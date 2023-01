Los escombros de la obra de urbanización que se está desarrollando desde finales de noviembre en el barrio de Los Manchegos de San Vicente del Raspeig han ido a parar a un solar contaminado por amianto. Los vecinos llevan semanas quejándose de la situación y advirtiendo de que es una zona muy sensible. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha estado en contacto con los vecinos y ha apremiado a la mercantil que realiza las obras de adecuación del barrio a que retire de inmediato los escombros del descampado donde se encontraba la antigua fábrica de Fibrocementos de Levante, ubicada en el solar contiguo entre la carretera de la Alcoraya y el propio barrio.

El concejal de Infraestructuras, José Manuel Ferrándiz, ha informado a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Vanesa Hernández, que tras hablar con responsables de la mercantil, cuenta con el compromiso de eliminar los escombros a lo largo de esta semana. “Los responsables de la adjudicataria de estas obras nos han notificado que esta misma semana retirarán los escombros del solar y lo harán con toda la diligencia posible para evitar remover el suelo de los antiguos depósitos de la fábrica”, ha explicado Ferrándiz.

Informe sobre el estado del suelo

La concejalía de Urbanismo requirió en 2022 un informe sobre el estado del suelo a los propietarios de las dos parcelas en donde estaba ubicada la fábrica de Fibrotubo. Por un lado, a Improlog Services S.L. (propietaria en la actualidad del solar que linda con el barrio), al que la mercantil se ha negado a responder, después de que Urbanismo paralizara un intento de limpieza del solar sin los requisitos pertinentes, al tratarse el amianto (asbesto), material altamente peligroso. Sí contestó con un informe Abanca Corporación, División Inmobiliaria SL, el 10 de febrero de 2022, como propietaria de la parcela contigua (carretera Alcoraya 4), y en la que se detectó presencia de amianto en las muestras caracterizadas de fibrocemento y en el que se recomienda su limpieza. Así, Urbanismo solicitó el pasado 22 de marzo a la Conselleria un informe para autorizar la limpieza, y las condiciones en las que se debe realizar la limpieza de las parcelas y del que se está a la espera.

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, ha explicado que en 2005, la empresa Uralita, propietaria de la antigua fábrica de Fibrotubo, se comprometió con el entonces gobierno del PP, a limpiar las parcelas tras su cierre. “Un compromiso que en 2008 se supo que no se había cumplido, después de que un estudio geotécnico de Novaindes, la empresa que iba a urbanizar el solar revelara que había restos de amianto”. “Una cuestión con la que no se hizo absolutamente nada hasta la llegada de este equipo de gobierno”, concluye Villar.

Limpieza y adecuación del barrio

Paralelamente, el primer edil sostiene que “para el Ayuntamiento de San Vicente, la limpieza y la adecuación del barrio de Los Manchegos es algo innegociable”. “Muestra de ello son las obras de rehabilitación que se están realizando en cumplimiento de las demandas de los vecinos y la petición a la Generalitat para dar una solución definitiva a la contaminación que sufren los solares de la antigua fábrica de fibrocementos”, agrega.

Rehabilitación de aceras y vías, zona verde y parque infantil

Las obras de reurbanización, que finalizarán a lo largo de este mes de febrero, han incluido la mejora de la accesibilidad peatonal, incrementando el ancho de las aceras de las calles Daimiel y Calatrava. Además, en los cruces se han realizado rebajes para poder rebasar sin dificultades la altura del bordillo y se ralentizará el tráfico con la creación de varios zigzags para reducir la velocidad de los vehículos y sobre los que se sitúan los pasos de peatones. Este mismo martes se está llevando a cabo el asfaltado del tramo de la calle Daimiel, desde la entrada de la carretera de la Alcoraya hasta casi con la intersección con Calatrava.

De la misma manera, se ha llevado a cabo el cambio del alumbrado de todo el barrio, actualizándolo a la tecnología LED, pero manteniendo tanto la ubicación como la altura de los postes que se encuentran instalados actualmente.

Por último, la actuación incluye la creación de un área de juegos infantiles que incluye una zona verde, en fase de realización en estos momentos, en el ensanche de la calle Calatrava lo que dotará al barrio de una infraestructura de la que carece en la actualidad y, por tanto, generando un espacio de ocio y disfrute para los vecinos y vecinas.

Reproches del PP

El grupo municipal popular que ha denunciado la situación en la que se encuentra la zona desde hace semanas, reprocha al Ayuntamiento que haya tardado en tomar esta decisión. Y cree que es una intervención lo suficientemente delicada como para estar encima de ella porque requiere de una limpieza especializada.

"No puede ser que el Ayuntamiento no esté al día de esos escombros, que llevan semanas y que ha vertido la empresa que ha contratado el Ayuntamiento", declara el concejal popular Óscar Lillo. "Pedir a la empresa que lo retire es lo mínimo que tiene que hacer, porque tiene que velar para que eso no hubiera sucedido"; y reprocha que "el equipo de gobierno no debe esperar a que sean los vecinos y el PP quienes saquen a la luz sus carencias".