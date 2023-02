El nuevo Colegio Lo Romero de Sant Joan d'Alacant ya ha alcanzado su primer mes de andadura en las nuevas instalaciones. Ahora, la dirección está pendiente de distintos arreglos y mejoras que ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Joan así como la subsanación de algunas deficiencias detectadas. A la vez, también ha pedido arreglos a la constructora del centro, construido por la Generalitat Valenciana a través del Plan Edificant, como cambios de manivelas rotas o cerraduras que no funcionaban, según explica la directora, Elena Alcaraz.

Desde el Ayuntamiento de Sant Joan explican que una semana después del traslado de los alumnos al nuevo colegio, la dirección del centro escolar presentó por el Registro del Ayuntamiento un listado de necesidades porque o bien no están instaladas o tienen que subsanarse determinados aspectos que afectan al normal funcionamiento del colegio.

El escrito se dirige a todas las áreas a las que afectan las solicitudes: alcaldía y las concejalías de Educación, Mantenimiento y Movilidad. Entre el listado de solicitudes figura la petición para instalar un cableado de puntos de red para adecuarlos a la posición de los ordenadores y pizarras digitales en las aulas de Infantil, porque una vez iniciadas las clases han visto dónde necesitan que esté.

También solicita instalar puntos de luz en lugares donde no se ha contemplado. Y que el Ayuntamiento instale mosquiteras y aparatos mata insectos en la cocina y el comedor.

Modificar los detectores de luz

El edificio está construido para optimizar la luz eléctrica y con medidas de ahorro energético, pero en algunos puntos está resultando incómodo. La dirección ha pedido la modificación de los detectores de luz “ya que se apagan de forma automática y es muy molesto cuando se está llevando a cabo una actividad”, según expone la propia directora, Elena Alcaraz.

La docente señala que buena parte de las peticiones "son actividades que no están dentro de la construcción del colegio", como es la instalación de las perchas, jaboneras o el anclaje de muebles que se ha pedido al Ayuntamiento. Otra de las necesidades que han detectado es la instalación de dos puntos de agua en la enfermería y en el comedor infantil. Y piden al Ayuntamiento una pavimentación para poder instalar más aparcabicicletas de los que se han colocado. Otra de las necesidades que piden al Ayuntamiento que realiza es construir una rampa para permitir el paso de vehículos por el patio de infantil y también que se pinte la calzada adecuado al vado que existe.

"Falta de interés"

El nuevo concejal de Educación, Javier Yebes, que tomó posesión el mismo día que se realizó la petición por el Registro del Ayuntamiento, el 13 de enero, se citó ese mismo día con la directora "para visitar el centro y agilizar la reparación y subsanación de las deficiencias". Desde el Ayuntamiento apuntan a la Conselleria de Educación y critican que debía haberlas ejecutado y que no realizó en su momento. "Desde la concejalía de Educación y en coordinación con la concejalía de Servicios y Mantenimiento, que dirige José Luis Olcina, se están ejecutando ya la subsanación de deficiencias y carencias con las que los alumnos de Lo Romero han comenzado el nuevo trimestre". Por su parte, el concejal Yebes ha adviertido que los problemas "podían haber estado resueltos mucho antes si desde la anterior Concejalía dirigida por los socialistas se hubiera puesto el interés suficiente en gestionarlas y subsanarlas".

"Si se pidieron las mejoras"

La exconcejala de Educación, Esther Donate, se defiende asegurando que sí estaban contempladas y que de hecho, se estuvo trabajando en el centro con peticiones que había hecho ella mismo al personal de Mantenimiento. Y explica que hay correos electrónicos del 12 de diciembre advirtiendo de la necesidad de hacer distintas mejoras.

Por su parte, desde la dirección del centro explican que buena parte de sus peticiones ya se han puesto en marcha y que desde el Ayuntamiento están realizando las mejoras. Y lamentan que se quieran utilizar sus peticiones como arma política.

Advierten de que el listado de necesidades detectadas son "cosas de funcionamiento básico" y añade que "o no estaban incluidas directamente en el proyecto o no estaban previstas; porque instalar las jaboneras, poner las mosquiteras o montar una estantería no son temas de obra". Alcaraz advierte de que este listado "no significa que el edificio esté mal hecho" y explica que han pedido al Ayuntamiento que soluciones aspectos como por ejemplo, los detectores de luz que se apagan y encienden según la presencia de personas porque han comprobado que "no resulta útil".

La directora del colegio explica que este primer mes de funcionamiento ha sido muy bueno y los escolares ya se han familiarizado con su centro. Donde más lo han notado es en la ganancia de espacios, ya que ahora cuenta con un aula polivalente llena de juegos y disfraces que muchos niños utilizan durante los recreos. Además, ya están planeando actividades con las familias para que el patio cuente con casitas de madera hechas con palés. "Hay mucha ilusión y también sabemos que aún hay muchas cosas por hacer", resume.