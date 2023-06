Rafael García Berenguer tiene 43 años, es el pequeño de 5 hermanos. Está casado y es padre de tres niñas de 10, 8 y 3 años, y son las primeras que le felicitaron la noche del 28 de mayo al saber que 4.787 votos al PP le convertirán en el próximo alcalde de Mutxamel. Lidera la lista más votada que tendrá 9 concejales. Ha sido concejal desde 2011, siempre ha ostentado el área de Educación, y ha sumado este mandato entre otras, Cultura y Patrimonio. Ha sido una campaña dura, especialmente en lo personal, porque a los 5 días de iniciarla falleció Vicente 'pelailla', su padre. Ha contrarrestado el dolor con el cariño recibido hacia su padre, agricultor de profesión. Durante la sesión de fotos para la entrevista le paran cada dos pasos para felicitarle. Una vecina, tras darle la enhorabuena, le señala un parque y le dice que "la plaça està molt bruta", y otra que espera el bus aprovecha para preguntarle: ¿por qué no hay autobús a la playa todo el año? Se reconoce muy emocionado por ser alcalde, que considera un honor y una responsabilidad.

¿Va a gobernar en solitario o recurrirá a un pacto?

Estamos en fase de contactos con todos los grupos. Ya los hemos tenido y la semana que viene seguiremos. La izquierda no nos supera, toda junta suma 9, el PSOE tiene 7 concejales, Compromís 1 y Podemos 1. Luego están los 3 ediles de Vox. Somos el grupo mayoritario y nuestra idea es gobernar y llegar a acuerdos puntuales, pero si nos encontramos un ayuntamiento que se bloquea, que no puede avanzar, no estamos cerrados a un pacto. Vengo de una experiencia de gobierno con 8 concejales y de pactos puntuales. Ahora bien, el escenario ha cambiado, el PSOE no es el mismo que había entonces, ya no está Ciudadanos, Vox tiene más peso. Al municipio hay que darle estabilidad y si empezamos y no se nos deja gobernar tendremos que llegar a un pacto, siempre pensando en el bien común. Es un momento complejo de un nuevo periodo electoral. Lo que me da mayor legitimidad es que tengo 9 concejales. Vox ya ha dicho que en cualquier caso sólo pactaría con nosotros. Necesitamos un gobierno cohesionado, fuerte y unido.

¿Se sentiría cómodo gobernando junto a Vox?

Pactamos programas y propuestas. Unir las urbanizaciones con el centro, la mejora del transporte y de los servicios son nuestras prioridades. También lo es seguir solucionando los problemas urbanísticos que venimos arrastrando. Estos años el PP no ha podido hacer ningún planeamiento urbanístico, se ha dedicado a resolver problemas que vienen heredados de la anterior corporación y que seguimos arrastrando. Igual que hemos hecho una obra revolucionaria como ha sido la avenida de España, tenemos que seguir haciendo ese tipo de acciones. El gasto social es intocable. El educativo tiene que seguir en el mismo nivel. Mantener las ayudas a la industria, a la agricultura, a los empresarios. Si estamos todos en esto estamos cómodos, porque es lo mejor para Mutxamel. No vamos a decir que no vamos a pactar si su programa es coincidente y podemos llegar a acuerdos.

¿Tiene claro cómo se conformará el nuevo gobierno?

Estamos teniendo ya muchas reuniones y hablando y escuchando mucho a quienes forman parte de mi equipo. Son personas muy formadas, tenemos experiencia en la empresa privada, porque un gestor tiene que conocer levantar la persiana, trabajar en la calle para trabajar en el ayuntamiento, que es como una casa; tenemos abogados, gente del ámbito social, licenciados en biología, ingenieros agrónomo, arquitecto, tenemos una muy buena candidatura y vamos a hacer un buen gobierno. Lo que queremos es que exista mucha coordinación y tener claros los proyectos específicos. Y tener en cuenta que las áreas son coincidentes y que tenemos que trabajar en común.

