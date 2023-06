El Campello retoma su actividad tras las elecciones. Y tras la investidura de Juanjo Berenguer como alcalde y el reparto de delegaciones, el PP ha aprobado en solitario las retribuciones para el mandato que arranca ahora, que suponen una subida de entre un 5,6 y un 9% para los ediles, en función si forman parte del ejecutivo o no. La medida se llevó a pleno el martes, saliendo adelante con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE, Compromís y Per El Campello, y el rechazo de Vox y EU-Podem.

Con esta medida el sueldo anual del alcalde pasa de 55.000 a 60.000 euros, una subida del 9%. Pero hay que tener en cuenta que en 2019 el primer edil ya se subió la retribución de 42.000 al año que se fijó en 2015 con el gobierno de izquierdas a 55.000, por lo que en cuatro años la subida es del 43%, algo que ha destacado en su intervención EU-Podem. El resto de ediles, tanto de ejecutivo como de la oposición, ven incrementados sus emolumentos en 2.500 euros. Una subida que desde el PP destacan es menor al IPC de los últimos cuatro años, cuando se establecieron los sueldos del pasado mandato.

La primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, pasa de 47.500 a 50.000 euros al año, después de que en 2019 se subiera de 38.000 a 47.500 (un 5,6%). Sus compañeros de gobierno, que en el periodo 2015-2019, cobraban 38.000, pasan de los 42.500 aprobados en 2019 a 45.000 ahora (un 5,9% más). Los ocho integrantes del equipo de gobierno, todos del PP tienen dedicaciones exclusivas.

En cuanto a la oposición, que dispone de dedicaciones parciales para los cuatro portavoces (PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos), que pasan de 32.500 a 35.000 (un 7,6% más), cuando en 2015 se fijaron en 25.000. Y además se mantiene, como en la pasada legislatura, una segunda dedicación parcial para el PSOE, que es el que cuenta con más ediles de la oposición (cuatro, por tres de Vox, dos de Per El Campello y dos de EU-Podem), que pasa de 27.500 a 30.000 euros.

La concejal de Hacienda, Lourdes Llopis, ha explicado en el pleno que las retribuciones propuestas no sobrepasan el máximo que establece la Ley, destacando que "el gasto total en retribuciones es menor que en la legislatura anterior". Y es que pese a esta subida generalizada, al haber menos grupos con representación -se ha pasado de ocho a seis- hay menos dedicaciones parciales para la oposición y menos concejales con dedicación completa en el ejecutivo, que ya no es de once como en 2019 sino de ocho miembros. Y esto permite que en total el gasto en emolumentos baje.

Desde el PSOE su portavoz Vicent Vaello ha recordado que desde 2003 vienen reclamando la elaboración de un Reglamento Orgánico Municipal (ROM) donde se establezcan los sueldos y "evitar este debate y polémica en el inicio de cada legislatura". Vaello ha lamentado que "de nuevo se valora menos la labor de los que tiene que controlar el equipo de gobierno", en referencia a los sueldos de la oposición. Eso sí, ha recordado que los sueldos se aprueba para 4 años, sin que después se modifiquen, y entre 2019 y 2023 el IPC ha subido un 14,20%, por lo que los ajustes presentados, que oscilan del 5,6 y el 9% , son "razonables".

Vaello ha lamentado por otra parte la "actitud y poco interés del alcalde" en sacar a la oposición de la Biblioteca para volver al Ayuntamiento, y que se pudieran aprovechar los espacios que ocupan los distintos partidos en este inmueble para actividades culturales.

Por su parte el portavoz de Vox, José Manuel Grau, ha señalado que "pese a que es cierto que no se han subido los sueldos desde 2019, hay que ver a esas familias que no llegan a fin de mes, por la pandemia, la guerra, el IPC...", por lo que ha planteado que en lugar de subir los sueldos debería destinarse ese dinero a la partida de ayudas sociales para familias con escasos recursos económicos.

Desde Compromís Adriana Paredes ha señalado que los sueldos "no distan mucho de los del anterior mandato y al menos no se da un complemento a la ultraderecha", como se hizo en el pasado mandato, donde se otorgó un sueldo de dedicación parcial a la entonces edil de Vox María José Sañudo de 37.500 euros, que entró en la Junta de Gobierno aunque sin delegaciones. Y se ha unido a la reclamación del PSOE de un ROM que regule estos sueldos.

El portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, ha manifestado que "no entramos en la demagogia de si los sueldos de los políticos son excesivos. Dependen cómo se haga la gestión de los cuatro años", agregando que "los sueldos del pasado mandato han salido carísimos".

Y desde EU-Podem su edil Pedro Mario Pardo ha recordado que las abstenciones de PSOE, Per El Campello y Compromís son las que permiten al PP aprobar estos sueldos. Y ha criticado que Berenguer se haya subido en cuatro años el sueldo "en casi 20.000 euros", de 42.000 que se fijaron en 2015, único año en el que se han bajado los sueldos en décadas, bajo un gobierno de izquierdas, hasta los 60.000 que se han aprobado ahora. Y ha agregado que si el ejecutivo hiciera como defiende el PP "que rechaza la subida del Salario Mínimo Interprofesional y pide vincular los sueldos a la productividad, el sueldo del alcalde al final le saldría a deber".

Sexto alcalde mejor pagado de la provincia

Pardo ha recordado que con ese sueldo del alcalde de 60.000 euros, pasa de ser el séptimo al sexto mejor pagado de la provincia, superando a La Vila Joiosa. Y ha comparado su sueldo con "el de Sant Joan, con 44.000 euros al año, o el de San Vicente, con 48.000". Y ha destacado que Berenguer "está a solo 13.000 euros del salario del alcalde de Alicante, que tiene un presupuesto de 326 millones", frente a los 30 millones de El Campello.

Por su parte el alcalde ha manifestado que "si me comparan con 2015, los números son los que son", aunque ha destacado que "en 2007 el alcalde cobraba lo mismo. Es verdad que en 2015 se bajaron los sueldos", apuntando que "los salarios tienen que ir junto a la productividad y eso se ve en los cuatro años". Y se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de impulsar un ROM que regule los salarios de los políticos.