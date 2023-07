Las playas de El Campello siguen sin socorristas en pleno julio. Familias, grupos de amigos o parejas mayores eligen la costa campellera para escapar de la ola de calor a pesar de que esta todavía continúa sin servicio de vigilancia.

Son ya 12 los días que llevan los 23 kilómetros del litoral de El Campello sin servicio de socorrismo. No obstante, ello no ha impedido que a lo largo de esta casi primera quincena de julio los bañistas se sumergan en el agua salada avistando la bandera roja, que prohíbe el baño.

Desde niños a adultos, con hinchables o sin, el caso es meterse en el mar para intentar escapar de la humedad y de los más de 30 grados que se registran este miércoles sobre los arenales de Carrer del Mar o Muchavista.

Inmaculada está sentada junto a su marido Pepe bajo la sombrilla en la playa de Muchavista, ambos son vecinos de la zona. Preguntados por el servicio de vigilancia señalan que "me parece mal que en pleno mes de julio con lo que le estamos pagando al Ayuntamiento estemos sin socorristas" y añaden que "hasta que no se muera una persona no los pondrán. Es una irresponsabilidad, además es una playa muy traidora para estar sin socorrismo. Siempre salimos perdiendo los usuarios".

Por su parte, Enrique viene de Salamanca ya que tiene una segunda residencia en El Campello. Lamenta que el Consistorio no haya resuelto el problema antes: "Que haya bandera roja el mes de julio aquí con toda la gente que hay me parece fatal. El Ayuntamiento debería de haber negociado y haber solucionado el problema antes porque ahora se ha enquistado. No es de recibo que los que las miles de personas que estamos aquí no tengamos protección".

Puri y María José son de Madrid, pero veranean en El Campello y suelen bajar a pasar la mañana a los arenales de Muchavista. Ambas se preguntan "¿por qué hemos llegando a esta situación?" y advierten de que "la gente tiene que ser prudente, qué le vamos hacer".

Contrato de emergencia

La huelga de socorristas que comenzó el pasado 24 de junio lleva ya 12 días dejando los 23 kilómetros del litoral campellero sin vigilancia.

El Ayuntamiento rescindió el contrato de salvamento de las playas el pasado viernes y se encuentra tramitando uno de emergencia para subsanar la situación. El Consistorio y la empresa informaron de que fue una ruptura consensuada ante la imposibilidad de dar el servicio por la huelga indefinida convocada por los trabajadores y por la plantilla.

Además, afirma que a día de hoy "se están tanteando" a todas las empresas posibles para llevar a cabo "cuanto antes" un contrato de emergencia.

El objetivo del gobierno municipal sigue siendo tener listo el servicio para este fin de semana. "Estamos viendo a todas las empresas de las cuales tenemos referencia para ver presupuestos, el contrato será de un día para otro", aseguran fuentes municipales.

Confían en que el servicio que se contrate sea lo más completo posible, esto sería de 61 socorristas o al menos esperan que sean más que los 17 que formaban la plantilla.