Ha obtenido un amplio respaldo en las urbanizaciones, ¿a qué lo atribuye?

Hay que verlo en conjunto. Si nos comparamos a 2015 hemos mejorado en muchas mesas y se nos resisten algunas. Hemos mejorado en urbanizaciones, creo que he hecho una precampaña y una campaña potente. Me he presentado y hablado mucho con los vecinos, he escuchado mucho sus demandas. Conozco los problemas, mi familia tiene una casa en el Volaor, una urbanización que se hizo en los años 80, que nunca se ha desarrollado. Sé las dificultades de los vecinos que viven en una urbanización, sé lo lejos que tiene un contenedor, sé que hay elementos que faltan. Pero también es cierto que hay una ley que dice que si tienes que desarrollar una urbanización tienes que pasar unas cuotas y no todo el mundo está de acuerdo en eso. Pero en general, que nos hayan apoyado se debe a que ha habido una mejora en la seguridad; se ha mejorado también la plantilla de la policía; la videovigilancia; y la jardinería en esos entornos. Pero está claro que no está todo bien y que tenemos que seguir mejorando. También la oferta cultural ha hecho que esos vecinos vengan al centro. Además, somos una población de más de 20.000 habitantes y el voto en clave nacional afecta, y suben los partidos que están en boga.

Por contra el centro les ha apoyado menos.

En el caso del casco antiguo y el centro ha penalizado el hecho de que hay sectores que se han quedado con desarrollos a medias por conflictos urbanísticos debidos a una mala planificación y ejecución del antiguo equipo de gobierno que nos ha llevado a pleitos eternos. Son calles que están hechas pero no habitadas, sin luz, y que no tienen lo que deberían. Los vecinos de esos entornos han sentido que eso les afecta. Está claro que tenemos que mejorar y tenemos que terminar esos conflictos. Mi compañero de Urbanismo actual y el alcalde lo han peleado muchísimo, pero de alguna manera eso hay que consolidar y construir. Pero hemos mejorado muchos servicios como la limpieza y el alumbrado, pero a veces no brillan porque si al lado tienes una zona por terminar parece que sea la tuya la que no está acabada. Eso nos ha afectado.

¿Considera que hay dos Mutxamel, el de las urbanizaciones y el pueblo de siempre?

No hay dos Mutxamel, pero sí es cierto que tenemos que mejorar esa conexión. Hay un Mutxamel, pero tanto una zona como otra se desconocen, no hay dos porque nosotros hacemos para que no pase con actividadades culturales, trayendo un transporte urbano que no teníamos mañana y tarde para que la gente se aproxime. La realidad es que tenemos unas barreras como una AP7 que nos corta el término, sobre todo de Bonalba y Riopark. Tenemos una CV800 que tiene un puente antediluviano para entrar a Mutxamel que es vergonzoso y tenemos que exigir que nos lo quiten, pero lo exigiremos mejor. Todo eso nos afecta, porque si sales de tu urbanización y no tienes buena conexión te vas a otro municipio. Por eso vamos a hacer el carril ciclopeatonal a la salida de Bonalba. No me gusta nada el término de ciudad dormitorio. Mutxamel tiene que reconectarse, que ya lo está haciendo, pero tiene que creer en sus posibilidades y crecer creyendo en sí mismo y las urbanizaciones son una oportunidad para Mutxamel; y Mutxamel es una oportunidad para las urbanizaciones.

¿Cómo se puede potenciar esa conexión y cuáles son las barreras que se encuentran?

