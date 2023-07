El Ayuntamiento de El Campello ha terminado este jueves la señalización y balizado de su costa, a la que pertenece la cala Morro Blanc, una de las que esta semana, ya a mediados de julio, todavía dejaba la peculiar y peligrosa imagen en la que bañistas y embarcaciones convivían a escasos metros. Las naves de recreo fondeaban a apenas unos metros de la orilla, lo que algunos vecinos calificaban como "un problema", en un municipio en el que todavía no hay socorristas para sus playas.

El gobierno municipal se había escudado en el viento de levante, intenso durante los últimos días, para justificar la demora en los trabajos de algunas zonas del litoral. Además, explicaban esta misma semana que debido a los nuevos anclajes ecológicos que no dañan el suelo marino, las boyas son este verano más difíciles de instalar.

Finalmente ha sido este jueves cuando se han terminado de instalar las boyas tanto en la cala Morro Blanc como en los otros puntos costeros que aún quedaban pendientes de estos trabajos. Fuentes municipales han indicado que "el 100 por ciento" de las playas cuentan ya con el balizaje correspondiente.

Según el pliego, esta señalización debía consistir de unas boyas amarillas y esféricas de un tamaño de 60 centímetros, para un espacio de unos 100 metros de ancho. Las mismas condiciones obligaban a que fueran al menos dos las balizas instaladas, como así se ha ejecutado.

Sin socorristas

Todavía a mediados de julio, las playas de El Campello siguen sin socorristas. Y no los tendrán hasta, previsiblemente, la próxima semana. Fuentes municipales aseguran que, aunque están en plenas negociaciones para cerrar un contrato con una nueva empresa, éstas están muy avanzadas, y que los socorristas podrían volver en cualquier momento.

Por su parte, los socorristas consideran difícil que se pueda llegar a establecer el servicio antes de la próxima semana, pese a que ya han desconvocado la huelga. El representante sindical de los socorristas, Raúl Blanco, ha señalado que "ni hoy ni mañana va a estar", ya que por la dificultad que conlleva la organización del servicio "sería muy extraño que llegara a este fin de semana".

Respecto a su situación contractual, Blanco ha remarcado que no tienen información "ni del Ayuntamiento ni de la empresa", y que se encuentran desconvocando la huelga y viendo "qué pasos tenemos que seguir y en qué situación estamos ahora". El representante sindical ha señalado que, al no haber empresa, "nosotros no tenemos puestos de trabajo. Estamos dados de alta con la anterior empresa que ha rescindido el contrato con El Campello", lo que ha calificado como una situación "anómala", ya que "la empresa existe, está constituida, pero no tenemos puesto de trabajo".

El representante sindical ha subrayado que "la situación ahora mismo es desconvocar la huelga" ya que "el trámite era la gestión y ver en qué situación nos quedamos. Seguimos a la espera de que nos llamen, nos tendrían que subrogar". Su petición, ha insistido, es "reclamar las cantidades que la anterior empresa nos adeuda".

Por su parte, el Ayuntamiento de El Campello está estudiando la posibilidad de ir a los tribunales contra el representante sindical tras las declaraciones emitidas a este diario el pasado miércoles en las que acusaba al Ayuntamiento de presionar a las empresas. "Tienen que subrogarnos a todos o indemnizarnos. Por mi parte y por la de otros compañeros, si nos indemnizan, nos quitamos de en medio porque quien se quede va a asumir que alguien muera", fueron las palabras de Raúl Blanco por las que el gobierno local se plantea tomar acciones legales.