurista que soy, no se me habría ni pasado por la cabeza hacer".

Ha apuntado que "es que resulta increíble que este señor, Julio Oca, me acuse de votar en contra de las directrices del partido cuando algunos de los temas que pasaron por el pleno venían en gran medida gestionados desde el área delegada en él mientras estaba en el gobierno y pretender por una razón puramente de vendetta personal que yo me sume a su horda destructora es no conocerme y no saber lo mucho que yo quiero a mi municipio. Los ciudadanos no nos dan un cheque en blanco para votar con las tripas sin pensar en que es lo mejor para nuestro municipio y yo desde luego no voy a prestarme a alimentar el ego del señor Oca ni a contribuir a que logre sus fines espurios. Este individuo se permitió pedir un informe técnico en el pleno antes de que se sometiera a votación y yo me pregunto ¿Para qué? Si aunque los expedientes vengan informados favorablemente este señor los vota en contra, ¿para qué quiere un informe si se lo va a pasar por el arco del triunfo?”.

Partido de "barrena moral"

La concejal ha agregado que “no sé si voy a recurrir esta nueva tropelía del clan Oca en Ciudadanos El Campello, tengo la impresión que en el partido desgraciadamente desde el episodio de la moción de Murcia se ha entrado en barrena moral y parece que quienes se conducen como Julio Oca o los concejales que han montado esa moción 'no autorizada' (te tienes que reír) por la dirección en Orihuela pero que no les ha traído ninguna consecuencia alguna, es lo que Ciudadanos quiere en sus filas, política 'en contra de' en lugar de política útil, que era lo que nos movía hace tiempo. Y para más inri, al contrario que en otros casos que me son cercanos y me duelen porque me toca de cerca y conozco bien el grado de compromiso y de involucración con el proyecto de quien ha sido uno de los pilares de Cs en la provincia de Alicante”.

Segura ha concluido señalando que "lo que sí sé es que seguiré representando a mis vecinos, a los campelleros que me han puesto aquí. Y lo haré con total independencia de criterio, yo afortunadamente no le debo nada a nadie y mi vida no depende ni dependerá del vaivén político".