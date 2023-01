La limpieza, o más bien, la falta de ella, es el principal problema de San Vicente del Raspeig. Así lo percibe la mayor parte de personas que han respondido a la encuesta promovida por el Partido Popular de San Vicente en la que han participado 507 personas. Según esta consulta, de todas las personas que han respondido, el 89% percibe que la ciudad ha empeorado en los últimos años y consideran que el principal problema de San Vicente en estos momentos es la suciedad en las calles y la recogida de basura.

La consulta enmarcada en el Plan Participa se hizo entre agosto y septiembre pasado y los participantes enviaron un cuestionario anónimo con sus respuestas de forma telemática. Para prepararla e interpretar sus resultados ha contado con la colaboración de la profesora de sociología Remedios Martínez, unos datos que han sido presentados este martes en un acto público. Los populares advierten que esta encuesta "ratifica con cifras la percepción generalizada de que servicios básicos como la seguridad y la limpieza de la ciudad se han deteriorado durante los años de gobierno del PSOE y sus socios". Y a la vez, consideran que es muy necesario mejorar estos servicios.

Los encuestados responden de manera unánime con un "no" a la pregunta de si creen que los servicios públicos han mejorado en los últimos años, un total de 444 personas son rotundos en su contestación. Los promotores de esta encuesta destacan a la vez que los vecinos califican con notas muy bajas la gestión municipal del equipo de gobierno tripartito con una nota media inferior a 3.

"La inmensa mayoría de los encuestados consideran que San Vicente es una buena ciudad para vivir y trabajar, pero suspenden claramente la gestión realizada en los últimos años por el equipo de gobierno", analiza el candidato a la alcaldía por el PP, Pachi Pascual, que cree que para poder avanzar es necesario desarrollar una buena gestión municipal .

El contexto actual en San Vicente del Raspeig respecto a la limpieza es el de una ciudad que tiene caducado su contrato de basura desde hace más de dos años. Y está prorrogado, actualmente se está desarrollando la cuarta prórroga, sin que haya podido licitar todavía el nuevo servicio puesto que el pliego de condiciones está en redacción, después de que un tribunal estimara las denuncias de tres empresas que impugnaron el proceso.

"El PP no puede dar lecciones, también son responsables"

Desde el equipo de gobierno formado por PSOE-EU y Podemos sostienen que son "los primeros interesados en que ya estuviera adjudicado el nuevo pliego, para no caer en las actuales prórrogas y así poder contar con una prestación adaptada a las necesidades de San Vicente". El propio alcalde, Jesús Villar, que se encuentra todavía convaleciente de una operación, ha reconocido en distintas ocasiones que actualmente el servicio que se presta es deficiente debido a que la maquinaria está obsoleta y las necesidades actuales del municipio son mayores a las que había en 2012 cuando se adjudicó el contrato aún vigente. De hecho, ha multiplicado su población que en 2012 era de 55.100 personas y ya roza los 60.000 habitantes.

Apuntan además desde el equipo de gobierno hacia los autores de la encuesta para recriminar que fueron ellos quienes hicieron y aprobaron el actual contrato de basura y limpieza viaria. "No hay que olvidar que fue el PP el que dejó una adjudicación con un servicio muy deficitario, con material insuficiente y sin adaptar", exponen. También defienden a Prezero, la mercantil que desarrolla el servicio advirtiendo que "la empresa está haciendo un esfuerzo por cumplir con el servicio y, no menos importante, es necesario recalcar que también es imprescindible la colaboración ciudadana. Pero lo que ocurre ahora con el servicio también ocurrió durante el último gobierno del PP, por lo que no pueden dar lecciones y criticar una situación de la que ellos son también responsables". Y en cuanto a la plantilla, apuntan también a los populares por la falta de personal. "La anterior plantilla se quedó mermada por los 15 despidos que hubo en el anterior gobierno", recriminan.

Para poder desarrollar en las mejores condiciones el servicio, en septiembre pasado, San Vicente ya tuvo que aprobar un aumento de 120.000 euros al año por la limpieza por la actualización de los precios. Así como comprar medio millar de contenedores nuevos. Pero los medios mecánicos son los mismos prácticamente que los que había hace más de una década.

Un Auditorio nuevo

La encuesta también pregunta por las necesidades acuciantes de San Vicente del Raspeig. El 65% de los encuestados cree prioritario construir un Auditorio municipal. Que es precisamente una de las propuestas del grupo popular en su anterior programa electoral. Pachi Pascual ha recordado que “el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, anunció en su reciente visita a San Vicente su compromiso personal y político con la financiación de este proyecto tan demandado por las entidades culturales, festeras y sociales, y que permitirá a nuestra ciudad dar un necesario salto de calidad en su programación cultural”.

La encuesta también recoge la necesidad de dotar a San Vicente de nuevas instalaciones deportivas. De contar con más espacios para las personas mayores. Y muestra un apoyo mayoritario a la recuperación del patrimonio histórico-industrial de la antigua cementera como espacio verde multifuncional son otras de las conclusiones de la encuesta, coordinada por Gabriel Ferrándiz y Antonio Díaz.

Demandas que se incorporan al programa

El candidato popular a la alcaldía ha destacado que “los resultados de esta encuesta nos servirán como punto de partida para la elaboración del programa electoral con el que vamos a convencer a los sanvicenteros de que es posible gestionar mejor el Ayuntamiento para tratar de resolver algunos de los problemas y necesidades que nos transmiten día tras día”.

Te puede interesar: L'Alacantí San Vicente inicia por segunda vez la tramitación de la nueva contrata de basuras

En este sentido, el presidente del Partido Popular de San Vicente y actual portavoz municipal, Óscar Lillo, pone en valor el haber dado voz a los vecinos e implicarles para que puedan aportar las mejoras que consideran para la ciudad.

De los 507 encuestados, el 77% residen en el caso urbano y un 15% en la periferia; y ha participado un 3% de personas que no residen en San Vicente pero trabajan en la ciudad; y un 5% de personas que visitan a menudo el municipio y tampoco viven en él. El 58% de participantes tienen entre 45 y 65 años; y el 22% entre 30 y 44 años. Son más quienes no pertenecen a asociaciones y clubes, y el 35% las personas que han contestado la encuesta reconocen no pertenecer a ninguna asociación de la ciudad. Una encuesta a la que se puede acceder a través de este enlace.