La avenida de España ha ayudado mucho, así que vamos a hacer lo mismo con Enric Valor, con Pintor Lorenzo Casanova para conector mejor Paulines y Ravel con el centro. Y hacer que sean polos de atracción. Mutxamel ha perdido peso, antes era zona de paso para ir a Alcoi. Tenemos que recuperar una posición central, y por eso la Escuela de Idiomas es importante, pero no podemos tener solo un idioma y dos tardes. Tenemos que mejorar la oferta de FP. Tener un mercado como el que estamos haciendo es también un polo de atracción. Tenemos que reconocernos más y seguir trabajando, pero reducirlo a que somos ciudad dormitorio o que vivimos de espaldas a las urbanizaciones, y no es así. Aunque reconozco que hay desconexiones que no ayudan a que la gente no llegue aquí. Necesitamos un transporte interurbano que nos una. No es normal que una zona turística como Bonalba no tenga conexión con las playas, o que nosotros sólo lo tengamos dos meses al año; o que no tengamos conexión con San Vicente, o que tengamos un autobús 23 que es eterno. Que nos obliguen a hacer intermodales en San Juan para ir a otros sitios, no tiene sentido.

Cúales son sus prioridades

Mi prioridad son las conexiones, tanto urbanísticas como de transporte y mejora de servicios. Queremos hacer aperturas de avenidas que nos conecten; y a la vez, reivindicar a otras administraciones eliminar las barreras que existen o que las metan dentro de sus planes de obras. Y sobre todo, que nos tengan en cuenta. Tenemos el caso de la CV800 que tenemos que mejorar. Y queremos que no se olviden del entronque con Mutxamel. En cuanto a los servicios, no entendemos que no se abran los centros auxiliares de Bonalva y de Riopark. La obra de Bonalva ya la estamos haciendo nosotros, y la de Riopark la tendría que autorizar Conselleria y ayudaría a descongestionar nuestro centro de salud. No tiene sentido la obra que han hecho, han afectado al proyecto inicial, y no tiene sentido que haya despachos para médicos sin ventilación cruzada y eso lo acaban de hacer hace menos de un año. Queremos que se amplíe el centro de salud o que se haga otro, porque terrenos hay. No tiene sentido que Mutxamel tenga que irse al centro de especialidades de la calle Gerona de Alicante. El otro gran punto es la eficiencia dentro de la administración, tenemos que ser más rápido y eficientes. Hay que sentarse para evitar la ralentización de expedientes, porque nuestro motor es el servicio público y que no haya demoras a la hora de contestar o dar licencias. Queremos hacer un plan de choque en ese punto. Todo afecta a la economía y la actividad del municipio.

¿Cree que el gobierno regional del PP ayudará?

Hasta ahora hemos tenido de todo. Ha habido momentos en los que se han puesto palos en la rueda y en otros casos en los que hemos colaborado. Se han trabajado en temas que han ido muy bien y en otros no ha fluido la comunicación. En tema de transportes y comunicaciones no ha fluido. En servicios sociales sí ha ido bien. Y en Educación no ha ido muy mal. A mi me gusta la idea de que las administraciones colaboren, es lo que quiere la ciudadanía, pero siempre respetando la autonomía. La relación debe ser más de respeto. Creo que sí nos va a ir bien siendo del mismo color. Que haya un alicantino en la presidencia es bueno porque conoce las necesidades de la provincia, conoce Mutxamel, y porque ha sido presidente de la Diputación y eso nos va a ayudar mucho.

¿Habrá Plan General?

Nosotros vamos a hacer la zonificación del suelo no urbanizable, es más importante que el Plan General, que tiene una burocracia tan potente que resulta muy lento. Nos va a ayudar a que las islas de población, esas pequeñas urbanizaciones, se queden conectadas. Sin esa primera visión general no podemos estar planteando planes urbanos generales que al final van a ampliar otras zonas, cuando tienes una zona por desarrollar justamente en el centro del municipio. Lo normal es tener clara la zonificación del suelo y a partir de ahí trabajaremos. Ya tenemos muy avanzada esa foto. En 12 años no hemos podido hacer ninguna ordenación del territorio nueva porque nos hemos dedicado a solucionar los problemas que siguen enquistados porque dan mala imagen de la ciudad.

Después de tantos años llevando Educación, ¿le apena dejar el área?

