Alejandro Morant ha sido investido este sábado alcalde de Busot por quinta vez consecutiva. El político popular ha recibido los votos de sus nueve ediles, frente a los dos concejales del PSOE, encabezado de nuevo por Óscar Ripoll. Así, Morant afronta un nuevo mandato, otra vez con una aplastante mayoría absoluta.

El alcalde ha manifestado tras su investidura que "después tantos años aún me emociona el cariño de mis vecinos. Hoy he sentido la misma ilusión que en 2007, ser alcalde de tu pueblo es el mayor honor que una persona puede vivir en la vida".

El primer edil y vicepresidente de la Diputación ha sumado en las elecciones del pasado 28 de mayo un edil más, al pasar de los ocho de 2019 a nueve. Con once actas en juego, en Busot solo se presentaban a estos comicios tres partidos: PP, PSOE y Vox. La formación ultra no ha conseguido los apoyos suficientes y se ha quedado fuera. Por su parte, los socialistas han mejorado sus resultados y ganan un concejal respecto a hace cuatro años, aunque no se han presentado ni EU y Compromís.