Me gustaría continuar, pero no podré. Estaré capitaneando las reivindicaciones que tengamos que hacer a Valencia junto al nuevo concejal o concejala. Vamos a ser insistentes para que se acaben las obras de Edificant que están a medias y que son muy importantes, estoy hablando del cuarto centro; del Arbre Blanc, que es el segundo colegio más antiguo que tiene unas deficiencias estructurales muy potentes, es verdad que no corre peligro nadie, pero arreglas algo y aparecen problemas. En el Manuel Antón podemos estar contentos porque se ha podido seguir adelante, está funcionando, aunque hemos tenido que ampliar el plazo de entrega por la subida de precios, no nos daban los materiales, el tiempo que estuvo parado es lo que va a durar de más la obra. En teoría se prevé que finalice en diciembre, porque este verano hay que retirar el amianto.

¿Qué prioridades tiene este área?

Hemos peleado muchísimo en FP y ya ofertamos varios ciclos superiores. Estamos reivindicando el centro integado de FP para Mutxamel porque creemos que se tiene que hacer una valoración de la comarca. En Mutxamel no tenemos prácticamente ningún servicio supramunicipal, ni tenemos un hospital, ni una universidad, ni ningún elemento que sea un polos de atracción. Además de nichos de empleo atraen a nuevos residentes. Somos conscientes de que no podemos tener de todo, pero nos gustaría que nos tuvieran en cuenta en cuanto a la FP para tener el centro integrado, tenemos un terreno desde el 2007, que se ejecuta. Lo hemos pedido desde octubre a Edificant, pero no nos han contestado. También pedimos la ampliación del IES Mutxamel, que está programada desde 2007, pero el anterior equipo de gobierno renunció a esa ampliación. Creemos que ha sido un error y una rémora. Debe tener mucho peso la familia agraria, la de Imagen Personal y de Informática y se tiene que añadir la de cuidados personales porque Mutxamel tiene muchísimas residencia y va a tener una más grande y está muy demandado. También con lo relacionado con el Turismo. Y sobre todo de la rama biónica, tenemos el aeródromo, tenemos una empresa de mantenimiento de aeronaves puntera y es una oportunidad para Mutxamel. El haber firmado con la UA el convenio de la cátedra Arcadi Blasco permite que haya más presencia de la Universidad en nuestro municipio. Hay municipios alejados que tienen sede universitaria y nosotros estamos al lado creemos que se podrían realizar actividades conjuntas.

¿Es prioritario para usted el tranvía?

El tranvía es una prioridad porque va a vertebrar la comarca, pero no a cualquier precio y de cualquier modo. El Tram tiene que ser rápido, efectivo y eficiente. Creo que no debe convertirse en una cortina de humo, que hablemos sólo de Tram y no hablamos de que no tenemos autobús a la Universidad, a la playa, a Bonalba, a La Huerta. Tram sí y planificación de trasnporte interurbano también. Estos años me ha dado la impresión que esperaban que nos peleásemos Sant Joan y Mutxamel, cuando se trata de llegar a acuerdos. Lo que no tiene sentido es que tarde 50 minutos para llegar a Alicante.

Trabajo no le va a faltar este mandato

Tenemos mucho trabajo por delante y muchas ganas. Para mí ser alcalde es un honor y una responsabilidad. Es el pueblo de mis padres, de mis hijas, de mi esposa, de mis vecinos y quiero mucho a este pueblo. Tenemos unas esencias que hay que mantener, pero no usarse para que no avance. Necesitamos una ciudad conectada y de servicios y las vamos a reivindicar y luchar para conseguirla.

¿Ha sido dura esta campaña electoral?

Creo que todos tenemos que bajar un poco el tono, sobre todo en la redes sociales. No es tolerable que se falte al respeto a otros, tiene que haber libertad, pero no para entrar en el muro de otro a descalificarlo. Hay grupos que han colonizado los grupos de Mutxamel y han hecho montajes con mi imagen. Ha habido partidos que no han sabido reconducir a la gente de su entorno y nunca se tiene que perder el respeto. Por mi parte el tono se va a bajar y no voy a echar cuentas. Lo que debemos hacer es que nuestra ciudad esté cada vez mejor.